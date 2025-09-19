Scandal la Țăndărei. Și-a înjunghiat mortal fratele pentru un teren

Un scandal pornit de la o dispută pentru un teren a avut loc, vineri, în Ţăndărei, iar un bărbat care a fost înjunghiat în timpul conflictului a decedat, a anunțat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Ialomiţa.

Ce s-a întâmplat la Țăndărei



"La data de 19 septembrie 2025, în jurul orei 15:30, IPJ Ialomiţa a fost sesizat despre faptul că, în Ţăndărei, are loc o agresiune, între mai multe persoane, una dintre acestea fiind înjunghiată. (...) Din primele verificări a rezultat faptul că 5 persoane s-au agresat reciproc. În urma evenimentului, două persoane au suferit leziuni, ambele fiind transportate la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. Unul dintre bărbaţi, cel care a fost înjunghiat, a decedat", se arată într-un comunicat al IPJ.



Potrivit sursei citate, conflictul a pornit de la disputa pentru un teren şi a fost iniţiat între doi fraţi, care locuiesc pe aceeaşi stradă.

Frați cu un istoric conflictual



Din verificări a rezultat că între cei doi fraţi nu exista un istoric conflictual, agresiunea având loc în mod spontan.



În zonă acţionează poliţişti din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi de la structurile de ordine publică, jandarmi şi poliţişti locali, pentru menţinerea climatului de siguranţă publică.



În acest caz, se efectuează cercetări de către poliţişti, sub coordonarea unităţii de parchet competente, pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt şi dispunerea măsurilor legale, notează Agerpres.