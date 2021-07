Secretar de stat, demis de Cîțu la doar o zi de la numire. L-ar fi susținut pe Ludovic Orban la șefia PNL

Premierul Florin Cîțu a demis un secretar de stat la doar o zi de la numirea sa în funcție. Este vorba despre Cosmin Baciu, de la Ministerul Sănătății. Cosmin Constantin Baciu este medic ortoped la Spitalul Floreasca.

Acest secretar de stat a fost demis la mai puțin de 24 de ore de la numire și asta pentru că, potrivit surselor Realitatea Plus, este un apropiat al lui Ludovic Orban. Baciu l-ar susține pe Orban la șefia PNL și provine din filiala PNL Bacău. El a primit validare pentru această poziție din conducerea centrală în PNL în urmă cu 3 luni.

Decizia de eliberare din funcție a fost publicată în Monitorul Oficial. Potrivit reprezentanților de la Guvern, secretarul de stat fost demis pentru că la numire nu a fost respectată procedura. Mai întâi ar trebui să fie publicată în Monitorul oficial HG-ul de reorganizare pentru Ministerul Sănătății, care atestă că este nevoie de încă un post de secretar de stat, au precizat cei de la Guvern.

Florin Cîţu l-a revocat din funcţie pe Alexandru Nazare

Demiterea secretarului de stat din MS vine după ce ieri, 8 iulie, premierul Florin Cîţu l-a revocat din funcţie pe Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor Publice.

"Am avut o discuţie în coaliţia de guvernare marţi seară, i-am cerut ministrului de Finanţe Alexandru Nazare să demisioneze. Acesta m-a informat că nu doreşte să demisioneze şi doreşte să fie revocat. Azi, după încă o discuţie cu membrii coaliţiei la prima oră, am trimis preşedintelui Klaus Iohannis cererea de revocare. Am trimis şi cererea de numire a unui interimar, în persoana mea. Precizez că a avut ocazia să demisioneze, a preferat să fie revocat. Toţi liderii coaliţiei au fost informaţi de marţi după-amiază. Am făcut evaluare la şase luni de zile, dar pe scurt cele mai întârziate proiecte sunt la Ministerul Finanţelor", a declarat Florin Cîţu.

Orban: Cîțu NU a avut acordul

De cealaltă parte, Ludovic Orban a spus că Florin Cîțu nu a avut acordul său pentru revocarea ministrului Nazare și că el nu știa despre acest lucru.

"Eu, ca președinte, sunt mulțumit de activitatea miniștrilor PNL și îi susțin. Ce m-a deranjat cel mai mult este faptul că a fost invocat acordul meu. Nu a avut nici acordul meu, nici al forurilor statutare ale PNL. De asemenea, știți foarte bine că la ședința coaliției, este adevărat, că am fost prezent, împreună cu domnul președinte Barna, domnul președinte Hunor și ceilalți colegi din coaliție, dar domnul prim-ministru nu a fost prezent. Deci nu avut acordul meu și nici al forurilor statutare.", a declarat Ludovic Orban, în cadrul unei conferințe de presă.