Românii beneficiază de bani de la AFM pentru împrejmuirea culturilor. Laurențiu Neculaescu: Oferim 15.000 de lei pentru persoanele fizice / video

Prin Programul Programul Protecția Speciilor de Faună Sălbatică, peste 4.200 de români, persoane fizice, au beneficiat de câte 15.000 de lei de la Administrația Fondului pentru Mediul pentru împrejmuirea culturilor.

„Există un conflict între animalul sălbatic și om, iar aici ne referim în special la urs, care vine și atacă acele culturi. Prin Programul Protecția Speciilor de Faună Sălbatică am venit atât în sprijinul persoanelor fizice, cât și a persoanelor juridice care au terenuri agricole și vor să-și protejeze acele terenuri de atacul animalelor sălbatice. Am dorit să finanțăm împrejmuirea acestor terenuri fie cu garduri electrice, fie cu orice fel de dispozitive similare cu acestea, care ajută la protecția ursului. Inevitabil, dacă intră, ursul e posibil să fie atacat și se ajunge la un conflict între om și animal. Am făcut acest program pentru ca ursul sau alt animal să nu mai poată intra și devasta culturile oamenilor.

Pentru o persoană fizică am alocat 15.000 de lei, pentru a-și împrejmui cultura respectivă și a nu mai avea probleme cu animalele sălbatice.

Programul a fost lansat pe 11 aprilie, iar pe 25 aprilie s-au și consumat banii. Au fost 70 de milioane de lei alocați, am avut peste 4.500 de solicitări depuse și am consumat absolut tot bugetul alocat.

Pentru o persoană juridică finanțarea a fost 500.000 de lei, pentru unitățile administrativ-teritoriale a fost un milion de lei, iar pentru instituțiile administrației publice legale finanțarea s-a ridicat la 5 milioane de lei“, a punctat Laurențiu Neculaescu.

„Are administrația publică centrală nevoie?“, a insistat Bogdan Chirieac.

„Mai sunt instituții care mai au zone ce trebuie închise și protejate. Totuși, din 4.500 de aplicanți, peste 4.200 au fost persoane fizice“, a spus președintele AFM.

