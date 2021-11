Simona Halep - Jasmine Paolini, rezultat final la Linz

Jucătoarea de tenis Simona Halep s-a calificat în semifinalele turneului WTA 250 de la Linz, după ce a învins-o pe italianca Jasmine Paolini, miercuri seară, cu scorul de 4-6, 7-5, 6-0.

Simona Halep va juca împotriva câștigătoarei meciului dintre Jaqueline Cristian și Veronika Kudermetova.

Novak Djokovic i-a depășit pe Roger Federer și Rafael Nadal într-un nou record all-time

Novak Djokovic trăiește cea mai bună perioadă a carierei sale în acest sezon. După ce a câștigat titlul la Paris Masters pentru a șasea oară în carieră, un record, a mai realizat o nouă performanță, cu care îi depășește pe rivalii Nadal și Federer.

Djokovic a câștigat până acum 86 de titluri, din 267 de participări în circuitul ATP, ceea ce înseamnă că a câștigat 32,2% din turneele la care a concurat. Pe de altă parte, Rafael Nadal a câștigat 88 de titluri din 292 de apariții, ceea ce îl plasează la un procentaj de victorii de 30,13%. Al doilea rival, Roger Federer, a câștigat 103 titluri din 367 de apariții, câștigând astfel 28,06% din aceste turnee.

Singurul jucător care îl devansează pe sârb este legendarul Rod Laver. Superstarul australian a câștigat 72 de titluri din 212 apariții, ceea ce înseamnă un procent de 33,96%.

Djokovic a avut un sezon excepțional până acum. El a câștigat cel mai mare număr de titluri ATP 1000, după ce și-a adjudecat cel de-al 37-lea titlu la Paris, săptămâna trecută. Anterior, el a fost la egalitate cu rivalul Nadal, la 36 de titluri.

La începutul săptămânii, el a încheiat anul ca număr 1 mondial, pentru a șaptea oară în carieră, ceea ce constituie un record, depășindu-l pe Pete Sampras, cu care era la egalitate, cu șase se zoane de „number one”.

Înainte de asta, îl depășise pe Federer, care deținuse poziția de lider pentru cele mai multe săptămâni consecutive ca lider mondial. După ce a câștigat primele trei titluri de Grand Slam ale sezonului, Novak i-a egalat acum pe Nadal și Federer, toți trei având acum câte 20 de titluri.

Djokovic a avut o mare șansă de a scrie o nouă pagină de istorie prin câștigarea US Open din acest an. Cu toate acestea, a fost învins de puternicul rus Daniil Medvedev în două seturi. El mai are încă o șansă de a câștiga un alt titlu, ATP Finals, care va avea loc la Torino, notează Mediafax.