Călin Donca, afaceristul de la „Chefi la cuţite”, a fost reținut de DNA. Update: DIICOT a ridicat bolizii de lux ai miliardarului / galerie foto

DIICOT a ridicat bolizii de lux ai miliardarului Călin Donca.

Omul de afaceri Călin Donca a fost reținut de Direcția Națională Anticorupție Brașov. Acesta ar fi acuzat de constituirea de grup infracțional organizat și evaziune fiscală, urmând să fie prezentat în fața judecătorilor cu o propunere de arestare pentru 30 de zile, conform România TV.

Afaceristul a participat, alături de soția sa Orianda, la emisiunile „Chefi la cuţite” de la Antena 1 şi la „Mămici de pitici, cu lipici” de la Antena Stars.

Călin Donca deține în prezent o afacere profitabilă în domeniul energiei și se află în top 500 cei mai bogați români deși încă nu a împlinit vârsta de 40 de ani.

„Eu am fost născut în Reșița, într-o garsonieră de 20 de metri pătrați. Vin de la o condiție normală, iar lucrurl acesta a fost și o bucurie și mi-a creat foamea să reușesc. Eram sătul de sărăcie, mâncam în fiecare zi pâine și ulei. Treptat, am făcut tot pe mâinile noastre, a fost o bucurie că am putut să facem”, a mărturisit Călin Donca, la „Chefi la cuţite”.

Orianda şi Călin Donca sunt cunoscuți drept doi dintre cei mai importanţi antreprenori din România.

Afacerile de succes ale acestora i-au propulsat în rândul celor mai bogați oameni din țară.

„Pentru mine a fi milionar înseamnă să ai un milion de euro pe lună, profit curat, pe care mai departe să îl investești în ce vrei tu. Întotdeauna am știut că voi fi bogat. Am considerat că diferența dintre atunci este doar o chestiune de timp și cu cât muncesc mai mult, cu atât timpul va fi mai scurt”, a spus Călin Donca.

Comunicatul DIICOT

„La data de 18.09.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov au dispus reținerea a 4 inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, operațiuni de manipulare a pieței de capital.

În cauză s-a reținut că, începând cu anul 2021, inculpații au constituit în municipiului Brașov, un grup infracțional organizat, în scopul obținerii unor venituri financiare consistente prin săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, constând în aceea că au înregistrat în evidențele contabile ale unor societăți comerciale pe care le dețineau sau controlau, documente care atestă operațiuni fictive cu consecința micșorării bazei de calcul a impozitului pe profit si măririi cuantumului taxei pe valoare adăugată deductibilă, sustrăgându-se astfel de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului consolidat al statului cu consecința producerii unui prejudiciu de 4.346.286 de lei.

De asemenea, tot prin utilizarea unor documente false , liderul și-a însușit din patrimoniul unei societăți comerciale suma de 8.337.746 de lei pe care a folosit-o în interesul său și al celorlalți membri ai grupării infracționale. Cea mai mare parte a sumei a transferat-o în conturile unei societăți înregistrată în Emiratele Arabe Unite - Dubai aparținând membrilor grupului sau controlată de aceștia iar cu restul banilor a achiziționat bunuri de lux, în valoare de 340.000 USD.

Din cercetările efectuate a mai rezultat că membrii grupului infracțional au inițiat un proiect în domeniul monedelor virtuale, creând propria monedă virtuală și au efectuat operațiuni de manipulare a pieței de capital, prin diseminarea în spațiul public a unor informații nereale potrivit cărora suma investiția în această monedă virtuală poate genera câștiguri de 100 de ori mai mari, inducând în eroare un număr nedeterminat de persoane de la care au obținut aproximativ 700.000 USD.

Ieri, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov – Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor au pus în aplicare 17 mandate de percheziție domiciliară, în județele Brașov, Dolj și Buzău fiind identificate și ridicate mai multe mijloace de probă. De asemenea, au fost indisponibilizate trei autoturisme de lux.

În cursul acestei zile, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brașov, cu propunerea de arestare preventivă a trei dintre inculpați, pentru o perioadă de 30 de zile.

Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din Poliția Română.

La activități au participat polițiști din cadrul brigăzilor de combatere a criminalității organizate Craiova și Ploiești, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Buzău, precum și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Brașov.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, se arată într-un comunicat al DIICOT.

