Ștefan Bănică Jr. are 54 de ani, dar arată de 30 de ani. Care este secretul, de fapt, regula STRICTĂ pe care o respectă: E extrem de important!

Ștefan Bănică Jr. este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România și este prezent pe scenă și pe micile ecrane de când era mic. Pe 18 octombrie, artistul a împlinit 54 de ani, vârstă pe care nu și-o arată deloc.

Deși are 54 de ani, artistul își ascunde foarte bine vârsta și încă arată ca la 20, ca atunci când juca rolul lui Mihai din celebrul film "Liceeni", detaliu pentru care este invidiat de mulți bărbați, dar și de femei. Cântărețul nu are riduri, părul este bogat, negru și se află într-o formă perfectă, exact ca în perioada în care s-a lansat în cinematografe. Chiar dacă mulți ar spune că totul ține de gena pe care o moștenește, Ștefan Bănică Jr. are foarte mare grijă de el pentru a arăta atât de bine.

Juratul de la "X Factor" face mult sport pentru a se menține în formă și are grijă ce să mănânce. De multe ori a fost surprins de soția sa, Lavinia Pârva, în timp ce aleargă cu fiul lor, Alexandru, prin parc.

Ștefan Bănică Jr, trucul pentru un păr bogat și sănătos

Ștefan Bănică Jr. nu a vorbit niciodată despre asta, dar este mai mult decât vizibil faptul că-și vopsește părul pentru a-și ascunde firele grizonate. Nu este un lucru ieșit din comun, mai ales că Ștefan Bănică este mereu prezent la emisiunile TV, pe scenă sau la concerte.

De-a lungul timpului s-au făcut speculații cu privire la culoarea părului său, însă artistul a preferat să păstreze discreția în ceea ce privește acest aspect.

Ștefan Bănică Jr, despre secretul tinereții

În urmă cu câțiva ani, invitat într-o emisiune la Antena Stars, Ștefan Bănică Jr. a dezvăluit care este secretul tinereții lui.

"Am 50 de ani, dar mă simt de 30. Nu știu dacă arăt de 30, dar eu așa mă simt. Nu are importanță pentru tine cum arăți, pentru tine are importanță cum te simți. Nu spun că nu trebuie să ai grijă de tine. Dar e important ca spiritul să fie tânăr. Spiritul nu poate îmbătrâni decât dacă îl constrângi. La noi, la actori, este o vorbă: atât timp cât nu moare copilul din tine, rămâi tânăr", a declarat Ștefan Bănică Jr.

Un alt lucru care ar putea să-l țină pe Ștefan Bănică mereu în formă este faptul că este înconjurat mereu de copiii săi. Ștefan Bănică Jr. este tată a trei copii: Radu Ștefan Bănică, Ana Violeta, fiica pe care o are alături de Andreea Marin, și Alexandru, băiețelul pe care-l are cu Lavinia Pîrva.

Ce dietă ține Ștefan Bănică

"Mănânc echilibrat şi mă întreţin. Nu cred în regimuri drastice, în faptul de a-ţi interzice mâncăruri care îţi plac, iar apoi să tânjeşti după ele, nu e o soluţie. Echilibrul în orice ai vrea să faci este extrem de important. Sunt adeptul echilibrului, încerc să mănânc natural şi să mă simt bine în pielea mea. (...) Sigur că trebuie să ai grijă, să te întreţii, pentru că, dacă nu eşti sănătos, nu ai cum să-ţi faci treaba. Cred că trebuie să existe un echilibru. De fapt, asta şi caut", a declarat Ștefan Bănică pentru okmagazine.ro.