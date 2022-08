Nunta lui George Simion, văzută prin ochii participanţilor. Între tradiţii vechi şi dezamăgire

Dacă unii s-au bucurat de tradiţiile străvechi respectate la nuntă, alţii au fost dezamăgiţi că nu au putut să se bucure de toate activităţile. Aproximativ 4000 de persoane au participat la nunta liderului AUR din comuna Măciuca.

Aceştia s-au bucurat să vadă mii de oameni în port popular, negustori, meşteşugari, dar au existat şi dezamăgiri.

Muzica nu a încântat pe toată lumea

"Am venit din Prahova. Ne-a plăcut ce am văzut până acum. Chiar ne-am simțit bine. Cum suntem veniți cu mașina personală, vom profita că ne aflăm în zonă și vom vizita în aceste atât Transalpina cât și Transfăgărășan”, a transmis un cuplu din Ploiești pentru Adevărul.

"Nu mi-au plăcut toate genurile de muzică prezente pe scenă. Fiind în Oltenia, mă așteptam să aud mai multă muzică de-a locului, mai ales că pe aceste plaiuri s-au născut câteva melodii celebre, precum: „Șapte văi și-o vale adâncă”, „Foaie verde ca lipanul” sau „Urca-i dealul la Măciuca”, au remarcat câteva tinere din zonă.

Alţii s-au bucurat de piesele greceşti ale invitaţilor din Grecia, şi spun că i-au dus cu gândul la vacanţă.

Nici la mâncare nu a fost totul pe roze.

"Am stat de două ori la coadă, în speranța că voi prinde niște pastramă de oaie, dar degeaba. De altfel, la coada asta s-a așteptat astăzi cel mai mult. Am mai venit o dată și erau prea mulți care așteptau, așa că am plecat. Am mâncat de dimineață sarmale cu mămăligă și brânză, dar și friptură", a mai transmis un participant.

Probleme şi la activităţi. Participanţi dezamăgiţi că nu au prins zbor cu balonul

"Mi-aș fi dorit foarte mult să urc în balonul cu aer cald, dar iscam să se facă ora opt, când urma să plece autobuzul și mie încă să nu-mi vină rândul. Sunt tare dezamăgită”, a declarat o femeie, conform sursei citate.

"Nu s-a mai văzut de la Unire aşa ceva"

"Toate ca toate, dar ce s-a întâmplat astăzi la Măciuca este unic în țara noastră. Ce a reușit să facă omul ăsta (George Simion – n.red.) aici, e mare lucru. Vorbim de un eveniment privat, nu de ceva organizat de vreo autoritate, pe bani publici. Mii de oameni s-au bucurat de nunta lui. Cred că ultima dată când s-a mai văzut așa ceva a fost la Unire (în 1918 – n.red.)”, au menționat alți participanți la nuntă.

Glume pe seama locaţiei nunţii lui George Simion

Localnicii din satul Măciuca se amuză cu privire la modul în care vor fi primiţi invitaţii la nunta lui George Simion cu Ilinca.

Spre exemplu, spun unii, o urare de bun venit ar putea fi "Bine aţi venit în Măciuca noastră", aluzie şi la monumentul de cinci metri înălţime din faţa primăriei, care întruchipează chiar o ... măciucă.

Şi traseul care trebuie urmat până la locaţie este subiect de glume. "Urmaţi traseul Lungeşti, Măciuca, până-n Mădulari, dacă vreţi să mergeţi mai departe...", au mai scris internauţii.

Măciuca nu este singura localitate a judeţului Vâlcea cu nume amuzant. : „O să fie bine primiți invitații și în alte locuri din județ: Mădulari, Lungești, Cracii Doamnei, Muereasca, Bărbătești, Pătrunsa, Dosul Pământului, Căcăcioasa, Milcoiu etc..”, au menționat glumeții, conform Adevărul.

Ce nu știai despre Măciuca, localitatea în care va avea loc nunta lui George Simion. Adrian Ursu, cinci adevăruri

"Am zis așa să vă arătăm 5 lucruri neștiute despre comuna Măciuca și aș începe cu ce cele mai reprezentativ. Știați că în comuna Măciuca există un monument al eroilor? Nu e de mult, e recent ridicat și este închinat celor 116 eroi căzuți pe câmpul de luptă, originari din Măciuca. Cineva însă a avut ideea atât de inteligentă să pună deasupra memoriei acestor eroi acest obiectiv cultural, să zicem, această sculptură.

Acesta este monumentul eroilor din comuna Măciuca, nu știu dacă îl știați. Dacă ați trecut cumva pe acolo și l-ați văzut... Dacă nu l-ați văzut, vi-l arătăm noi. Arată ca o măciucă. Este un pic înclinat, adică unii dintre localnici se și îngrijoraseră să nu cadă spre primărie. Slavă Domnului, n-a căzut până acum", a spus Adrian Ursu, în emisiunea Exces de Putere de la Antena 3. CITEŞTE AICI MAI MULTE

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News