Salarii de 8.100 € fără studii: Țara europeană ce caută 85.000 de muncitori

Salariile de 8.100 € fără studii și peste 85.000 de locuri de muncă disponibile atrag tot mai mulți europeni, într-o țară care oferă joburi bine plătite și condiții avantajoase chiar și pentru candidații fără diplomă.
Elveția se află în centrul atenției lucrătorilor europeni, oferind oportunități de muncă cu salarii de până la 8.100 € lunar, chiar și pentru cei fără studii superioare. Țara se confruntă cu o lipsă severă de forță de muncă și a demarat un amplu proces de recrutare: aproximativ 85.000 de posturi sunt disponibile pentru persoane fără diplomă, de la meserii tehnice până la servicii în ospitalitate și construcții, potrivit Marie France.
Angajatorii elvețieni au deschis ușile pentru candidați fără studii, iar procesul de angajare este simplu. Aplicațiile se fac prin agenții locale de recrutare, care ghidează candidații către posturile potrivite. Cei care vin din Franța sau alte țări vecine și lucrează ca "frontalieri" beneficiază de avantaje specifice, dar trebuie să respecte regulile privind asigurările, alocațiile și pensiile.
Cunoașterea limbii locale (franceză, germană sau italiană) și integrarea valorilor elvețiene, precum punctualitatea, precizia și autonomia, cresc considerabil șansele de angajare chiar și fără diplomă.
În Elveția, multe meserii permit învățarea direct la locul de muncă, fără școală profesională sau universitate. Domeniile cu cele mai multe oportunități sunt:
Exemplele arată potențialul financiar al acestor locuri de muncă:
