Factură. Cât a costat, de exemplu, berea de la nunta lui Simion

Liderul AUR, George Simion, a susținut, într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus, că nu știe cine se află în spatele donatorilor de la nunta sa. Afirmațiile au fost făcute în direct din luna de miere. Totuși, după insistențele moderatoarei Anca Alexandrescu, George Simion a spus că berea a fost plătită de nașul său din Marea Britanie.

„Romaqua Group nu mi-a făcut nicio sponsorizare la nuntă. Nu există așa ceva! Nu am nicio legătură cu cei de la Romaqua Group, nu îi cunosc. Nu știu dacă sunt securiști, nu i-am contactat. (...) Am luat berea cea mai ieftină. A plătit berea nașul meu din Anglia, nu am primit nicio donație. Vă pun la dispoziție toate facturile legate de nunta mea”, a precizat George Simion în emisiunea ”Culisele Statului Paralel”, la Realitatea Plus.

Din factura trimisă de George Simion postului Realitatea Plus, rezultă că berea pentru nuntă a costat 50,232.96 lei.

Mircea Badea a spus că, în acest weekend, a fost un eveniment mult mai important, în opinia sa, decât nunta lui George Simion.

Realizatorul TV se referă la... aniversarea Andreei Esca.

„Înțeleg că a fost aniversarea unei doamne care, atunci când nu face fake news, face cartofi prăjiți cu usturoi descoperind astfel că are Covid. Mă refer la Andreea Esca. Aniversarea doamnei Andreea Esca mi se pare chiar mai importantă și relevantă decât nunta lui George Simion. A fost mult mai interesantă aniversarea ei, vă spun eu”, a zis Mircea Badea.

„Apropo, cred că sunt singurul om din Univers care nu s-a uitat la nunta lui George Simion. Cel puțin așa mă simt. Deja dezvolt niște complexe, nu am nimic cu George Simion, dar nu m-a interesat evenimentul. Apoi am văzut că a fost de mare succes mediatic și atunci mi-am dat seama unde am greșit în tot acest timp. Am încercat să recuperez între timp, am deschis vreo două articole...”, a mai spus Mircea Badea.

