Scriitorul Radu Matei Todoran a dezvăluit care sunt cele patru localități care îi definesc viața / VIDEO

„Până la 9 ani am crescut la Pianu de Sus, părinții mei erau dascăli, a fost fabulos. Am numai amintiri plăcute. O zonă extraordinară care acum este mai cunoscută prin terenul de golf, primul din țară și printre cele mai cunoscute, care se numește Paul Tomiță, marele profesor din Pian, de la noi, cu care ne mândrim. Apoi, pentru că prinții mei erau dascăli și au dorit ca eu să am liceul aproape, să u fac naveta, ne-am mutat la Cugir unde ei și-au găsit posturi și pot spune că la Cugir m-am format. De la 9 ani până la 28 de ani când m-am căsătorit, practic am stat mai mult la Cugir. Desigur, cu o pauză de 6 ani în care am făcut 9 luni de armată la termen redus și cinci ani de facultate la Timișoara. Așadar, după terminarea facultății m-am mutat la Alba Iulia. Cele patru localități mă definesc, practic. Cugirul, un oraș multietnic, micuț, dar teribil de frumos, Pianu, o Mioriță, o baladă întreagă, Timișoara…ce să mai spun, pe vremurile în care am făcut eu facultatea, orașul care dădea tonul în modă, oameni de toate felurile, apoi Alba Iulia, Capitala de Suflet a Românilor, am rămas aici și, iată, din 1980 am lucrat mai întâi la Refractara, fabrica de refractare și pe urmă la Porțelanul Alba Iulia, astăzi numit Apulum.”

Despre Radu Matei Todoran

Născut 11 octombrie 1954, comuna Pianu, Judeţul Alba.

A făcut şcoala primară la Pianu de Sus, apoi gimnaziul şi liceul în oraşul Cugir.Este absolvent al Universităţii Tehnice Traian Vuia din Timişoara, specialitatea Chimie Industrială, promoţia 1980 şi doctor în management din anul 2009 cu teza: „Managementul Cercetării si Dezvoltării Produselor Ceramice”.

A fost pe rând: inginer la REFRACTARA, inginer în cercetare la APULUM SA, redactor şef al săptămânalului ACUM, Director Tehnic şi Director General la APULUM SA, lector universitar, titular al catedrei de Management-Marketing al Universităţii 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia şi președinte al grupului de firme MART.In prezent este preşedinte al Societăţii Culturale „Mirabila Sămânţă” şi redactor al revistei de cultura ARTE.

2019 Publica volumul de poezie „Aș vrea să fiu iarăși mesteacăn” , Editura „WALDPRESS” Timișoara

2020 Publica volumul de proza „Clopote de lemn”, Editura „ALTIP” Alba Iulia

2021 Publica volumul de poezie “Pergamentele Uitării”, Editura VERTICAL Alba Iulia

2022 Publică volumul de poezie ’’Conspirația clepsidrei’’ , Editura Clubul M Mittleeuropa Viena-Oravița

2021 Premiul “Călătorul” pentru proza al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Alba- Hunedoara

2021 Premiul Național de Proza „Damian Izvericeanu” al Centrului Cultural Oraviţa, al Revistei bilingve (romana-italiana) ARTE si al Asociației romano-austriece Mittleeuropa

2021-Redactor al revistei de cultură europeană ARTE editată de Clubul Mitteleuropa(Viena) şi Grupul de Publicaţii CARAŞUL

2022 Titlul de CAVALER AL ORDINULUI CULTURAL „Eminescu-1868-Oraviţa” OPERA OMNIA la ediţia 2022 a Festivalului „Eminescu la Oraviţa”

2022 - ianuarie PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI CULTURALE „MIRABILA SĂMÂNȚĂ” Alba Iulia

Director-fondator al revistei culturale ZENIT22, editată de Asociația „Mirabila Sămânţă” Alba Iulia

