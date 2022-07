Ronaldo ar putea ajunge în Arabia Saudită, în urma unui transfer în valoare de 300 de milioane de euro

Cristiano Ronaldo, care îşi doreşte să plece de la Manchester United, la doar un an de la sosirea sa pe Old Trafford, a primit o superofertă din partea unui club din Arabia Saudită, dispus să plătească 300 milioane de euro a-şi asigura serviciile starului portughez, informează mass-media iberică.

Potrivit cotidianului AS, care citează două posturi de televiziune din Portugalia, Ronaldo ar urma să semneze un contract pe doi ani, în valoare totală de 250 de milioane de euro, în timp ce intermediarii acestei operaţiuni vor primi 20 de milioane euro.



În afara acestei sume, clubul arab oferă alte 30 de milioane de euro echipei Manchester United pentru a-i acorda transferul atacantului în vârstă de 37 de ani, legat prin contract de englezi până în vara viitoare.



Mutarea are însă şanse minime de a se realiza, în condiţiile în care Cristiano Ronaldo îşi doreşte să joace cel puţin încă un sezon într-o ligă importantă din Europa, la o echipă calificată în Liga Campionilor, înainte de a accepta să părăsească Bătrânul Continent, adaugă sursa citată.

Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo le-a cerut şefilor lui Manchester United să-l lase să plece în această vară în cazul în care clubul englez va primi o ofertă satisfăcătoare pentru el, scrie sâmbătă ziarul The Times, citat de presa internaţională.

Atacantul, în vârstă de 37 de ani, vrea să joace în Liga Campionilor, iar Manchester United este calificată doar în Europa League. Fostul fotbalist al lui Real Madrid mai are un an de contract cu "diavolii roşii", la care a revenit în urmă cu aproape un an.



Potrivit cotidianului britanic, Ronaldo vrea să joace în continuare în Liga Campionilor până la finalul carierei. Problema este că United nu a obţinut decât biletele pentru Europa League, competiţie la care portughezul nu a participat niciodată şi pe care nu este dornic să o descopere. El a evoluat în 19 ediţii consecutive ale celei mai importante competiţii europene intercluburi de când s-a despărţit de Sporting Lisabona în 2003.



The Times a precizat că Ronaldo se mai vede jucând trei sau patru ani la cel mai înalt nivel, ceea ce înseamnă prezenţa în Liga Campionilor, scrie Agerpres.

Cristiano Ronaldo nu ar putea să plece de la Manchester United chiar dacă clubul şi-ar dori acest lucru în această vară. Portughezul consumă o resursă uriaşă pe lista de salarii a Diavolilor Roşii, dar Erik ten Hag ar putea fi efectiv obligat să îl integreze în planurile sale pentru prima echipă.

Expertul portughez în probleme de fotbal Pedro Sepulveda susţine că dacă analizăm primele cuvinte ale olandezului în calitate de şef al lui Man Utd, păstrarea lui Ronaldo pe Old Trafford nu se va face cu dinţii strânşi.

Ten Hag s-a referit la el ca la „un gigant", adăugând că a fost un jucător important care a produs rezultate importante de când a revenit la club.

Dar Diavolii Roşii au fost puşi în strânsă legătură cu un eventual transfer al atacantului Darwin Nunez de la Benfica, a cărui sosire ar pune cu siguranţă în pericol locul de titular al lui Ronaldo.

Se pare că Liverpool este totuşi în pole position pentru a obţine semnătura jucătorului de 22 de ani, indiferent de situaţie, dar intenţia pare să existe, iar Ronaldo ar putea rămâne blocat la Manchester chiar dacă este efectiv coborât în ierarhie.

„Cu siguranţă va rămâne la Manchester United, pentru că nimeni nu va plăti pentru Cristiano Ronaldo", a declarat Sepulveda pentru Sky Sports. „Nu spun că nu merită banii, dar chestia este că, atunci când te uiţi la posibilităţi, la ce echipă ar putea juca Ronaldo dacă nu la Man Utd? „Sunt 100% sigur că, după ce se va întoarce la Man Utd, nu va juca niciodată pentru o altă echipă engleză.”

„Pe de altă parte există Real Madrid, dar nu cred că Florentino Perez vrea o revenire a lui Ronaldo. Te uiţi la PSG, cu un alt antrenor şi un alt director sportiv, nu prea cred că vor semna cu Ronaldo ca parte a noului lor proiect".

Ca atare, United ar putea rămâne cu o rezervă extrem de scumpă, având în vedere că contractul pe doi ani al lui Ronaldo se presupune că îi aduce în jur de 500.000 de lire sterline pe săptămână. Diavolii Roşii sunt pregătiţi să convoace o întâlnire cu agentul lui Nunez, Jorge Mendes, în încercarea de a-l deturna dinspre Liverpool, dar chiar dacă nu reuşesc, există încă şi alte ţinte de transfer care l-ar putea transforma pe Ronaldo într-o rezervă de lux

