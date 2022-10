Șoc la Chefi la cuțite, 10 octombrie 2022. Carne de pasăre cu aspect ciudat. ”Are articulațiile foarte tari. Chiar trebuie să gătim asta?”

Ediția Chefi la cuțite care va fi difuzată de Antena 1 în seara aceasta, de la 20:30, aduce ultima luptă pentru amuletă a sezonului 10, care îi pune pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu în fața unui nou ingredient nemaivăzut în platoul show-ului culinar! De data aceasta este vorba despre o specie rară de pasăre cu aspect șocant, culoarea închisă a cărnii ridicând semne de întrebare despre cea mai potrivită modalitate de preparare.

Șoc la Chefi la cuțite, 10 octombrie 2022. Specia rară de pasăre i-a șocat chiar și pe chefi

”Eu n-am mai gătit așa ceva niciodată. Nici nu știu cât de repede se gătește, ce Doamne iartă-mă să faci cu ea...”, a reacționat Chef Bontea la vederea ingredientului surpriză. ”Ce ciudată e! Chiar trebuie să gătim asta?! Are articulațiile foarte tari, nici nu se pot tăia”, a comentat și Chef Dumitrescu, după ce Gina Pistol le-a dat startul pentru cea din urmă luptă pentru amuletă a sezonului. Despre ce ingredient este vorba, ce preparat va alege fiecare jurat să gătească și care dintre ei va câștiga bătălia culinară cu o nouă provocare inedită telespectatorii vor descoperi în seara aceasta, la Antena 1, de la 20: 30.

Șoc la Chefi la cuțite, 10 octombrie 2022. Surpriză pentru chefi cu un ingredient secret, trimis pe tren

Tot în seara aceasta, Monica Bîrlădeanu îi surprinde pe jurați nu doar cu prezența în platoul jurizării, dar și cu farfuriile pe care le pregătește. ”Judecând după felul de mâncare pe care o să-l fac, n-o să se aștepte să mă vadă aici nici în visele cele mai creative! Și să știți că am un pic emoții. Mă gândesc: `Dacă n-o să le placă gustul?!`. Cred c-aș fi foarte fericită dacă n-o să strâmbe din nas”, a declarat Monica Bîrlădeanu înainte de a începe pregătirea preparatului neașteptat la bancul de lucru, mărturisind că secretul rețetei sale constă într-un ingredient pe care l-a primit de la mama ei. ”Ingredientul a venit pe tren. M-am dus la naș: `Bună seara, aveți un pachet pentru mine?!`”, a povestit Monica Bîrlădeanu cu umor. ”Viața pe care am dus-o nu m-a făcut să stau foarte mult în bucătărie. Însă de când a început pandemia, am luat lecții de gătit de la mama. Eu știam să fac cu aproximație cam tot ce știe mama în bucătărie, dar am început să gătesc împreună cu ea pe video și am reușit să mă perfecționez”, a mai dezvăluit Monica, aflată la show-ul culinar în calitate de invitat surpriză pentru jurați. Ce a ales să gătească și care este verdictul pe care l-a primit din partea celor trei maeștri ai gastronomiei telespectatorii vor afla în ediția Chefi la cuțite care va fi difuzată în această seară, la Antena 1, de la 20:30.

Chefi la cuțite, lider de piață

Ultima ediție Chefi la cuțite a fost, din nou, lider de piață pe segmentele de public comercial și urban. Astfel, conform datelor oferite de Kantar Media, la nivelul publicului comercial, cu vârste cuprinse între 18 și 54 de ani, Antena 1 s-a situat, în intervalul de difuzare a emisiunii Chefi la cuțite (20:26 – 23:50), pe primul loc, cu 7.7 puncte de rating şi o cotă de piaţă de 26.1%, urmată de ProTV, cu 6.4 puncte de rating și o cotă de piață de 21.5%. Și pe tronsonul întregului public urban, emisiunea de la Antena 1 a fost lider de audienţă, cu 6.8 puncte de rating şi 18.7% cota de piată, postul de pe locul doi, ProTV, înregistrând atunci 6.1 puncte de rating și 16.9% cotă de piață. În minutul de aur 21:39, peste 1,6 milioane de telespectatori au urmărit jurizarea Chefilor Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu.

