Spectacol în LaLiga. Meciuri directe între Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid și Sevilla

Conform Marca, echipa lui Diego Simeone a luat doar 5 puncte din ultimele 12 disponibile, după ce învinsese în 8 partide consecutive. Acum, Atletico are 55 de puncte, Real Madrid are 52 de puncte (un meci în plus, n.r.), iar Barcelona are 47 de puncte, urmată de Sevilla cu 45 de puncte și un meci în minus. Cu 15 etape rămase, programul LaLiga arată un final de campionat nebun.

Atletico Madrid

Atletico Madrid întâlnește Villareal în deplasare, apoi joacă cu Real Madrid acasă. Athletic Club, Getafe și Alaves sunt adversarele sale până la meciul cu Sevilla din deplasare, pe 4 aprilie. Cu FC Barcelona, echipa lui Simeone va evolua pe 9 mai, în deplasare.

Real Madrid

Madrilenii vor înfrunta Real Sociedad acasă, săptămâna viitoare, după care va merge în deplasare la Atletico Madrid. La jumătatea lunii martie, galacticii înfruntă Elche acasă, după care se vor deplasa la Celta Vigo. Un meci de acasă cu Eibar prefațează duelul de acasă cu FC Barcelona, pe care a învins-o în tur cu 3-1. Tot pe 9 mai, Real Madrid întâlnește Sevilla, astfel că această dată va avea confruntări directe între top 4 din LaLiga la acest moment.

FC Barcelona

După egalul cu Cadiz, Barcelona va juca restanța din prima etapă cu Elche, acasă, după care va vizita Sevilla, între 27 februarie și 1 martie. După aceea, urmează deplasare la Osasuna și meci acasă cu Huesca. Pe 21 martie, catalanii se deplasează la Real Sociedad, iar la două etape distanță întâlnește Real Madrid, în deplasare, pe 11 aprilie. Cu Atletico se va întâlni pe 9 mai, așa cum am menționat mai sus.