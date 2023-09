Secretarul general NATO a vizitat Kievul. Zelenski: Aderarea Ucrainei la NATO, doar o chestiune de timp - VIDEO

"Astăzi, forţele voastre avansează. Se confruntă cu lupte crâncene, dar câştigă teren puţin câte puţin", a spus Stoltenberg, la o conferinţă de presă comună cu Zelenski. "Ucrainenii luptă pentru familiile lor" şi pentru "libertatea lor", în timp ce Moscova luptă pentru "iluziile sale imperialiste", consideră secretarul general al NATO.



El a anunţat că statele NATO au încheiate în prezent contracte-cadru cuprinzătoare cu companiile producătoare de armament în valoare de 2,4 miliarde de euro pentru muniţii esenţiale, din care comenzile ferme însumează un miliard de euro.



Potrivit lui Stoltenberg, aceste contracte le vor permite statelor NATO să-şi completeze stocurile golite de ajutorul militar oferit Ucrainei şi de asemenea să continue să furnizeze armatei ucrainene muniţii, esenţiale în războiul cu Rusia.



Pe de altă parte, el a condamnat atacurile ruseşti cu drone la frontiera Ucrainei cu România. Stoltenberg a spus că nu există nicio dovadă că atacurile cu drone căzute peste graniţă ar fi fost un atac deliberat asupra României, dar le-a catalogat drept "nesăbuite" şi "destabilizatoare".

I met with @JensStoltenberg in Kyiv.



Substantial talks, as they should be between de facto allies. It is only a matter of time before Ukraine becomes a de jure one as well.



We discussed strengthening Ukraine's air defense further in order to protect people from Russian terror. pic.twitter.com/WxHdWWSsJw