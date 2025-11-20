€ 5.0889
|
$ 4.4142
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0889
|
$ 4.4142

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Stiri Salarii de 8.100 € fără studii: Țara europeană ce caută 85.000 de muncitori
Data publicării: 13:45 20 Noi 2025

Salarii de 8.100 € fără studii: Țara europeană ce caută 85.000 de muncitori
Autor: Tiberiu Vasile

Salarii-8.100 € fără studii: Elveția vrea 85.000 de muncitori Bancnote Euro. Foto cu caracter ilustrativ: Pexels
 

Salariile de 8.100 € fără studii și peste 85.000 de locuri de muncă disponibile atrag tot mai mulți europeni, într-o țară care oferă joburi bine plătite și condiții avantajoase chiar și pentru candidații fără diplomă.

Elveția se află în centrul atenției lucrătorilor europeni, oferind oportunități de muncă cu salarii de până la 8.100 € lunar, chiar și pentru cei fără studii superioare. Țara se confruntă cu o lipsă severă de forță de muncă și a demarat un amplu proces de recrutare: aproximativ 85.000 de posturi sunt disponibile pentru persoane fără diplomă, de la meserii tehnice până la servicii în ospitalitate și construcții, potrivit Marie France.

Ce locuri de muncă se caută în Elveția?

Angajatorii elvețieni au deschis ușile pentru candidați fără studii, iar procesul de angajare este simplu. Aplicațiile se fac prin agenții locale de recrutare, care ghidează candidații către posturile potrivite. Cei care vin din Franța sau alte țări vecine și lucrează ca "frontalieri" beneficiază de avantaje specifice, dar trebuie să respecte regulile privind asigurările, alocațiile și pensiile.

Cunoașterea limbii locale (franceză, germană sau italiană) și integrarea valorilor elvețiene, precum punctualitatea, precizia și autonomia, cresc considerabil șansele de angajare chiar și fără diplomă.

Domenii cu salarii mari fără studii

În Elveția, multe meserii permit învățarea direct la locul de muncă, fără școală profesională sau universitate. Domeniile cu cele mai multe oportunități sunt:

  • Meserii tehnice: tâmplărie, instalații sanitare, electricitate, zugrăvit
  • Restaurante și hoteluri: ospătari, bucătari, personal de curățenie
  • Construcții: zidari, dulgheri, muncitori pentru acoperișuri
  • Auto: mecanici, tinichigii, vânzători auto
  • Îngrijire și asistență: îngrijitori fără diplomă, personal de suport
     

Salarii atractive pentru muncitori fără studii

Exemplele arată potențialul financiar al acestor locuri de muncă:

  • Agent de curățenie: ~4.290 €/lună
  • Îngrijire la domiciliu / servicii sociale: 3.780 – 5.400 €/lună
  • Muncitor în construcții / manevrant: 5.080 – 6.050 €/lună
  • Șofer camion / autobuz: 4.950 – 6.750 €/lună
  • Electrician (fără diplomă universitară): 5.850 – 8.100 €/lună
  • Asistent sanitar necalificat: 4.500 – 5.850 €/lună

CITEȘTE ȘI: Salariile cresc în UE, dar România rămâne aproape de coada clasamentului
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

salarii
elvetia
fara studii
angajari
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
Consilierul Vlad Voiculescu, implicare în campania electorală. Îl va demite Nicușor Dan, ca pe Ludovic Orban?
Publicat acum 19 minute
Noi medicamente compensate pentru pacienții din România. Lista completă
Publicat acum 55 minute
Salarii de 8.100 € fără studii: Țara europeană ce caută 85.000 de muncitori
Publicat acum 1 ora si 17 minute
MAI, despre sistemul E-Sigur: Este în lucru, nu blocat, procesează deja sancțiuni
Publicat acum 1 ora si 22 minute
O cursă TAROM nu ar fi putut alimenta în Belgrad pentru că furnizor e Lukoil. Ar fi făcut escală la Timișoara - surse
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Noi 2025
Ludovic Orban, dat afară de Nicușor Dan. A venit confirmarea!
Publicat pe 19 Noi 2025
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în Istanbul, formată din mamă, tată și doi copii de 3 și 6 ani
Publicat pe 18 Noi 2025
”Are gust de pastile. Să se sesizeze careva!”. Probleme pentru Aqua Carpatica. Marile magazine acceptă retururile fără comentarii
Publicat pe 18 Noi 2025
Ludovic Orban rupe tăcerea după despărțirea de Nicușor Dan
Publicat acum 18 ore si 59 minute
Situație hilară la nodul A0-A1. Titi Aur: E lipsă totală de coerență, este neatenție, nesimțire, habar nu am / video
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close