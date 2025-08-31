Data publicării:

EXCLUSIV  România se pregătește pentru Campionatul Mondial de Mondioring 2025. Câinii români de elită ce vor lupta pentru o medalie și legătura om–câine, în centrul atenției

Autor: Andreea Deaconescu | Categorie: Stiri
Sursa: Pexels
Sursa: Pexels

Tudor Tim Ionescu a adus în platoul DC Anima o ediție specială dedicată sportului canin de performanță, un univers în care disciplina, pasiunea și legătura om–câine se împletesc armonios. Invitații săi, Robert Caraman cu Mork și Livia Andreea Stan cu Amon, sunt pregătiți să reprezinte România la Campionatul Mondial de Mondioring 2025, unul dintre cele mai complexe sporturi canine din lume.

Mondioringul testează abilitățile câinilor la cele mai înalte standarde: obediență, agilitate, sărituri și exerciții de protecție. Competiția reunește anual peste 80 de participanți din mai mult de 20 de țări și se desfășoară în țări membre FCI, în spații generoase precum stadioane sau baze sportive, oferind publicului șansa de a urmări live performanțe remarcabile.

România are deja o tradiție solidă în acest domeniu, construită pas cu pas de mai bine de 15 ani, însă Tudor Tim Ionescu atrage atenția asupra faptului că numărul celor implicați profesionist în dresaj rămâne redus. În același timp, există multe persoane private care ar putea beneficia de sfaturi specializate.

Livia Andreea Stan recunoaște că sfaturile pentru un câine echilibrat nu sunt simple. Totuși, aceasta subliniază esența pregătirii: relația dintre om și câine. „Consider că este importantă relația pe care o dezvolți cu al tău câine. Foarte important. Foarte mult timp am tot auzit ia-ți timp, bonding, relaționează, încheagă relația”, spune ea.

Întrebată cum a construit această legătură cu câinele, Livia explică că procesul implică joacă, disciplină, recompense și timp petrecut împreună: „Am făcut-o prin foarte multă joacă, introducând totuși elemente de disciplină, introducând și recompense. Apoi, plimbări, foarte multe plimbări. Pe parcurs, relația se dezvoltă. Respect câinele, el mă respectă pe mine. E totuși o relație bazată pe încredere și respect”.

Performanța în Mondioring nu se rezumă doar la exercițiile tehnice, ci la claritatea obiectivelor și la răbdarea antrenorului. „Apropo de antrenamente și de competiții și dezvoltarea exercițiilor efectiv pentru a ajunge la o finalitate: mi-am dat seama că dacă mie îmi este foarte clar ce îmi doresc de la el și lui îi va fi foarte clar și foarte ușor în a învăța lucrurile respective. Și atunci am avut foarte mult de lucrat aici ca să înțeleg anumite lucruri și am ajuns să le fac până la urmă. Plus că mai este foarte mult de lucru și foarte mult de învățat. Ceea ce reprezintă o provocare continuă”, adaugă Livia Andreea Stan.

