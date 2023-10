Stare de urgență pe aeroportul din Daghestan, Rusia. Update: Se strigă „Allahu Akbar“. Israelul intervine / video

Update:

Israelul a cerut duminică autorităților ruse să protejeze israelienii, în urma rapoartelor mass-media despre potențiale represalii ale protestatarilor pro-palestinieni din Republica Rusă Daghestan, scrie Reuters.

O declarație a Ministerului de Externe de la Ierusalim a spus că ambasadorul Israelului la Moscova lucrează cu autoritățile ruse.

„Statul Israel vede încercările de a face rău cetățenilor israelieni și evreilor de oriunde”, se arată în declarație.

Mass-media israeliană a difuzat imagini de pe aeroportul Makhachkala din Daghestan, care păreau să arate zeci de tineri, înfuriați de războiul din Gaza, care năvălesc pe pistă în căutarea pasagerilor ievrei dintr-un zbor de la Tel Aviv.

„Israelul se așteaptă ca autoritățile ruse de aplicare a legii să protejeze toți cetățenii israelieni și evreii și să ia măsuri ferme împotriva manifestanților și împotriva instigării nestăpânite îndreptate către evrei și israelieni”, se arată în comunicatul Ministerului de Externe.

Update:

„Canalele ruse Telegram raportează că mulțimea din Makhachkala a fost condusă afară din clădirea și de pe pista aeroportului. Se pare că 5 persoane au fost rănite.

Presa rusă relatează că o mare parte a mulțimii a rămas lângă clădirea aeroportului.

Potrivit presei ruse, Comitetul de Investigații a deschis un dosar penal pentru atacul asupra aeroportului Makhachkala.

Acesta nu este primul incident de acest gen în Caucazul de Nord“, a transmis Anton Gerashchenko într-un alt mesaj.

Update: Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis un mesaj

„Videoclipuri îngrozitoare din Makhachkala, Rusia, unde o mulțime furioasă a intrat în aeroport în căutarea cetățenilor israelieni în zborul din Tel-Aviv.

Acesta nu este un incident izolat în Makhachkala, ci mai degrabă o parte a culturii larg răspândite a urii față de alte națiuni, care este propagată de televiziunea de stat, experți și autorități din Rusia.

Ministrul rus de externe a făcut o serie de remarci antisemite în ultimul an. Președintele Rusiei a folosit insulte antisemite. Pentru propaganda rusă vorbitoare de la televiziunea oficială, retorica urii este o rutină. Chiar și cea mai recentă escaladare din Orientul Mijlociu a provocat declarații antisemite din partea ideologilor ruși.

Antisemitismul rusesc și ura față de alte națiuni sunt sistemice și adânc înrădăcinate. Ura este ceea ce determină agresivitatea și teroarea. Trebuie să lucrăm cu toții împreună pentru a ne opune urii“, a sris Zelenski pe Twitter.

Update:

„Presa rusă relatează că ministrul politicii naționale a Daghestanului a sosit pe aeroportul Makhachkala. Acesta vorbește cu mulțimea.

Potrivit Ynet, site-ul de știri israelian, toți pasagerii din avion sunt cetățeni ai Rusiei.

Agenția de aviație rusă raportează că aeroportul Makhachkala a fost închis temporar și nu efectuează niciun zbor. Se pare că toate avioanele programate să aterizeze în Makhachkala sunt redirecționate către alte aeroporturi.“, transmite Anton Gerashchenko, consilier în Ministerul de Interne de la Kiev.

O mașină de patrulare a fost atacată de manifestanții pro-Palestina.

Știrea inițială:

Antena 3 CNN informează că pe aeroportul din Daghestan, Rusia, a fost declarată stare de urgență, după ce o mulțime de cetățeni ce susțin Palestina au luat cu asalt clădirea și pista de aterizare, pe fondul sosirii unui avion care transportă cetățeni israelieni.

„Aeroportul și pista Makhachkala sunt capturate de mulțimea agresivă, relatează canalele rusești Telegram.

Potrivit presei, în aeroport au fost observate structuri de aplicare a legii (gărzile ruse și forțele speciale).“, a scris Anton Gerashchenko pe X.

„Canalele ruse Telegram raportează că mulțimea de pe aeroportul Makhachkala încearcă să intre în avionul din Israel.“, a adăugat Gerashchenko într-un alt tweet.

