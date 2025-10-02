"Legea e pentru fraieri"! Sindicaliștii din Guvern, atac la Mihai Jurca: 17 mașini noi pentru consilieri, pe timp de "austeritate"

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului îl acuză pe șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, că ar fi folosit un artificiu legal pentru a aduce 17 autoturisme în curtea Palatului Victoria, în condițiile în care Guvernul promovează public austeritatea și reducerile de cheltuieli. Potrivit sindicaliștilor, contractul de leasing încheiat de Jurca ar încălca legea, iar procedura ar fi fost „mascată” prin reinterpretarea unor reglementări tehnice.

Într-un comunicat de presă, sindicaliștii îl descriu pe Mihai Jurca drept „magicianul”, acuzându-l că a transformat Cancelaria prim-ministrului într-un „laborator de fente legale, un spațiu unde ordonanțele de Guvern nu se aplică, ci se ocolesc cu zâmbetul pe buze”. Ei susțin că, deși ordonanțele în vigoare interzic achizițiile prin leasing de către instituțiile publice, șeful Cancelariei ar fi găsit o modalitate de a ocoli această restricție.

"Cancelaria Prim-ministrului transmite un mesaj toxic: legile sunt pentru fraieri, iar cine are putere găsește mereu portițe"

„În timp ce Guvernul vorbește public despre responsabilitate bugetară și limite în cheltuirea banului public, Cancelaria Prim-ministrului transmite un mesaj toxic: legile sunt pentru fraieri, iar cine are putere găsește mereu portițe.

Deși O.U.G. nr. 156/2024 și O.U.G. nr. 34/2023 interzic expres achiziția prin leasing a autovehiculelor de către instituțiile publice, Mihai Jurca a încheiat un contract de leasing operațional pentru nu mai puțin de 17 Duster pick-up, parcă pregătite pentru un mini-RAAPPS personal, varianta Oradea-Victoria.

Soluția găsită este una cinică: folosirea legislației RAR pentru a „reinterpreta” interdicția și pentru a aduce, pentru trei luni cât mai avem până la sfârșitul anului, vehiculele în curtea Guvernului, mascând o achiziție interzisă de legiuitor”, se arată în comunicat.

"Practic, a creat din pix o nevoie, a inventat o justificare și a împins o achiziție care nu are nici fundament instituțional"

Reprezentanții Sindicatului atrag atenția că achiziția nu ar avea fundament instituțional, deoarece Cancelaria prim-ministrului nu are atribuții de transport marfă și nici parc auto propriu stabilit prin hotărâre de Guvern, conform art. 5 alin. (3) din OUG nr. 80/2001. „Practic, a creat din pix o nevoie, a inventat o justificare și a împins o achiziție care nu are nici fundament instituțional”, reclamă sindicaliștii.

Comunicatul îi acuză pe Mihai Jurca și de „acrobații administrative” repetate, menționând inclusiv modificarea peste noapte a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Cancelariei pentru a crea o aparență de legalitate. „Un ordin intern al șefului Cancelariei nu poate 'bate' o lege și nu poate rescrie ordonanțe de urgență. România nu este moșia lui Mihai Jurcă și nici terenul de experiment al rețelei politice a lui Ilie-Gavril Bolojan”, mai susțin sindicaliștii.

"Dubla măsură" a Executivului: Anunță concedierea a 30% din personalul guvernamental pe motive de austeritate și reformă, dar cumpără 17 mașini

Aceștia critică „dubla măsură” a Executivului: pe de o parte anunță concedierea a 30% din personalul guvernamental, pe de altă parte autorizează cheltuieli pentru 17 mașini.

„Cine-l cunoaște știe că nu e prima 'acrobație administrativă'. Elev disciplinat al 'școlii Bolojan', adus la București direct din Oradea, Mihai Jurca aplică aceeași rețetă: banul public e elastic, legea e opțională, iar instituția devine jucăria celor puțini și puternici

Pericolul este imens: dacă la vârful Cancelariei se transmite semnalul că legea poate fi fentată după bunul plac, ce va mai împiedica alte instituții să procedeze la fel?”, avertizează aceștia.

Comunicatul ironizează și imaginea publică a lui Mihai Jurca, prezentat ca un administrator „miraculos”, care se luptă cu șoferii și chelnerii, dar care, în opinia sindicaliștilor, recurge la „circ mediatic și improvizații birocratice, în timp ce legile sunt călcate în picioare”.

"Morala este una amar-ironică: dacă n-ai parc auto, fă-ți unul; dacă legea te oprește, schimb-o din pix"

„Morala este una amar-ironică: dacă n-ai parc auto, fă-ți unul; dacă legea te oprește, schimb-o din pix; dacă presa întreabă, joacă rolul administratorului de serviciu care se luptă cu chelnerii și șoferii”, se arată în comunicatul sindical.

Sindicaliștii își exprimă temerea că aceeași abordare va fi folosită și în procesul de restructurare a aparatului guvernamental, comparând stilul lui Jurca cu „un circ administrativ unde drepturile angajaților se vor topi ca iepurii în pălăria sa de magician”.

Amintim că, în iulie, Mihai Jurca anunța că pentru a reduce cheltuielile, Guvernul renunță la șoferii demnitarilor, înlocuindu-i cu mașini Dacia Duster pe care consilierii și secretarii de stat vor trebui să le conducă singuri. Oficialii fără permis de conducere, spunea atunci Jurca, vor fi nevoiți să folosească transportul în comun.

Nu este prima confruntare a șefului Cancelariei cu sindicaliștii. Aceștia au afirmat public că Jurca ar fi cerut o „listă neagră” cu angajații care au participat la un protest spontan în Piața Victoriei, acuzându-l de practici abuzive.