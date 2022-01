SUA ar putea muta trupele din Vestul Europei în țările din Est

Statele Unite ale Americii iau în considerare mutarea unor trupe staţionate în Europa de Vest în Europa de Est în următoarele săptămâni, a declarat un diplomat NATO pentru Reuters, citat de Agerpres, pe fondul escaladării tensiunilor dintre Ucraina şi Rusia.



Acest lucru are de-a face cu trupele americane care sunt deja în Europa, a declarat diplomatul, sub rezerva anonimatului, confirmând un articol din New York Times care a afirmat că preşedintele american Joe Biden ia în considerare trimiterea de trupe americane în ţările baltice şi în ţările aliate din Europa de Est.

Trupele NATO, în stare de alertă

NATO a anunţat luni că a plasat trupele în stare de alertă şi a întărit Europa de Est cu nave şi avioane de luptă suplimentare, în ceea ce Rusia a condamnat drept o escaladare a tensiunilor legate de Ucraina.



Diplomatul a declarat că eventualele mişcări de trupe vor fi graduale şi că orice completare a golurilor NATO pe flancul său estic ar putea avea loc în următoarele săptămâni.

Civilii, instruiți în privința reacției în caz de conflict armat

Pe informațiilor din ultimele săptămâni conform cărora forțele armate ale Rusiei ar putea invada Ucraina vecină, Kievul a informat companiile din capitală cum să acționeze într-o situație de urgență sau în caz de război, scrie RT. Postul ucrainean Vesti a distribuit ghidul, care are mai bine de 20 de pagini, pregătit joi de Ministerul Culturii. În declarațiile de deschidere, autorii pliantului își propun să-i asigure pe cititori că armata țării este pe deplin pregătită să respingă orice potențială „agresiune”.

„Starea actuală a [Forțelor Armate ale Ucrainei] permite descurajarea efectivă a agresorului, precum și contribuția la apărarea cuprinzătoare a statului și prevenirea situațiilor de criză”, se arată în broșură.

În secțiunea care detaliază cum să acționeze într-o zonă de conflict sau într-o situație de urgență înconjurată de potențiale lupte armate, ucrainenii sunt instruiți să păstreze evidența grupului lor familial și informații despre problemele de sănătate ale fiecăruia, să nu se angajeze în certuri cu străinii și să evacueze imediat zona dacă apar echipamente militare sau persoane cu arme.

Dacă izbucnesc bombardamente, cetățenii ar trebui să se întindă pe pământ cu capul în partea opusă exploziei, protejându-l cu mâinile sau cu hainele. Pliantul recomandă, de asemenea, să fie purtate uniforme militare sau ținute camuflaj și să se evite orice simboluri care ar putea fi provocatoare. Citește mai multe și vezi broșura AICI.

