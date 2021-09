Ședința Birourilor permanente reunite, înainte de miezul nopții. UPDATE: Nu s-a întrunit cvorum

UPDATE 2: Nu s-a întrunit cvorum la ședința PBR. Doar 12 membri au fost prezenți, fiind nevoie de 14 pentru a fi cvorum. Ședința a fost boicotată de PNL, UDMR și parțial de PSD.

O nouă ședință ar urma să aibă loc mâine la ora 11.

UPDATE: Ludovic Orban este prezent la ședință, pentru că este obligat să fie prezent având în vedere că e președinte al Camerei Deputaților, însă este posibil să nu fie cvorum. PNL a ales să boicoteze această ședință. De asemenea, PSD boicotează această ședință pentru că AUR și USR PLUS nu s-au așezat la masă și cu ei pentru a gândi împreună moțiunea de cenzură, precizează Antena 3.

Membrii Birourilor Politice Reunite ale Parlamentului (BPR) se întrunesc vineri, la ora 23.00, în sistem on-line pentru a stabili calendarul privind citirea și votul pe moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu. Moțiunea a fost depusă de USR PLUS și AUR.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV "PSD, greşeală strategică gravă. Cine intră în sală de la PSD, la moţiune, e USR-ist. Să-şi ia carnet de partid de la Clotilde Armand"

OFICIAL: USR PLUS și AUR au depus moțiunea de cenzură. Barna și Cioloș, declarații după eșecul negocierilor

După eșecul negocierilor de la ședința coaliției de guvernare, USR PLUS și AUR au decis să depună moțiunea de cenzură vineri seară. Liderii partidului USR PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș, au făcut primele declarații.

Dan Barna a declarat, la Parlament, că 'cei de la PNL au spus că rămân alături de premierul Florin Cîțu... Pe cale de consecință, în aceste clipe, tocmai a fost depusă moțiunea de cenzură - calea parlamentară prin care sperăm ca, într-un termen scurt, să avem un nou premier și coaliția să poată merge mai departe.'

'Am încercat la ședința de coaliție să convingem colegii că un Guvern, ca să funcționeze, are nevoie de un prim-ministru care să cultive încrederea. Colegii au insistat să-l susțină pe Florin Cîțu. În consecință, folosim procedura aceasta parlamentară pentru a ajunge în situația în care să lucrăm cu un alt prim-ministru. Intenția noastră este să continuăm într-o formulă cu PNL și UDMR, nu avem nicio intenție să intrăm într-o altă formulă guvernamentală decât cea în care am lucrat.', a spus Dacian Cioloș.

Dan Barna a adăugat apoi că 'adoptarea unui subiect atât de important cum este PNDL, împotriva voinței și a acordului, a unei soluții discutate în coaliție și adoptarea lui chiar - am spune noi - ostil, cu câteva minute înainte de ședința coaliției, arată un dezinteres total al premierului Florin Cîțu față de continuarea coaliției. Lucru confirmat și de demiterea lui Stelian Ion, fără un temei real. Am înțeles mesajul, nu mai vrea continuarea și am depus moțiunea.'

Miniștrii USR vor demisiona din Guvern

Dan Barna susține că, la începutul săptămânii viitoare, miniștrii USR vor demisiona din Guvern.

'Nu s-a discutat despre asta, dar, evident, că, la începutul săptămânii viitoare, ne vom depune și demisiile, odată ce a început procedura cu moțiunea de cenzură. Florin Cîțu nu mai are sprijinul politic al USR-PLUS', a spus, vineri seară, Dan Barna.

'Nu mai putem să lucrăm cu premierul Florin Cîțu pentru că nu mai inspiră încredere', a spus și Dacian Cioloș.

Anterior, în cadrul unei conferințe de presă, premierul Florin Cîțu a fost întrebat dacă va remania miniștrii USR PLUS în cazul în care aceștia vor depune moțiunea de cenzură împotriva sa.

'Eu cred că în România, astăzi, mai avem onoare. Și atunci, în momentul în care toți am ieșit în stradă împotriva lui Liviu Dragnea care și-a dat jos propriul Guvern, atunci când depui o moțiune împotriva propriului Guvern, poate că o demisie de onoare trebuie', spunea Cîțu (citește AICI).