Youtube video image

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Blocaje la granița cu Bulgaria. DN 5, sufocat de trafic duminică dimineață
31 aug 2025, 08:49
România se pregătește pentru Campionatul Mondial de Mondioring 2025. Câinii români de elită ce vor lupta pentru o medalie și legătura om–câine, în centrul atenției
31 aug 2025, 08:14
Incendiul de la „Dragonul Roșu”, lichidat după patru zile. Fumul a sufocat sudul Capitalei
29 aug 2025, 23:15
CFR SA amână suspendarea trenurilor CFR Călători și Transferoviar, după plata parțială a datoriilor
29 aug 2025, 21:29
Unu din cinci bucureșteni, expus zilnic la zgomot excesiv. Primăria Capitalei va monitoriza nivelul de poluare fonică prin 30 de stații de măsurare
29 aug 2025, 16:33
De la pasiune la proiect: Importanța organizării și a uneltelor potrivite
29 aug 2025, 16:10
ParintiSiPitici.ro
„Păi tu aștepți până seara?” Detalii cutremurătoare în cazul tragediei din Otopeni, care ridică semne de întrebare uriașe. Mama copiilor: „Ne punea scotch la gură să nu mai țipăm”
30 aug 2025, 20:43
Numărul urșilor crește semnificativ în zonele de câmpie
29 aug 2025, 15:59
Consiliul General al Capitalei alocă milioane pentru consolidarea seismică și energetică a patru imobile
29 aug 2025, 15:58
Agenția de turism Cocktail Holidays, acuzată că a dat zeci de țepe. Precizările Ministerului Turismului
29 aug 2025, 15:28
Cum reușesc rromii să se înțeleagă în orice colț al lumii? Originea neașteptată a limbii rromani. Sorin Aurel Sandu: M-a izbit treaba asta
29 aug 2025, 15:38
Cazul copilului de 2 ani ucis de tatăl vitreg. Psihologul Liviu Chesnoiu explică de ce mama nu l-a salvat pe micuț: "Câtă conștiință, atâta durere"
29 aug 2025, 16:05
Update: Bărbatul care și-a ucis fiul vitreg, prins / Celălalt copil, salvat ca prin minune
29 aug 2025, 13:19
Fără banii statului, Poșta Română ar intra în faliment, susține SLPR. Gheorghiu: Așa-zisul „profit” nu există! - VIDEO
29 aug 2025, 13:42
Țara în care fiecare cetățean va primi câte 3,20 euro pentru a sărbători Ziua Națională
29 aug 2025, 13:26
Primarii din țară intră în grevă, nemulțumiți de măsurile luate de Guvern
29 aug 2025, 12:43
Ministerul Mediului organizează o dezbatere publică privind programul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi
29 aug 2025, 12:38
Bucureștiul și provocarea apei: de ce trebuie să lăsăm orașul să absoarbă apa
29 aug 2025, 12:20
Moment istoric pentru București: „Esplanada” devine domeniu public al orașului și va găzdui un parc central pentru oameni și animale
29 aug 2025, 12:32
Trei ucraineni, salvați din Munții Maramureșului. S-au rătăcit și nu aveau provizii
29 aug 2025, 11:16
Scandal în ședința CGMB, după ce USR a spus că proiectul de regenerare a Gării de Nord îi aparține lui Clotilde Armand
29 aug 2025, 12:13
Controverse în CGMB. USR retrage planul de bazin de înot care afecta Centrul Replika: "Dacă s-ar fi putut evita coșmarul". Val de critici în online
29 aug 2025, 11:18
Pasageri răniți în Timișoara, după ce două tramvaie s-au ciocnit
29 aug 2025, 10:59
Alertă în Sinaia! Un urs a apărut pe o stradă din staţiunea prahoveană
29 aug 2025, 10:17
Un trend online a pus polițiștii în alertă. O adolescentă a apelat fals la 112 spunând că a fost răpită 
29 aug 2025, 09:52
SUA au aprobat vânzări de arme de 825 de milioane de dolari către Ucraina
29 aug 2025, 10:07
Proiecte majore pentru București, în ședința CGMB: Consolidări antiseismice, protecția animalelor, combaterea zgomotului și altele
29 aug 2025, 09:50
Pieton lovit mortal în Buzău. Cinci tineri răniți într-un alt accident produs noaptea trecută
29 aug 2025, 08:23
Prof. Ovidiu Pânișoară, despre scandalul cu livratorul străin agresat: Tentația generalizării este mare 
29 aug 2025, 08:44
Rovinieta și taxele de pod se scumpesc. Șoferii vor plăti aproape dublu pentru un an de circulație
28 aug 2025, 18:09
