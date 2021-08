Șervețelul în care Messi și-a suflat nasul la conferința de presă de adio de la Barcelona, scos la licitație. Prețul de pornire e uriaș

Șervețelul cu care Messi și-a șters lacrimile și în care și-a suflat nasul este la licitație pe internet, transmite Realitatea Plus. Dacă îl vreți, vă trebuie bani mulți. Prețul de pornire este amețitor: un milion de dolari. Un individ susține că a pus mâna pe prețiosul șervețel pe care Messi la folosit pe 8 august la conferința de presă în care și-a anunțat despărțirea de FC Barcelona.

Leo Messi a început să plângă la conferința de presă de adio de la Barcelona: "Nu sunt pregătit pentru asta"

Pe 8 august, Leo Messi a participat la o conferință de presă în care și-a luat adio de la Barcelona, club la care a jucat întreaga carieră.

"Nu sunt pregătit pentru asta. Am jucat toată viața aici, de la 13 ani. După 21 de ani trebuie să plec. Trebuie să las tot ce este aici. M-am gândit în ultima perioadă ce să zic. E foarte dificil pentru mine. Le-am promis copiilor că vom reveni, aici e casa mea. Trebuie să plec temporar de aici cu soția, cu copiii mei. Am trăit atât de multe lucruri frumoase la Barcelona. Au fost bineînțeles și lucruri mai puțin plăcute. Am dat totul pentru acest club din prima zi în care am sosit aici și până la ultima. Sunt profund impresionat de atașamentul pe care l-au arătat oamenii pentru mine. Nu mi-am închipuit vreodată că o să spun 'adio'. Plec de la acest club fără să văd fanii de peste un an și jumătate din cauza pandemiei," a spus Leo Messi la conferința de presă care a avut loc la stadionul Camp Nou.

Totul s-a liniștit odată ce PSG a bătut la ușă

„După ce Barcelona ne-a dat de veste, nu știam ce o să facem. Nu aveam unde să plecăm. Au fost momente de incertitudine și emoții, nu știam de unde să o luăm de la capăt, încotro ne ducem. A fost dificil până le-am zis la revedere oamenilor. Însă, odată ce am ajuns la înțelegerea cu PSG, nu pot decât privesc înainte. O să începem să ne pregătim individual, dar și ca familie pentru această schimbare”, a spus ulterior Messi.

Argentinianul a mai spus că a ținut legătura cu prietenul său Neymar Jr. în tot acest timp. „Când tatăl meu a început să negocieze cu Leonardo (directorul sportiv de la Paris Saint-Germain, n.r.), Neymar știa”, a continuat Leo.