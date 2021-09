OFICIAL: USR PLUS și AUR au depus moțiunea de cenzură. Barna și Cioloș, declarații după eșecul negocierilor

După eșecul negocierilor de la ședința coaliției de guvernare, USR PLUS și AUR au decis să depună moțiunea de cenzură vineri seară. Liderii partidului USR PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș, au făcut primele declarații.

Dan Barna a declarat, la Parlament, că 'cei de la PNL au spus că rămân alături de premierul Florin Cîțu... Pe cale de consecință, în aceste clipe, tocmai a fost depusă moțiunea de cenzură - calea parlamentară prin care sperăm ca, într-un termen scurt, să avem un nou premier și coaliția să poată merge mai departe.'

'Am încercat la ședința de coaliție să convingem colegii că un Guvern, ca să funcționeze, are nevoie de un prim-ministru care să cultive încrederea. Colegii au insistat să-l susțină pe Florin Cîțu. În consecință, folosim procedura aceasta parlamentară pentru a ajunge în situația în care să lucrăm cu un alt prim-ministru. Intenția noastră este să continuăm într-o formulă cu PNL și UDMR, nu avem nicio intenție să intrăm într-o altă formulă guvernamentală decât cea în care am lucrat.', a spus Dacian Cioloș.

Dan Barna a adăugat apoi că 'adoptarea unui subiect atât de important cum este PNDL, împotriva voinței și a acordului, a unei soluții discutate în coaliție și adoptarea lui chiar - am spune noi - ostil, cu câteva minute înainte de ședința coaliției, arată un dezinteres total al premierului Florin Cîțu față de continuarea coaliției. Lucru confirmat și de demiterea lui Stelian Ion, fără un temei real. Am înțeles mesajul, nu mai vrea continuarea și am depus moțiunea.'

VEZI ȘI: Textul moțiunii depuse de USR PLUS și AUR

Miniștrii USR vor demisiona din Guvern

Dan Barna susține că, la începutul săptămânii viitoare, miniștrii USR vor demisiona din Guvern.

'Nu s-a discutat despre asta, dar, evident, că, la începutul săptămânii viitoare, ne vom depune și demisiile, odată ce a început procedura cu moțiunea de cenzură. Florin Cîțu nu mai are sprijinul politic al USR-PLUS', a spus, vineri seară, Dan Barna.

'Nu mai putem să lucrăm cu premierul Florin Cîțu pentru că nu mai inspiră încredere', a spus și Dacian Cioloș.

CONTEXT

La ședința coaliției de guvernare au participat, vineri seară, liderii PNL, USR-PLUS și UDMR. Florin Cîțu s-a aflat față în față cu cei care i-au cerut în nenumărate rânduri demisia: Dan Barna și Dacian Cioloș.

Imediat ce s-a încheiat ședința, Antena3 a transmis, pe surse, că USR-PLUS va depune moțiunea de cenzură vineri seară.

În cadrul ședinței coaliției, Dan Barna și Dacian Cioloș (USR-PLUS) ar fi insistat cu demisia lui Cîțu. Ei le-ar fi spus și liberalilor prezenți, respectiv celor patru prim-vicepreședinți ai partidului, Iulian Dumitrescu, Rareș Bogdan, Raluca Turcan și Robert Sighiartău, că vor să rămână în continuare cu PNL la guvernare, dar fără Florin Cîțu în fruntea Guvernului.

Practic, ședința s-a încheiat fără vreo soluție.

Programul Anghel Saligny a fost aprobat

Anterior ședinței coaliției, premierul Florin Cîțu a anunțat că programul Anghel Saligny a fost aprobat în ședința de Guvern de vineri. Folosim standardele de cost de la fondurile europene, este un program transparent, a precizat prim-ministrul.

Declarațiile au fost făcute vineri, în cadrul unei conferințe de presă.

'Am aprobat singurul punct pe ordinea de zi, Programul Național de Investiții Anghel Saligny (...) Vreau să fie foarte clar că acest program se regăsește în programul de guvernare și nu facem, prin decizia de astăzi decât să respectăm programul de guvernare. Cine spune altceva nu face decât să mintă sau nu vrea să respecte programul de guvernare', a anunțat premierul Florin Cîțu.

Premierul a respins acuzațiile venite de la USR-PLUS potrivit cărora programul de investiții este o încercare de „mituire” a primarilor.

'M-am asigurat că este un program transparent, folosim standadele de cost de la fondurile europene', a precizat Florin Cîțu.

Reprezentanții USR PLUS au amenințat cu ruperea alianței de guvernare și au anunțat că vor susține o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Cîțu după ce premierul a încercat să introducă pe ordinea de zi programul Anghel Saligny, transmite Mediafax.