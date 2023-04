Scurgere de informații: Franța neagă prezența militară în Ucraina

Guvernul francez a negat sâmbătă informația conform căreia trupele franceze au fost desfășurate la sol în Ucraina, a informat Le Monde, citat de Politico.

”Nu există forțe franceze angajate în operațiuni în Ucraina”, a declarat echipa ministrului Forțelor Armate, Sébastien Lecornu, pentru presa franceză.

O grămadă de documente scurse care detaliază planurile despre ofensiva militară de primăvară a Ucrainei și care circulă online sugerează că soldații francezi sunt prezenți pe câmpul de luptă din Ucraina.

Potrivit The Guardian, ”un diapozitiv a sugerat că un mic contingent de mai puțin de o sută de soldați pentru operațiuni speciale ai NATO din Franța, America, Marea Britanie și Letonia erau deja activi în Ucraina”.

Se pare că materialul cu informații secrete scurs pe rețelele de socializare include, de asemenea, informații despre pregătirea Ucrainei și capacitățile de antrenament, precum și bilanțul morților.

Nu este clar cine a obținut inițial și a scurs documentele și măsura în care acestea ar fi putut fi modificate. Ar putea fi, de asemenea, ”o operațiune rusă de dezinformare”, au spus oficialii americani.

”Documentele citate nu provin de la armata franceză. Nu comentăm documente a căror sursă este incertă”, a mai spus echipa lui Lecornu pentru Le Monde.

Classified documents leaked caused a reaction from the Pentagon. The #US admin is trying to persuade Twitter & Instagram to delete these documents relating to the #US plans in #Ukraine, deployment of forces, casualties of belligerents, supply of weapons & more v @Spriter99880 pic.twitter.com/JD6UMfNLrc