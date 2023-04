(UPDATE) Reacția Ucrainei. Scurgere de informații: Au fost făcute publice planurile secrete de război ale SUA și NATO pentru Ucraina. Pentagonul a demarat o anchetă

O serie de documente top secret din Statele Unite și NATO au ajuns pe rețelele de socializare. Documentele conțineau detalii despre planurile de întărire a armatei ucrainene.

Administrația Biden investighează scurgerea de documente de război secrete despre planurile secrete ale Americii și ale NATO de a întări armata ucraineană înainte de ofensiva de primăvară împotriva forțelor ruse, au declarat înalți oficiali.

Documentele au ajuns pe Twitter și Telegram. Potrivit celor scrie în presa internațională, documentele publicate au fost modificate în unele părți față de formatul original.

Într-unul dintre documente se afirmă că Rusia a pierdut între 16.000 și 17.500 de soldați de la invazie, în timp ce Ucraina a suferit până la 71.500 de morți. Aceasta este o subestimare grosolană față de ceea ce Pentagonul și alți analiști au estimat pentru victimele rusești, cu aproape 200.000 de morți și răniți. Ucraina a avut peste 100.000 de victime în război, potrivit Pentagonului.

Documentele dezvăluie detalii despre cerințele Ucrainei înaintea unei contraofensive planificate de revendicare a teritoriului luat de Rusia de la invazia la scară largă de anul trecut, precum și modul în care SUA și NATO le-ar putea îndeplini.

Classified documents leaked caused a reaction from the Pentagon. The #US admin is trying to persuade Twitter & Instagram to delete these documents relating to the #US plans in #Ukraine, deployment of forces, casualties of belligerents, supply of weapons & more v @Spriter99880 pic.twitter.com/JD6UMfNLrc