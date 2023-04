Noi detalii din ducumentele clasificate ale Pentagonului, ajunse pe rețelele sociale

Documentele clasificate ale Pentagonului, ajunse pe reţelele sociale, arată cât de adânc a penetrat SUA serviciile ruse de informaţii şi dovedesc totodată capacitatea Americii de a avertiza Ucraina despre planurile Moscovei şi despre puterea maşinăriei de război ruse, a dezvăluit sâmbătă The New York Times, citat de EFE.



Documentele, de la sfârşitul lunii februarie şi începutul lunii martie, dar care au apărut pe reţelele sociale în ultimele zile, vorbesc despre o armată rusă epuizată în războiul pe care îl poartă de un an împotriva Ucrainei şi despre un aparat militar profund compromis, relatează Agerpres.

SUA par să-i spioneze inclusiv pe militarii şi politicienii de vârf ai Ucrainei





Dar aceste documente mai arată că Statele Unite par să-i spioneze inclusiv pe militarii şi politicienii de vârf ai Ucrainei, pentru a avea o imagine clară asupra strategiilor de luptă ale acestei ţări.



Săptămâna aceasta, The New York Times a relatat despre scurgerea de documente clasificate pe reţelele sociale - situaţie anchetată de FBI -, care detaliază planurile SUA şi NATO de a întări ofensiva Ucrainei în războiul cu Rusia.



Documentele conţineau tabele cu viitoarele livrări de arme, date despre trupe şi batalioane, precum şi planuri militare. Pentagonul a anunţat că "analizează" publicarea acestor documente pe Twitter şi Telegram, cărora i s-a alăturat vineri site-ul de mesagerie 4chan, cu informaţii despre Ucraina, Orientul Mijlociu şi China.



Documentele analizate de The New York Times aduc în lumină evaluarea făcută de SUA asupra armatei ucrainene, care se află şi ea într-o situaţie dificilă.

Metodele SUA de a culege informaţii despre planurile Rusiei





Potrivit ziarului, oficialii americani au subliniat că, deşi documentele oferă indicii despre metodele SUA de a culege informaţii despre planurile ruse, ei nu ştiu încă dacă vreuna dintre sursele lor de informaţii va fi întreruptă ca urmare a scurgerii de date.



De asemenea, cotidianul american susţine că publicarea documentelor a complicat relaţiile cu ţările aliate şi a ridicat întrebări cu privire la capacitatea Statelor Unite de a-şi păstra secretele.



Scurgerea ar putea afecta relaţiile diplomatice şi în alte moduri, deoarece aceste documente arată clar că Statele Unite spionează nu doar Rusia, ci şi pe aliaţii lor, a adăugat ziarul.



Un înalt funcţionar american a declarat ziarului că Pentagonul a instituit proceduri în ultimele zile pentru a "bloca" distribuirea documentelor informative ultrasecrete.

Un oficial sud-coreean anunţă că Seulul va discuta "chestiunile apărute"





Revenind la aliaţii SUA, Coreea de Sud a reacţionat deja şi a declarat că este pe deplin conştientă de relatările privind o scurgere de documente clasificate ale armatei americane şi a anunţat că intenţionează să discute "chestiunile apărute" ca urmare a scurgerilor de informaţii, a declarat duminică un oficial al preşedinţiei sud-coreene, citat de Reuters.



The New York Times a relatat sâmbătă că documentele ajunse pe reţelele sociale conţin detalii despre discuţii interne în rândul înalţilor oficiali sud-coreeni în legătură cu presiunile făcute de SUA asupra aliatului lor pentru a-l convinge să contribuie la furnizarea de armament către Ucraina şi despre politica sud-coreeană de a nu face acest lucru.



Cotidianul american a scris că Seulul a căzut de acord să vândă obuze de artilerie pentru a ajuta SUA să-şi refacă stocurile, insistând ca "utilizatorul final" să fie armata SUA. Dar, la nivel intern, înalţi oficiali sud-coreeni erau îngrijoraţi că SUA ar putea redirecţiona obuzele către Ucraina.



"Raportul secret avea la bază informaţii obţinute prin SIGINT (intelligence din comunicaţii sau semnale electronice - n.r.), ceea ce înseamnă că SUA şi-au spionat unul dintre principalii aliaţi din Asia", a relatat The New York Times.

Ce spune Seulul





Într-o discuţie cu reporterii, oficialul prezidenţial sud-coreean a refuzat să răspundă la întrebări legate de spionajul american sau să confirme vreun detaliu din documentele confidenţiale făcute publice.



Întrebat dacă Seulul intenţionează să formuleze un protest sau să ceară o explicaţie SUA, oficialul, care a refuzat să fie identificat, a declarat că guvernul va revizui precedentele şi cazurile în care au fost implicate alte ţări.



Coreea de Sud a semnat acorduri importante de furnizare a sute de tancuri, avioane şi alte armamente Poloniei, ţară membră a NATO, de la invadarea Ucrainei de către Rusia, aminteşte Reuters. Însă preşedintele Yoon Suk Yeol a declarat că legislaţia ţării sale, care interzice furnizarea de arme ţărilor aflate în conflict, îngreunează trimiterea de arme în Ucraina.



Oficialul sud-coreean care a vorbit sub rezerva anonimatului a declarat la rândul său că nu există nicio schimbare în politica sud-coreeană.



Yoon urmează să se întâlnească cu preşedintele american Joe Biden la 26 aprilie, la Washington, când va efectua o vizită de stat în SUA, aminteşte Reuters.

