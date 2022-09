Stenograme scandal AUR. Val Vâlcu: Eu aș vrea să-și depună candidatura doamna Șoșoacă

Antena 3 a difuzat o înregistrare în care un parlamentar AUR o ceartă pe una dintre colege:

„Du-te la un psiholog, la un psihiatru! Fac eu ceva umed pe ce spui tu, cu imunitate, cu ... . Ești chiar o nulitate pentru mine. Scopul acestui mesaj este să nu te pună cineva să mai vii la masa mea, unde suntem, în grupuri, cu cine vei fi, că te pocnesc în public. Îmi folosesc imunitatea, dar ți-o dau, știi cum ți-o dau? Nu m-ai cunoscut pe latura asta. Îți spun, ai să o iei de temelie! Poți să-i dai mesajul ăsta cui vrei, și lui George, și lui Claudiu.

Mă eviți, pentru că eu te-am evitat, pentru că mi-am dat seama ce fel de caracter de pungaș ai. E o nefericire, un accident cibernetic, făcut de calculatoare, că ați ajuns și voi în Parlament. Eu v-am pus pe lista aia, în casă la Anișoara, pentru că am văzut că dai și tu 500 de euro, Hagi Tudose ce ești. În rest, nu exiști! Ar fi multe de spus, o să le spun pe lumea cealaltă“, a spus deputatul AUR Dumitru Viorel Focșa.

După această dispută, deputatul AUR Evdochia Aelenei, în lacrimi, de la tribuna Parlamentului, și-a anunțat demisia din partid și din grupul parlamentar AUR.

Val Vâlcu: Și partidul lui Dan Diaconescu era tot așa, oaste de strânsură!

Val Vâlcu, prezent fiind în studioul Antena 3, la emisiunea Decisiv, moderată de Cătălina Porumbel, și-a exprimat punctul de vedere privitor la certurile din Alianța pentru Unirea Românilor:

„Hai cu nunta la spital, dacă se bat în Parlament, după ce au petrecut la Măciuca. Ce să zic, ăsta-i riscul! Și partidul lui Dan Diaconescu era tot așa, oaste de strânsură! Ăia au plecat mai repede, nu s-au bătut, ci s-au aciuit pe la alte partide.

Au mai spus o chestie, că pentru alegerile prezidențiale vor face alegeri interne și orice român poate să-și depună candidatura. Eu aș vrea să și-o depună doamna Șoșoacă“, a precizat, tranșant, Val Vâlcu.

Factură. Cât a costat, de exemplu, berea de la nunta lui Simion

Liderul AUR, George Simion, a susținut, într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus, că nu știe cine se află în spatele donatorilor de la nunta sa. Afirmațiile au fost făcute în direct din luna de miere. Totuși, după insistențele moderatoarei Anca Alexandrescu, George Simion a spus că berea a fost plătită de nașul său din Marea Britanie.

„Romaqua Group nu mi-a făcut nicio sponsorizare la nuntă. Nu există așa ceva! Nu am nicio legătură cu cei de la Romaqua Group, nu îi cunosc. Nu știu dacă sunt securiști, nu i-am contactat. (...) Am luat berea cea mai ieftină. A plătit berea nașul meu din Anglia, nu am primit nicio donație. Vă pun la dispoziție toate facturile legate de nunta mea”, a precizat George Simion în emisiunea ”Culisele Statului Paralel”, la Realitatea Plus (vezi AICI).

