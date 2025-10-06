€ 5.0886
Data actualizării: 13:39 06 Oct 2025 | Data publicării: 13:12 06 Oct 2025

Sorin Oprescu ar fi pus în libertate sub control judiciar. A refuzat extrădarea
Autor: Tiberiu Vasile

Sorin Oprescu ar fi pus în libertate sub control judiciar. A refuzat extrădarea Sursa Foto: Agerpres
 

Sorin Oprescu ar fi pus în libertate sub control judiciar, potrivit surselor România TV.

Potrivit surselor România TV, fostul primar general al Capitalei, Sorin Oprescu, care se află în Grecia, a fost pus în libertate sub control judiciar, până la finalizarea procedurii de extradare solicitate de statul român. Oprescu a refuzat să fie extrădat voluntar, urmând ca autoritățile elene să verifice și să decidă dacă vor respinge această măsură sau dacă va fi predat României conform procedurilor legale.

Instanța din Grecia a decis plasarea fostului primar general Sorin Oprescu sub control judiciar, în stare de libertate, pe baza declarațiilor acestuia și a probelor prezentate, ținând cont și de invocarea unei posibile persecuții de natură politică. Oprescu, care locuiește în Grecia de patru ani, nu a părăsit țara în acest interval și nu intenționează să o facă, chiar dacă a fost reținut temporar pe aeroportul din Salonic, potrivit surselor.

În prezent, Sorin Oprescu se află la tribunal pentru audiere în cadrul cererii de extradare formulată de statul român, unde completează documentele necesare punerii sale în stare de libertate și intră în posesia actelor care îi atestă controlul judiciar. Acesta ar fi dispus să respecte orice măsură prevăzută de legislația elenă în acest sens.

"Săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat"

"Precizăm faptul că Tribunalul București a emis, la data de 13 mai 2022, mandatul de executare a pedepsei închisorii pe numele cetățeanului român Oprescu Sorin Mircea, condamnat la executarea unei pedepse de 10 ani și 8 luni, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare a banilor.

La data emiterii mandatului față de cel în cauză s-a dispus urmărirea la nivel național și internațional, ulterior, la data de 17 mai 2022, persoana menționată fiind arestată pe teritoriul Greciei, însă predarea sa în România a fost refuzată de către autoritățile elene.

În luna mai 2025, Biroul SIRENE a solicitat Tribunalului București să aprecieze dacă mandatul european de arestare poate fi executat din nou, în contextul modificării condițiilor de detenție. Tribunalul București a fost de acord, astfel încât s-a reiterat menținerea arestării", a informat într-un comunicat Ministerul Justiţiei la momentul reținerii lui Sorin Oprescu.

