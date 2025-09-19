€ 5.0719
|
$ 4.3138
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 18:15 19 Sep 2025 | Data publicării: 18:07 19 Sep 2025

Scandal la Țăndărei. Și-a înjunghiat mortal fratele pentru un teren

Autor: Darius Mureșan
Foto Freepik FOTO: Freepik
 

Un scandal pornit de la o dispută pentru un teren a avut loc, vineri, în Ţăndărei, iar un bărbat, care a fost înjunghiat în timpul conflictului, a murit.

Un scandal pornit de la o dispută pentru un teren a avut loc, vineri, în Ţăndărei, iar un bărbat care a fost înjunghiat în timpul conflictului a decedat, a anunțat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Ialomiţa.

Ce s-a întâmplat la Țăndărei

"La data de 19 septembrie 2025, în jurul orei 15:30, IPJ Ialomiţa a fost sesizat despre faptul că, în Ţăndărei, are loc o agresiune, între mai multe persoane, una dintre acestea fiind înjunghiată. (...) Din primele verificări a rezultat faptul că 5 persoane s-au agresat reciproc. În urma evenimentului, două persoane au suferit leziuni, ambele fiind transportate la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. Unul dintre bărbaţi, cel care a fost înjunghiat, a decedat", se arată într-un comunicat al IPJ.

Potrivit sursei citate, conflictul a pornit de la disputa pentru un teren şi a fost iniţiat între doi fraţi, care locuiesc pe aceeaşi stradă.

Frați cu un istoric conflictual

Din verificări a rezultat că între cei doi fraţi nu exista un istoric conflictual, agresiunea având loc în mod spontan.

În zonă acţionează poliţişti din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi de la structurile de ordine publică, jandarmi şi poliţişti locali, pentru menţinerea climatului de siguranţă publică.

În acest caz, se efectuează cercetări de către poliţişti, sub coordonarea unităţii de parchet competente, pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt şi dispunerea măsurilor legale, notează Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

teren
tandarei
scandal
mort
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Scandal la Hollywood: Jimmy Kimmel, suspendat după comentariile controversate despre Charlie Kirk
Publicat acum 13 minute
Diana Șoșoacă ajunge în fața PÎCCJ. Patru infracțiuni de lipsire de libertate - Acuzațiile complete
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Vești proaste pentru șoferii începători: Mașinile pe care nu veți mai putea să le conduceți
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Cum îl scăpa bunica de răceală pe medicul Astărăstoae în două zile
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Ilan Laufer, din nou tată! Prima poză cu micuța Eden
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 17 Sep 2025
Răsturnare de situație cu accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Mircea Badea, reacție
Publicat pe 18 Sep 2025
Mircea Badea, apel de ultimă oră la Nicușor Dan
Publicat pe 17 Sep 2025
Chirieac, uimit de ce a spus Ciuvică despre Nicușor Dan. Schimb de replici / video
Publicat acum 21 ore si 36 minute
Cutremur puternic în această seară
Publicat pe 17 Sep 2025
Drona care a survolat obiective guvernamentale poloneze aparținea unui ucrainean. Decizia autorităților de la Varșovia
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close