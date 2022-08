Săptămâna de școală de trei zile: salariile mari ale profesorilor și facturile scumpe cer măsuri disperate

Școlile iau în considerare reducerea orelor la doar trei zile pe săptămână, deoarece salariile în creștere ale profesorilor și facturile enorme la energie erodează bugetele instituțiilor de învățământ. Directorii, administratorii și guvernatorii britanici au organizat „întâlniri de criză” pentru a discuta idei care să mențină finanțele școlilor în luna septembrie. Pe fondul facturilor la energie care au crescut cu 300% și a salariilor profesorilor, școlile au luat în considerare toate opțiunile pentru a economisi bani.

Marc Jordan, CEO al Creative Education Trust, care are 17 școli în Midlands și East Anglia, a declarat pentru The Telegraph și The Sun că unele școli discută despre o „săptămână de cursuri de trei zile” pentru a economisi din costuri. Între timp, doctorul Robin Bevan, directorul liceului Southend High School for Boys din Essex, a declarat că săptămânile de patru zile „vor fi luate în considerare cu siguranță”.

El a adăugat că săptămânile reduse vor deveni o „perspectivă realistă mai devreme decât se credea”, datorită subfinanțării drastice a școlilor care nu au ținut pasul cu inflația în creștere.

Salariile profesorilor rup suplimentar din bugete încă 70.000 de lire

Zilele de școală mai scurte și mai puține activități după școală vor deveni o normalitate, a avertizat un alt CEO al trustului. Și acest lucru va veni probabil alături de restricții draconice privind utilizarea energiei în școlile din Marea Britanie, pe măsură ce națiunea face față crizei prețurilor energiei. Vorbind despre propria școală, Dr. Bevan a dezvăluit că prețul utilităților au crescut cu 200.000 de lire sterline.

Creșterea salariilor pentru profesori va costa cu 70.000 de lire sterline mai mult decât a bugetat școala din Essex, în timp ce va trebui să găsească încă 40.000 de lire sterline pentru personalul auxiliar. Situația se desfășoară pe măsură ce finanțarea de la stat per elev în Anglia s-a prăbușit cu nouă procente între 2010 și 2020 în termeni reali. În ciuda acestui fapt, guvernul a promis încă 7 miliarde de lire sterline pentru bugetele școlilor din Anglia până în 2024.

Mulți părinți nu vor avea bani pentru rechizite. Cele mai bune zile pentru chilipiruri

Dezvăluirile șocante vin în vreme ce părinții se vor lupta să plătească o uniformă nouă și rechizite de întoarcere la școală pentru copiii lor, pe fondul creșterii prețului vieții. Dar noi cercetări au găsit cele mai bune zile pentru a cumpăra rechizitele esențiale la cel mai ieftin preț. Cei care doresc să cumpere ghiozdane de școală ar trebui să urmărească ziua de 26 august pentru cele mai bune chilipiruri. Între timp, tabletele sunt cele mai ieftine pe 8 septembrie, costând 370,78 lire sterline, în medie cu -25% mai ieftine decât în ​​ianuarie, când ajung la 434,94 lire sterline.

Se estimează că pixurile și creioanele vor fi cele mai ieftine pe 12 septembrie, la 9,92 lire sterline, în timp ce iubitorii de sport ar trebui să-și cumpere ghetele de fotbal pe 4 septembrie, deoarece se estimează că vor avea un preț de 62,60 lire sterline.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News