Sorin Constantinescu sare în apărarea lui Călin Donca: Lăsați justiția să-și facă treaba. Românul e părerolog și dă comentarii răutăcioase / video

Într-un clip postat pe profilul său de TikTok, Sorin Constantinescu a vorbit despre Călin Donca, omul de afaceri arestat pentru că și-ar fi înșelat urmăritorii de pe rețelele de socializare cu o monedă virtuală inventată de el.

„Toată lumea își dă cu părerea, oameni avizați, oameni neavizați, care nu știu despre ce este vorba. Românul, de felul lui este părerolog și își dă cu părerea imediat. Românul dă comentarii răutăcioase cu privire la Dorian Popa, îi transmit să se ducă după Călin Donca, întreabă când urmez eu. Asta este boala românului. El nu vrea să facă nimic pentru a evolua, ci vrea ca ăia care fac ceva să ajungă la pușcărie.

Ideea este să analizăm, să lăsăm justiția să-și spună cuvântul. Nu am zis că e Donca vinovat sau nevinovat, dar toți m-au acuzat că l-am promovat. Nu l-am promovat deloc. Dacă vă uitați la podcastul meu cu Călin Donca, veți vedea că nicio clipă nu am zis să investiți în panouri solare sau în monede virtuale. Am avut o discuție liberă între doi oameni normali. Eu am pus întrebări, el a răspuns, iar voi ați tras concluzii și ați analizat situația.

Cum a ajuns el la mine la podcast? Prin faptul că eu am ieșit public pe rețelele de socializare în care am spus că nu cred că există vreo afacere în care cineva poate să-ți promită 50% randament într-un an. El promitea că dacă bagi banii în panouri, într-un an ai cu 50% mai mult decât banii pe care i-ai investit.

Eu am ieșit public și am zis că nu există așa ceva, iar el m-a contactat și a zis că vrea să fie invitat la podcast ca să demonstreze că se poate. Din discuțiile pe care le-am avut, el a zis că, de fapt, nu era pe un an, ci era pe o lună. Nu l-am promovat niciodată pe Călin, nu am zis nici de rău, nici de bine. Am avut o discuție liberă, normală și am lăsat oamenii să tragă concluziile“, a spus Sorin Constantinescu.

