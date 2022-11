Situație bizară în România. Pașcan (PMP): Multe comunități nu ar trebui să mai existe. Primarii există doar pe hârtie

Un asemenea exemplu e reprezentat de comunitățile care au un număr foarte mic de locuitori, de până în 1.000, și care nu sunt capabile să supraviețuiască singure.

De atras fonduri pentru dezvoltarea localităților nici nu poate fi vorba.

Liderul PMP Marius Pașcan, într-un interviu acordat DC News, a amintit că o reformă administrativă pe modelul Poloniei ar trebui să aibă loc și în România.

Proiectul legislativ e în Parlament, Pașcan amintind că în legislatura în care a fost deputat a propus ca aceste comunități să fie comasate comunelor vecine.

Există situații cu adevărat ciudate în care primarii acestor localități minuscule nu pot nici măcar să plătească iluminatul stradal din resursele pe care le atrag la bugetul local. Ei devin astfel prizonierii Guvernului.

„Eu am susținut acest proiect și am avut inițiativa. Susțin în continuare că așa cum Polonia a făcut o reorganizare administrativă, așa ar trebui să procedăm și noi. Azi, avem comunități, uneori de 600-900-1.000 de locuitori, incapabile să existe fără fonduri de la bugetul județean sau de stat. Acele comunități au primari pe hârtie, deoarece cu resursele pe care le atrag la bugetul local nu sunt capabile să-și plătească nici măcar iluminatul publica stradal.

Acești primari nu au niciun fel de forță, stau cu pălăria în mână și se duc la cei care schimbă guvernarea să primească ceva cât să nu moară de foame. Nu am bani nici măcar de cofinanțarea unor proiecte. Eu am susținut încă din mandatul meu că astfel de comunități sub 3.000, sub 1.500 de locuitori, nu are rost să mai existe. Ele se comasează prin comune limitrofe, devin comune mai mari. Reforma administrativă ar trebui să funcționeze de jos în sus”, a precizat Marius Pașcan, care a adăugat că primarii unor astfel de comunități se opun reformei.

