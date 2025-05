Scandal fără precedent în Polonia. Candidatul naționalist la prezidențiale, Karol Nawrocki, acuzat că a abandonat un pensionar bolnav după ce i-a luat apartamentul

Karol Nawrocki, susținut de partidul naționalist Lege și Justiție (PiS), se confruntă cu acuzații grave privind obținerea unei locuințe de la un pensionar vulnerabil, căruia i-ar fi promis îngrijire, dar care a fost ulterior găsit într-un azil, trăind în condiții deplorabile. Dezvăluirile au stârnit un val de reacții în Polonia, punând sub semnul întrebării nu doar integritatea candidatului, ci și strategia electorală a PiS.

Polonia se pregătește de un scrutin crucial pe 18 mai, iar toate semnalele indică o posibilă victorie a actualului edil al capitalei, Rafał Trzaskowski. Deși pronosticurile legate de alegerile prezidențiale rămân întotdeauna incerte în această țară, candidatul de centru pare să aibă un avans solid în sondaje. Dacă va reuși să obțină cele mai multe voturi în primul tur și va confirma rezultatul într-o eventuală confruntare decisivă două săptămâni mai târziu, asemănător cu modul de desfășurare de alegeri în România, premierul Donald Tusk ar putea beneficia de o susținere politică considerabilă.

Poziția lui Tusk pe scena europeană s-a întărit considerabil, după ce a participat recent, la Kiev, la o întâlnire simbolică alături de lideri de top precum Emmanuel Macron, Keir Starmer și Friedrich Merz. În prezent, Tusk conduce una dintre cele mai influente națiuni din NATO, cu o armată numeroasă și o economie în plină expansiune. Cu toate acestea, demersurile sale interne sunt adesea blocate de președintele Andrzej Duda, aflat de partea partidului conservator Lege și Justiție (PiS), din opoziție.

Dacă Trzaskowski ar ajunge președinte, această relație tensionată dintre executiv și palatul prezidențial s-ar putea încheia. Deja în această săptămână, Duda a folosit dreptul de veto pentru a respinge o propunere legislativă ce viza reforma sistemului de contribuții sociale. Alegerea unui președinte aliat cu guvernul ar elimina astfel de obstacole legislative, dar nu ar exclude posibilitatea unor noi conflicte politice, în special dacă apar divergențe în interiorul coaliției de guvernare.

Un contracandidat în defensivă. Controversa apartamentelor

În tabăra rivală, Karol Nawrocki, candidatul sprijinit de Lege și Justiție (PiS), traversează momente dificile. A reușit să recupereze puncte importante în sondaje pe parcursul campaniei, dar imaginea sa publică a fost serios afectată pe fondul unor acuzații legate de averea sa imobiliară, dar și de dobândirea unei locuințe printr-un acord social controversat, în care ar fi promis îngrijirea unui vârstnic fără a-și respecta angajamentul.

Inițial, aspirațiile sale păreau solide, însă dezvăluirile din presă despre presupusa lipsă de transparență în legătură cu numărul apartamentelor deținute și condițiile în care a obținut unul dintre ele au stârnit un val de critici. Nawrocki a reacționat organizând o conferință de presă miercuri, în cadrul căreia a insistat că a dobândit legal locuința respectivă, menționând totodată că, împreună cu soția sa, au decis să o doneze unei organizații caritabile. Cu toate acestea, traiectoria ascendentă a campaniei sale a fost serios afectată, iar gestul nu a fost suficient pentru a stinge ecoul scandalului.

Controversa actuală se adaugă altor episoade care i-au șubrezit imaginea publică. Unul dintre ele a fost un interviu TV considerat bizar, în care a apărut costumat, pretinzând că este specialist în crima organizată, pentru a-și promova propria carte, notează POLITICO.

Întregul context politic a fost destabilizat însă de scandalul care a izbucnit chiar în urma unei afirmații făcute de Nawrocki în timpul unei dezbateri televizate. Întrebat despre o posibilă taxă pe proprietățile multiple, acesta a răspuns că nu o susține și a adăugat că, la fel ca „polonezii obișnuiți”, deține doar „un singur apartament”.

Această declarație a fost verificată de jurnaliștii de la portalul Onet, care au descoperit că Nawrocki mai are în proprietate și un al doilea apartament în Gdańsk. Potrivit propriilor explicații, acesta l-ar fi primit în schimbul ajutorului oferit unui vecin în vârstă, Jerzy Żywicki.

„Am avut grijă de un om bătrân și bolnav care mi-a fost vecin timp de mulți ani”, a spus candidatul, menționând că nu au mai păstrat legătura din anul precedent.

