Sindicatele din Finanțe, avertisment pentru guvern: ANAF NU trebuie desființat

Federația Națională a Sindicatelor din Finanțe, afiliată la Alianța Națională a Sindicatelor Bugetarilor „SED LEX”, a emis un comunicat în care atrage atenția asupra necesității de reformare și eficientizare a activității ANAF, subliniind că desființarea instituției nu este soluția, ci este esențială depolitizarea, transparența și dotarea acesteia cu instrumente legale și tehnologice pentru o colectare corectă și eficientă a veniturilor statului.

Comunicatul Federației Naționale a Sindicatelor din Finanțe

"Poziția recentă a domnului Ionuț Dumitru, consilier al primului ministru, referitoare la ANAF, se înscrie perfect în tonul declarațiilor politicienilor aflați la putere, cu pretenții de independenți și profesioniști, care își argumentează declarațiile de cele mai multe ori șocante și menite doar să iasă în evidență, prin exemple din străinătate, în special din țările despre care consideră că dau greutate acestor afirmații.

Conform declarațiilor superficiale și lipsite de profesionalism ale celor de la putere, România ar trebui să preia unele modele din Grecia, altele din Germania, altele din SUA, să le transforme apoi în legi, fără a se avea în vedere mai înainte dacă aceste modele se potrivesc sistemului instituțional, legislativ și societății noastre în ansamblu.

Domnule Ionuț Dumitru, ANAF NU TREBUIE DESFIINȚATĂ doar pentru motivul că trebuie să facem o instituție ”transparentă și depolitizată ca la greci“. Depolitizarea instituției se poate face imediat dacă este voință politică. La fel și transparența privind activitatea instituției. Singura condiție: să existe voință politică.

Îmbunătățirea colectării se poate face imediat dacă sunt revizuite și modificate legile actuale, dar nu de către firme de consultanță care servesc în primul rând interese private, ci de specialiști adevărați și cu consultarea celor care muncesc efectiv și aplică legile, pentru că aceștia știu cel mai bine problemele cu care se confruntă.

Suntem foarte îngrijorați pentru că începem să înțelegem lipsa de viziune referitoare la guvernarea țării, deoarece majoritatea sunteți preocupați să replicați sisteme și măsuri din afară, fără a analiza dacă acestea pot fi adaptate astfel încât să ducă la rezultate pozitive.

Mai important ar fi să fiți preocupați și să vă folosiți energia, inteligența și cunoștințele pentru a îmbunătăți și adapta sistemul fiscal la nevoile actuale ale României, deoarece legiuitorul (adică politicienii) a rămas, voit sau nu, neadaptat acestora.

Prin urmare, pentru a eficientiza activitatea și a cere performanță, nu trebuie să desființezi o instituție de importanță națională precum ANAF-ul, trebuie doar să-i oferi instrumentele legale să poată colecta și administra veniturile statului: un sistem informatic funcțional care să presupună interconectarea bazelor de date, legislație predictibilă și coerentă, depolitizare și profesionalizare, măsuri de protecție a angajaților, stabilitate în funcție și recunoaștere a complexității acestei activități", se arată în comunicatul Federației Naționale a Sindicatelor din Finanțe.