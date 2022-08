Mircea Badea: A fost alt eveniment „mai important” decât nunta lui George Simion. Apropo, cred că-s singurul om din Univers care nu s-a uitat la nuntă

Realizatorul TV se referă la... aniversarea Andreei Esca.

„Înțeleg că a fost aniversarea unei doamne care, atunci când nu face fake news, face cartofi prăjiți cu usturoi descoperind astfel că are Covid. Mă refer la Andreea Esca. Aniversarea doamnei Andreea Esca mi se pare chiar mai importantă și relevantă decât nunta lui George Simion. A fost mult mai interesantă aniversarea ei, vă spun eu”, a zis Mircea Badea.

„Apropo, cred că sunt singurul om din Univers care nu s-a uitat la nunta lui George Simion. Cel puțin așa mă simt. Deja dezvolt niște complexe, nu am nimic cu George Simion, dar nu m-a interesat evenimentul. Apoi am văzut că a fost de mare succes mediatic și atunci mi-am dat seama unde am greșit în tot acest timp. Am încercat să recuperez între timp, am deschis vreo două articole...”, a mai spus Mircea Badea.

Andreea Esca a împlinit 50 de ani. Prezentatoarea de la Pro TV le-a făcut o surpriză prietenilor și familiei: I-a invitat pe toți într-o vacanță. Aceștia nu au știut inițial destinația, au aflat-o abia la aeroport

Lucian Mîndruță a povestit totul despre petrecerea Andreei Esca, de ziua ei, de la Istanbul. El a fost printre invitați, la fel și Adi Hădean, Elwira Petre, Amalia Năstase și mulți alții.

„Suntem vreo 70 si-a fost nevoie de doua autocare de la aeroport si pana aici – soferii turci chiar au facut intrecere cu noi, care ne duce mai repede…! Nu dau numele hotelului, ca, nah, sunt deja destui invitati…) dar e foarte aproape de Bosfor, de unde si pozele. Oricum, lumea nu prea sta cu ochii pe geam, ca a inceput deja dansul (in coregrafia lui Mihai Petre si-a sotiei Elwira). Meniul? Bame. Multe bame, plus pepene si salata! Si alte chestii mai pe opulenta, dar stiti ca nu prea imi plac pozele cu mancare. Va las mai departe cu cele de pe drum si cu peisajul mereu minunat al Istanbulului, langa care petrecem cei 50 de ani ai bunei mele prietene. Nu, tot nu stiu cat are salariul. Stiu doar cate stele are hotelul. Dar parca mai conteaza…', a scris el pe Facebook.

Mircea Badea a spus că este impresionat de o instituție din România. De această dată, realizatorul TV nu era ironic.

Mircea Badea s-a referit la ANSVSA (Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor) Constanța. El a spus că a sunat acolo pentru a raporta un caz cu un cățel, dar nu se aștepta să se întâmple ceva.

„Vreau să am niște cuvinte de laudă pentru o instituție din România. De data aceasta, susțin pe bune. Am fost plăcut surprins de o instituție din România, mă rog, de oamenii care lucrează acolo. Este vorba despre ANSVSA, care se ocupă de animale, din județul Constanța. Le-am sesizat un caz cu un cățel care, cel mai probabil, fusese atacat de un bursuc. Era un caz foarte nasol dintr-un sătuc din județul Constanța. Oamenii de la ANSVSA Constanța au fost extraordinari pentru cățelul respectiv. Am rămas pur și simplu șocat. Eu am sesizat cazul așa ca... să sesizez, vă dați seama... Nu m-am așteptat chiar să se întâmple ceva. Dar da, s-a întâmplat. Foarte tari”, a zis Mircea Badea la Antena 3, în cadrul emisiunii „În gura presei”.