Totuși, echipa Onet l-a găsit pe Jerzy Żywicki într-un cămin de bătrâni. Un angajat al instituției a povestit: „Îl țin minte pe domnul Jerzy stând iarna în întuneric, în apartamentul său, cu geaca pe el. Nu avea bani să plătească curentul.”

După aceste dezvăluiri, staff-ul electoral al lui Nawrocki a reacționat vehement. Marți, într-o conferință de presă tensionată, Paweł Szefernaker, șeful campaniei, împreună cu alți reprezentanți ai PiS, au acuzat guvernul condus de Tusk că a orchestrat o operațiune de discreditare cu ajutorul serviciilor secrete.

Deputatul Przemysław Czarnek a apărat candidatura lui Nawrocki: „Nu există nicio dovadă că apartamentul ar fi fost dobândit în urma îngrijirii lui Żywicki”.

Totuși, o poziție contradictorie a fost exprimată anterior de purtătoarea de cuvânt Emilia Wierzbicki: „Nawrocki i-a oferit domnului Jerzy bani pentru a răscumpăra apartamentul, iar acesta i-a promis că i-l va transfera în schimbul ajutorului primit”.

În sprijinul versiunii oficiale, echipa de campanie a prezentat și un document notarial, care arată că apartamentul din Gdańsk a fost achiziționat în 2012 pentru suma de 120.000 de zloți (circa 30.000 de euro). Însă, într-un interviu recent, Nawrocki a afirmat că suma nu a fost achitată integral la momentul semnării, ci plătită eșalonat timp de 14 ani. Această discrepanță între declarația sa și actul oficial ridică suspiciuni serioase, inclusiv de posibilă inducere în eroare a notarului.

Mai mult, din declarația de avere reiese că Nawrocki mai deține o cotă de 50% dintr-un al treilea apartament, împreună cu sora sa – detalii care amplifică percepția că este deconectat de realitatea celor care se confruntă cu dificultăți reale în accesarea unei locuințe.

Toate aceste informații au alimentat atacuri politice din toate direcțiile.

Magdalena Biejat, candidată a stângii, a cerut ca justiția să intervină: „Domnul Jerzy a fost înșelat, iar autorul trebuie să răspundă. Politicienii ar trebui să combată abuzurile de pe piața imobiliară, nu să profite de ele”.

Sławomir Mentzen, reprezentantul partidului de extremă dreapta Confederația și aflat pe locul trei în sondaje, a lansat un mesaj tranșant marți: „Nawrocki a făcut un lucru absolut dezgustător”, a scris acesta pe Facebook, îndemnând alegătorii conservatori să se delimiteze de PiS. „Nu-mi pot imagina cum așa ceva ar putea fi acceptabil pentru cineva cu un minim de sensibilitate socială. Între timp, întregul PiS îl apără.”

Criticile nu s-au oprit aici. Fiul lui Żywicki, cu care acesta nu mai are o relație apropiată, a calificat întreaga situație drept „o escrocherie” într-un interviu televizat.

Prim-ministrul Tusk a abordat și el subiectul în termeni ironici, dar duri: „Dacă am înțeles bine, Nawrocki trebuia să aibă grijă de domnul Jerzy, dar a avut grijă de apartamentul acestuia. Așa că mă întreb: chiar vrem să aibă grijă de Polonia?”

În ciuda susținerii din partea Americii, Nawrocki s-a aflat sub tirul de atacuri al adversarilor

Deși situația devine tot mai apăsătoare, PiS își reafirmă sprijinul pentru candidatul său, Nawrocki, care nu este membru oficial al partidului.

„Garantez pentru Karol Nawrocki”, a transmis Jarosław Kaczyński, liderul PiS. „Inventați povești. Sunteți agenți politici.”

Un moment de vârf pentru Nawrocki a fost vizita la Washington din 2 mai, unde s-a întâlnit cu președintele Donald Trump. Potrivit acestuia, Trump i-ar fi transmis: „Vei câștiga!”. Însă în ultima confruntare televizată, în care au fost prezenți 13 candidați, Nawrocki s-a aflat sub tirul adversarilor.



„Minciuna ta este de necrezut”, l-a acuzat Trzaskowski în direct. Iar Szymon Hołownia, președintele Sejmului și candidat la rândul său, a spus fără ezitare: „Să fie clar: Karol Nawrocki este un mincinos.”



Replica lui Nawrocki, pentru a se apăra, a fost: „Am ajutat acel om.”

