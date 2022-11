Salvamontiştii, apel către şoferi: Dacă observaţi în trafic autospecialele SALVAMONT, să le acordaţi prioritate!

"Având în vedere intensificarea traficului rutier precum și numărul mare de turiști care au decis să vină la munte în această mini vacănță, vă rugăm ca în cazul în care observați în trafic autospecialele #SALVAMONT să le acordați prioritate!



Uneori câteva minute pot face diferenţa între viaţă şi moarte!", au scris pe Facebook cei de la Salvamont.

Un turist deghizat în Dracula, cu pelerină, umbrelă și o sticlă de tărie, a vrut să ajungă la Vârful Omu / video viral + foto

Echipa Salvamont Bușteni a avut parte de o surpriză chiar de Ziua Sfinxului din Bucegi.

Salvamont Bușteni a relatat pe Facebook întâmplarea de care salvatorii montani au avut parte luni, 28 noiembrie 2022, de Ziua Sfinxului din Bucegi. Aceștia au prezentat imagini foto și video cu un turist deghizat în Dracula care voia să ajungă pe Vârful Omu.

„Un turist echipat „foarte bine“ intenționa să ajungă la Vf.Omu. Spre dezamăgirea lui, a dat peste noi care, obligați să-i stricam planurile, l-am oprit din elanul lui si l-am îndrumat către telecabina.

Se pare ca Sfinx-ul de ziua lui, atrage o „paletă foarte largă“ de turiști

Să mai zică cineva că nu avem o meserie riscantă“, au scris cei de la Salvamont Bușteni pe Facebook.

Din imagini se observă că bărbatul avea la el și o sticlă cu o băutură de culoare galbenă, posibil pălincă.

VEZI AICI VIDEO

Iubitorii muntelui au celebrat, pe 28 noiembrie, Ziua Sfinxului din Bucegi. Este motiv de pelerinaj pentru sute de turiști, adepți ai fenomenelor paranormale

„Ziua Munților Bucegi și a Sfinxului” este, ca în fiecare an, motiv de pelerinaj pentru sute de turiști, adepţi ai fenomenelor paranormale care ar avea loc în Munții Bucegi.

Luni, 28 noiembrie, cu un sfert de oră înainte de ora 17.00, se spune că razele soarelui formează un efect de lumină, interpretat drept o piramidă magică plină de energii puternice pe care doar iniţiaţii le pot simţi. Internetul abundă de mărturii care mai de care mai spumoase legate despre ceea ce pot simţi „aleşii” în preajma monumentului natural la final de noiembrie.

Legenda, care nu are la bază o cercetare ştiinţifică, atrage însă an de ani sute de persoane, multe dintre acestea nefamiliarizate cu drumeţiile montane şi cu vremea de multe ori aprigă în această perioadă din an.

„A devenit deja o tradiție ca în fiecare an, pe 28 noiembrie, iubitorii muntelui să celebreze Ziua Sfinxului. Legenda spune că astăzi, fix la ora 16:45, razele soarelui formează o piramidă magică cu puteri vindecătoare. Cert este însă faptul că megalitul sculptat de vreme în forma unui chip uman și Babele din Bucegi, monumente aflate pe teritoriul județului Dâmbovița, reușesc să strângă în jurul lor oameni care apreciază muntele și ceea ce natura ne-a oferit. De asemenea, mă bucur să văd că, de la an la an, numărul celor care urcă în Munții Bucegi crește! În județul Dâmbovița sunt atât de multe lucruri frumoase de descoperit și de vizitat, iar noi vom face tot ceea ce este posibil ca acest lucru să se întâmple în cele mai bune și civilizate condiții”, a transmis, pe Facebook, președintele CJ Dâmbovița, Corneliu Ștefan

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News