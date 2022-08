Ciutacu a intervenit, într-o emisiune de la România TV, după ce a auzit ce s-a spus despre nunta lui George Simion

George Simion și-a făcut nunta la Forest Retreat&Spa. Gelu Vișan a spus: „George Simion se însoară la resort de cinci stele și spune că este nuntă tradițional oltenească. Eu sunt oltean și știu ce spun. Este prima dată când văd o nuntă cu tradiții în afara satului românesc. Unde era acolo satul românesc? Că erați la un resort de cinci stele”. La Forest Retreat&Spa, o noapte de cazare costă între 700 și 800 de lei.

Victor Ciutacu a intervenit, în direct, în emisiunea Andreei Crețulescu, după declarațiile lui Gelu Vișan. El a spus că a fost la nuntă și știe mai bine cum a fost acolo.

„Cu riscul de a-l supăra pe Gelu Vișan... dacă acela este resort de cinci stele... Gelule, tu ce faci acum? Comentezi unde am fost și unde am dormit eu? Eu am fost fix acolo. Comentează despre nuntă fix oamenii care nu au fost acolo. Resortul acela este departe de a fi numit de cinci stele. Nu este nici la jumătate din ce este în Antalya, acolo unde merge tot românul”, a zis Victor Ciutacu.

„Vrei să cer scuze public pentru că îndrăznesc să deranjez întreaga organizare? Am un punct de vedere mai nuanțat”, a spus Gelu Vișan.

„Dacă ai un punct de vedere, nu scuză minciuna”, a spus Victor Ciutacu.

„Nu am mințit. Este opinia mea. Am dreptul să spun că acolo a fost Cântarea României. Am acest drept?”, a continuat Gelu Vișan.

„Da, ai toate drepturile, inclusiv dreptul public de a face niște afirmații care pe noi ne-au costat mulți bani”, a răspuns Victor Ciutacu. Jurnalistul s-a referit la o amendă pe care România TV a primit-o în urma unor declarații făcute, în trecut, de Gelu Vișan.

VEZI ȘI: Mircea Badea: A fost alt eveniment „mai important” decât nunta lui George Simion. Apropo, cred că-s singurul om din Univers care nu s-a uitat la nuntă

Mircea Badea a spus că, în acest weekend, a fost un eveniment mult mai important, în opinia sa, decât nunta lui George Simion.

Realizatorul TV se referă la... aniversarea Andreei Esca.

„Înțeleg că a fost aniversarea unei doamne care, atunci când nu face fake news, face cartofi prăjiți cu usturoi descoperind astfel că are Covid. Mă refer la Andreea Esca. Aniversarea doamnei Andreea Esca mi se pare chiar mai importantă și relevantă decât nunta lui George Simion. A fost mult mai interesantă aniversarea ei, vă spun eu”, a zis Mircea Badea.

„Apropo, cred că sunt singurul om din Univers care nu s-a uitat la nunta lui George Simion. Cel puțin așa mă simt. Deja dezvolt niște complexe, nu am nimic cu George Simion, dar nu m-a interesat evenimentul. Apoi am văzut că a fost de mare succes mediatic și atunci mi-am dat seama unde am greșit în tot acest timp. Am încercat să recuperez între timp, am deschis vreo două articole...”, a mai spus Mircea Badea.

Andreea Esca a împlinit 50 de ani. Prezentatoarea de la Pro TV le-a făcut o surpriză prietenilor și familiei: I-a invitat pe toți într-o vacanță. Aceștia nu au știut inițial destinația, au aflat-o abia la aeroport

Lucian Mîndruță a povestit totul despre petrecerea Andreei Esca, de ziua ei, de la Istanbul. El a fost printre invitați, la fel și Adi Hădean, Elwira Petre, Amalia Năstase și mulți alții.

„Suntem vreo 70 si-a fost nevoie de doua autocare de la aeroport si pana aici – soferii turci chiar au facut intrecere cu noi, care ne duce mai repede…! Nu dau numele hotelului, ca, nah, sunt deja destui invitati…) dar e foarte aproape de Bosfor, de unde si pozele. Oricum, lumea nu prea sta cu ochii pe geam, ca a inceput deja dansul (in coregrafia lui Mihai Petre si-a sotiei Elwira). Meniul? Bame. Multe bame, plus pepene si salata! Si alte chestii mai pe opulenta, dar stiti ca nu prea imi plac pozele cu mancare. Va las mai departe cu cele de pe drum si cu peisajul mereu minunat al Istanbulului, langa care petrecem cei 50 de ani ai bunei mele prietene. Nu, tot nu stiu cat are salariul. Stiu doar cate stele are hotelul. Dar parca mai conteaza…', a scris el pe Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News