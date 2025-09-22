€ 5.0719
|
$ 4.3138
|

Subcategorii în Politica

 
Data actualizării: 11:26 22 Sep 2025 | Data publicării: 11:12 22 Sep 2025

Sindicatele din Finanțe, avertisment pentru guvern: ANAF NU trebuie desființat

Autor: Tiberiu Vasile
anaf_00624900 ANAF / Foto: DCBusiness
 

Federația Națională a Sindicatelor din Finanțe a emis un comunicat prin care atrage atenția că ANAF nu trebuie desființat, ci reformele trebuie orientate către transparență, profesionalizare și eficientizarea colectării veniturilor.

Federația Națională a Sindicatelor din Finanțe, afiliată la Alianța Națională a Sindicatelor Bugetarilor „SED LEX”, a emis un comunicat în care atrage atenția asupra necesității de reformare și eficientizare a activității ANAF, subliniind că desființarea instituției nu este soluția, ci este esențială depolitizarea, transparența și dotarea acesteia cu instrumente legale și tehnologice pentru o colectare corectă și eficientă a veniturilor statului.

Comunicatul Federației Naționale a Sindicatelor din Finanțe

 

"Poziția recentă a domnului Ionuț Dumitru, consilier al primului ministru, referitoare la ANAF, se înscrie perfect în tonul declarațiilor politicienilor aflați la putere, cu pretenții de independenți și profesioniști, care își argumentează declarațiile de cele mai multe ori șocante și menite doar să iasă în evidență, prin exemple din străinătate, în special din țările despre care consideră că dau greutate acestor afirmații.

Conform declarațiilor superficiale și lipsite de profesionalism ale celor de la putere, România ar trebui să preia unele modele din Grecia, altele din Germania, altele din SUA, să le transforme apoi în legi, fără a se avea în vedere mai înainte dacă aceste modele se potrivesc sistemului instituțional, legislativ și societății noastre în ansamblu.

Domnule Ionuț Dumitru, ANAF NU TREBUIE DESFIINȚATĂ doar pentru motivul că trebuie să facem o instituție ”transparentă și depolitizată ca la greci“. Depolitizarea instituției se poate face imediat dacă este voință politică. La fel și transparența privind activitatea instituției. Singura condiție: să existe voință politică.

Îmbunătățirea colectării se poate face imediat dacă sunt revizuite și modificate legile actuale, dar nu de către firme de consultanță care servesc în primul rând interese private, ci de specialiști adevărați și cu consultarea celor care muncesc efectiv și aplică legile, pentru că aceștia știu cel mai bine problemele cu care se confruntă.

Suntem foarte îngrijorați pentru că începem să înțelegem lipsa de viziune referitoare la guvernarea țării, deoarece majoritatea sunteți preocupați să replicați sisteme și măsuri din afară, fără a analiza dacă acestea pot fi adaptate astfel încât să ducă la rezultate pozitive.

Mai important ar fi să fiți preocupați și să vă folosiți energia, inteligența și cunoștințele pentru a îmbunătăți și adapta sistemul fiscal la nevoile actuale ale României, deoarece legiuitorul (adică politicienii) a rămas, voit sau nu, neadaptat acestora.

Prin urmare, pentru a eficientiza activitatea și a cere performanță, nu trebuie să desființezi o instituție de importanță națională precum ANAF-ul, trebuie doar să-i oferi instrumentele legale să poată colecta și administra veniturile statului: un sistem informatic funcțional care să presupună interconectarea bazelor de date, legislație predictibilă și coerentă, depolitizare și profesionalizare, măsuri de protecție a angajaților, stabilitate în funcție și recunoaștere a complexității acestei activități", se arată în comunicatul Federației Naționale a Sindicatelor din Finanțe.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

anaf
sindicate
alianta de guvernare
ilie bolojan
ionut dumitru
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Echinocțiul de toamnă 2025: Data exactă și semnificațiile sale
Publicat acum 11 minute
Pană majoră la un operator de telefonie. Mai mulți oameni au murit pentru că nu au mai putut suna la urgențe
Publicat acum 12 minute
Donald Trump, despre Charlie Kirk: Martir al libertății americane
Publicat acum 18 minute
7 semne că se apropie un infarct. Apar cu mult timp înainte, dar mulți le ignoră
Publicat acum 20 minute
Sindicatele din Finanțe, avertisment pentru guvern: ANAF NU trebuie desființat
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Sep 2025
Kamala intră la rupere: Dezvăluirile Kamalei Harris despre Biden și alți lideri americani provoacă o adevărată furtună între democrați
Publicat pe 20 Sep 2025
Iluzia păcii s-a spulberat: Rusia a anunțat că se pregătește deja pentru următorul război
Publicat acum 12 ore si 27 minute
Alexandru Athanasiu și achitarea care a schimbat o viață
Publicat acum 12 ore si 19 minute
Va demisiona Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale? Analiza lui Chirieac
Publicat acum 14 ore si 49 minute
Băiat de 13 ani, mort după un accident cu trotineta. Adevărul motiv pentru care parlamentarii nu înăspresc legea
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close