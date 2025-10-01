€ 5.0820
Subcategorii în Politica

 
Data publicării: 14:45 01 Oct 2025

Ședință de coaliție la Guvern: Scenariile privind reforma administrației locale
Autor: Ioan-Radu Gava

bolojan-pachet-masuri_60462300 Foto: Agerpres
 

Şedinţă a coaliţiei la Palatul Victoria. Reforma administraţiei locale e principala temă de discuţie.

Liderii coaliţiei de guvernare s-au reunit miercuri la Palatul Victoria pentru o nouă rundă de discuţii privind reforma administraţiei locale, scrie Agerpres.

La reuniune, alături de premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL, mai sunt prezenţi vicepremierul Marian Neacşu şi primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu (PSD), Dominic Fritz (USR), Kelemen Hunor, Cseke Attila (UDMR), Varujan Pambuccian, liderul grupului minorităţilor naţionale din Parlament.

Pe acest subiect, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că sunt puse în discuţie două scenarii principale: unul care vizează o reducere din posturile ocupate şi un altul care presupune un mix de reduceri de cheltuieli, la bunuri şi servicii şi de personal.

"Scenariile sunt cele prezentate şi de dumneavoastră, un scenariu în care ne referim la o reducere de personal pe posturi ocupate, un scenariu referitor la reducerea cheltuielilor de personal sau bunuri şi servicii, respectiv o posibilitate de a le combina într-un fel sau altul pentru a găsi un compromis", a declarat Cseke Attila, miercuri, într-o intervenţie la Digi 24.

El a explicat că mecanismul propus de minister nu aduce reduceri de personal semnificative acolo unde "primarul a fost un gospodar bun şi şi-a eficientizat structura de personal".

"Ceea ce înseamnă că la peste 700 de UAT-uri, practic, nu ar fi vorba de o reducere efectivă de personal, iar la restul de 2.400-2.500 de UAT-uri, şi acolo diferenţiat. Acolo unde organigrama este plină, este ocupată, toate posturile sunt ocupate, evident e vorba de o reducere mai semnificativă de personal. Pentru că se aplică un procent de 30% prin care, la final, se ajunge la o reducere de 10% posturi ocupate", a afirmat Cseke Attila.

Acesta s-a declarat nemulţumit de faptul că, inclusiv în coaliţie, mare parte a discuţiei privind reforma administraţiei locale se axează pe "acest număr de reduceri de posturi".

"În timp ce pachetul acesta are 50 de pagini cu o mulţime de lucruri bune pentru autorităţile locale şi care pun în regulă nişte mecanisme financiare, ajută autorităţile locale", a explicat Cseke Attila.

El a punctat că, în cazul în care în următoarele săptămâni nu se ajunge la un acord în coaliţie privind reforma administraţiei locale, acest lucru ar dăuna şi mesajului pe care îl dă coaliţia.

"Noi credem, vorbesc de UDMR şi de Ministerul Dezvoltării, că prima variantă trebuie reglementată, trebuie reglementată urgent, imediat după aceasta şi reducerea la administraţia centrală, pentru că şi acolo avem o birocraţie. Sigur, acolo nu avem un sistem, hai să spun, atât de bine legiferat ca la administraţia locală - acolo reducerea de 20% este prevăzută în programul de guvernare, în cel puţin două locuri - la administraţia centrală nu avem un procent în programul de guvernare", a mai declarat Cseke Attila.

coalitie de guvernare
guvernul romaniei
reforma administratiei
psd
pnl
usr
udmr
