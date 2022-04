Steven Seagal a zburat la Moscova pentru a-și sărbători aniversarea de 70 de ani. Actorul le-a recitat poezii oligarhilor/ (VIDEO)

Videoclipul care circulă pe rețelele de socializare îl arată pe fostul actor de acțiune de la Hollywood ținând un discurs la evenimentul din 10 aprilie, înconjurat de mai multe elite ruse vizate de sancțiunile occidentale, pe fondul războiului Rusiei din Ucraina.

Prezentatorul de televiziune de stat rusă, Vladimir Soloviev, care a susținut deschis invazia lui Putin și a acuzat Marea Britanie că orchestrează scenele oribile ale masacrelor civile din Bucha, poate fi văzut stând chiar în stânga lui Seagal.

Margarita Simonian, unul dintre cei mai importanți moguli mass-media pro-Kremlin din Rusia și redactor-șef al RT, a fost de asemenea prezentă, potrivit Financial Times.

Ambii au fost trecuți pe lista de sancțiuni a UE pe fondul invaziei rusești.

Îmbrăcat cu obișnuita cămașă neagră și ochelari nuanțați în galben, starul de acțiune a declarat publicului pro-Putin: „Fiecare dintre voi, sunteți familia și prietenii mei. Și vă iubesc pe toți și stăm împreună, la bine și la rău.

I know what you’re thinking. What is American actor, reincarnated 17th century Tibetan Buddhist lama, and Russian diplomat Steven Seagal up to?



Well, here he is celebrating his birthday in Moscow with top Russian propagandist Vladimir Soloviev and RT editor Margarita Simonyan pic.twitter.com/M6ednBq7Hj