Cum se lăuda Călin Donca pe TikTok: Am mâncat macaroane cu brânză de mi-au ieșit pe nas / „Noua opulență“ în viziunea miliardarului / video

Călin Donca, afacerist miliardar din România, a fost reținut astăzi de DIICOT și DNA, după ce a fost acuzat de constituirea de grup infracțional organizat și evaziune fiscală.

Pe lângă emisiunile televizate la care a participat, Călin Donca este viral și pe rețelele de socializare, mai ales pe TikTok, acolo unde foarte des prezintă viața exclusivistă a familiei sale și unde le dă sfaturi celor tineri pentru a câștiga mai mulți bani.

Într-unul din clipuri, Călin Donca povestește cum a ajuns să aibă atât de mulți bani. El povestește cum dormea în mașină și mânca macaroane cu brânză pentru a-și asigura traiul.

„Când am ajuns la scopul meu, ce zic oamenii? Cine știe ce zic oamenii?

'Ce noroc! Ce noroc pe Donca! Cum a reușit? La vârsta lui...'

Am dormit în mașină, dragii mei! Am mâncat porumb! Am mâncat cele mai ieftine macaroane cu brânză de mi-au ieșit pe nas. Cei care au lucrat cu mine își aduc aminte“, spune Călin Donca.

„Noua opulență“, în viziunea lui Călin Donca

În alt videoclip, Călin Donca vorbește despre noua opulență. În opinia sa, aceasta este „să poți să mănânci din grădina ta, să poți să mănânci fructe și legume bio, pentru că ce mâncăm astăzi din magazine este orice, dar numai bio nu este“.

„Sunt pline de insecticide, pline de tot felul de substanțe“, adaugă omul de afaceri.

„Noua opulență este să iei roșia de la tine din grădină și să fie roșia aia care îți place. E ușor să dai un ban, să cumperi din cine știe ce magazin cine știe ce legume și cu cine știe ce azotat de hormoni de creștere, dar e foarte greu să găsești ceva curat, bun și sănătos.

Spor la muncă, pentru că cine muncește, culege!“, mai precizează Călin Donca.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News