Sondajele nu îi sunt favorabile. Un agregator realizat de POLITICO îl plasează la șapte procente în urma contracandidatului său principal, primarul Varșoviei, Rafał Trzaskowski, înaintea primei runde a alegerilor din 18 mai. Este de așteptat ca cei doi să se înfrunte în turul doi, stabilit pentru 1 iunie.

Conform unei sondaj realizat de institutul IBRIS, Trzaskowski conduce cu 31,5% din intențiile de vot, în timp ce Nawrocki adună 23,6%. În turul doi, programat pentru 1 iunie, edilul Varșoviei ar învinge fără dificultăți atât candidatul PiS, cât și pe reprezentantul dreptei radicale, Sławomir Mentzen.

Această cursă greoaie a lui Nawrocki reflectă problemele strategice ale partidului care îl susține. Politologul Rafał Chwedoruk, de la Universitatea din Varșovia, consideră inexplicabilă decizia PiS de a paria pe un outsider lipsit de experiență politică solidă:

„Este unul dintre cele mai mari mistere politice din ultimii ani. Cum a ajuns un partid mare, experimentat și cu atâtea victorii în spate să desemneze un candidat cu atâtea slăbiciuni încă de la început?”

Chiar și în aceste condiții, Nawrocki rămâne o figură apreciată de electoratul conservator, profund religios. O profesoară din Varșovia, în vârstă de 49 de ani, spune că perioada mandatului lui Trzaskowski ca primar i-a adus mai multe nemulțumiri.



„Nawrocki are vederi apropiate de ale mele: creștine, catolice. Chiar dacă nu sunt de acord cu tot ce spune, cel puțin știu cine este. La Trzaskowski nu știu niciodată ce valori va susține mâine”, a declarat ea, sub protecția anonimatului.



„Și mai cred că nu e bine ca toată puterea să fie în mâinile coaliției de guvernare. Consider că nu guvernează bine Polonia.”

Războiul declarațiilor și miza turului final

Pe fondul acestor nemulțumiri, Nawrocki l-a atacat constant pe adversarul său, etichetându-l drept „locotenentul lui Tusk” și asociindu-l cu deciziile contestate ale Uniunii Europene în privința imigrației. La un eveniment electoral din Białystok, acesta a spus: „Spun NU centrelor de integrare a imigranților. Vreau centre de deportare!”

Trzaskowski, în schimb, a mizat pe o retorică echilibrată, încercând să convingă atât conservatorii moderați, cât și electoratul progresist. La un miting organizat în Poznań, a lansat o întrebare cu puternică încărcătură simbolică: „Vom alege un președinte care să reprezinte doar o singură tabără sau unul care să fie președintele tuturor polonezelor și polonezilor?”

El a subliniat că obiectivul său este să colaboreze eficient cu guvernul, în special în privința unor reforme sensibile precum liberalizarea accesului la avort. Totodată, a admis că nerăbdarea publicului se accentuează, întrucât guvernul Tusk întâmpină dificultăți în a implementa promisiunile privind reforma justiției, protecția mediului, relaxarea legislației anti-avort și combaterea corupției moștenite de la fosta putere.

Un sondaj al institutului public CBOS arată că 50% dintre cetățeni sunt de părere că Polonia se îndreaptă într-o direcție greșită – un salt semnificativ față de anul trecut și o creștere clară de la momentul în care Tusk a preluat conducerea executivului.

Acest climat de nemulțumire, extins deopotrivă asupra PiS și a Coaliției Civice, a deschis drumul pentru candidați alternativi precum Sławomir Mentzen sau reprezentanții Stângii, Magdalena Biejat și Adrian Zandberg. Sociologul Przemysław Sadura, de la Universitatea din Varșovia, observă o tendință clară: „Coaliția Civică și PiS încearcă să mențină acest conflict politic viu, pentru că le-a fost mereu de folos. Pentru tinerii polonezi, pare o luptă între dinozauri.”

O întrebare esențială planează asupra rezultatului final: încotro se vor îndrepta voturile susținătorilor candidaților mici în turul doi?



„Votez cu Zandberg și sper ca scorul lui bun să-l forțeze pe Trzaskowski să le ofere mai mult celor de stânga înainte de turul final”, a declarat Joanna Jasińska, o specialistă IT de 31 de ani din orașul Cieszyn.

Conform analizelor sociologice, Trzaskowski beneficiază de un electorat mai fidel, mai stabil și mai numeros decât adversarul său principal. Potrivit unui sondaj CBOS din luna martie, acest avantaj de mobilizare ar putea fi decisiv în turul final, potrivit POLITICO.