Incendiu puternic în centrul Capitalei: Un restaurant a luat foc. A fost emis mesaj RO-Alert
28 aug 2025, 14:47
Bărbat arestat preventiv după ce a violat o fată de 11 ani
28 aug 2025, 14:25
Cât de sigură e apa din avion? Pilotul Cezar Osiceanu, semnal de alarmă: E nasol!
28 aug 2025, 15:15
Pacientă internată la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași, jefuită chiar pe masa de operație
28 aug 2025, 12:40
A murit compozitorul Costin Miereanu
28 aug 2025, 10:48
Patru bărbați care ar fi dat zeci de spargeri în Austria, prinşi de poliţiştii arădeni
28 aug 2025, 11:06
CFR Călători rămâne fără trenuri: zeci de curse anulate din cauza datoriilor
28 aug 2025, 10:19
Accident cu 5 răniți pe DN 1B. Printre victime se află și un copil
28 aug 2025, 08:23
Livrator asiatic, lovit pe o trecere de pietoni în Capitală. Agresorul, reținut imediat: „Pot s-o sun pe mama?” /video
27 aug 2025, 21:56
Mircea Badea, reacție în cazul livratorului nepalez agresat de un român
27 aug 2025, 20:03
Nu arunci gunoiul unde trebuie? Riști să primești atenționare prin difuzoare în Sectorul 6
27 aug 2025, 16:24
Un adolescent de 16 ani și-a luat viața după ce a fost încurajat de ChatGPT
27 aug 2025, 15:53
Satul uitat parcă de lume, dar cu speranțe încă vii. Are doar 10 locuitori și niciun copil nu s-a mai născut aici de multă vreme
27 aug 2025, 13:08
Cum văd românii Mișcarea Legionară. SONDAJ despre Ion Antonescu: A fost erou, cum spunea Călin Georgescu, sau criminal de război?
27 aug 2025, 12:44
Incendiul de la Dragonul Roșu a umplut Bucureștiul și Ilfovul de fum. ”Miroase foarte greu și se vede mult fum”/ ”Fum în toată zona”
27 aug 2025, 09:44
Tânăr de 18 ani, înecat în râul Mureș. Iubita sa a reușit să se salveze
27 aug 2025, 08:56
Accident grav în Botoșani: Un mort și cinci răniți
27 aug 2025, 08:33
Noul director Romsilva a fost desemnat. Cine este Jean Vișan
26 aug 2025, 19:09
Zeci de mii de bancnote contrafăcute, confiscate în Vrancea. Prejudiciu-record, de 4,1 milioane de euro
26 aug 2025, 18:09
O fabrică din Buzău a dat lovitura. Oamenii stau la coadă să-și pună de la robinet suc de roșii proaspăt. Prețul pe litru este foarte mic
26 aug 2025, 15:55
Informație din Washington despre Visa Waiver pentru români
26 aug 2025, 14:56
Cine este Oana Rădulea cea care donează Bucureștiului un teren de 13 milioane de euro. Mega-proiecte pentru București, în ședința CGMB
26 aug 2025, 12:09
Cele mai noi știri
acum 6 minute
Apasă Putin butonul roșu? Chifu: Da, ne putem aștepta ca Rusia să testeze Articolul 5 al NATO
acum 1 ora 2 minute
Horoscop 31 august 2025. Ultima zi a verii va fi memorabilă pentru o zodie
acum 1 ora 8 minute
Blocaje la granița cu Bulgaria. DN 5, sufocat de trafic duminică dimineață
acum 1 ora 19 minute
Jaqueline Cristian, învinsă de Amanda Anisimova la US Open. Ce premiu va câștiga sportiva
acum 1 ora 21 minute
LOTO. Report de peste 5,03 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de duminică, 31 august, 2025
acum 1 ora 30 minute
BANCUL ZILEI: Alegerea soțului
acum 1 ora 35 minute
Președintele Nicușor Dan, în R. Moldova cu ocazia Zilei Limbii Române. Programul pe care șeful statului îl are peste Prut
acum 1 ora 43 minute
România se pregătește pentru Campionatul Mondial de Mondioring 2025. Câinii români de elită ce vor lupta pentru o medalie și legătura om–câine, în centrul atenției
Cele mai citite știri
pe 30 August 2025
Escrocheria „pisicii”, o înșelătorie care îi costă bani grei pe șoferi
pe 30 August 2025
A murit Sorin Lazăr (PSD). Era directorul Registrului Comerțului Buzău
pe 30 August 2025
Câți bani pierde România după scutirea multinaționalelor. Povara fiscală, pe umerii populației și IMM-urilor
pe 30 August 2025
Zvonul „Trump a murit” a explodat pe rețelele de socializare. Cum se explică medical vânătaia care alimentează conspirațiile
pe 30 August 2025
Așa ceva nu s-a mai văzut de la blocada Cubei: Trump a dat ordin să fie înconjurată Venezuela. Invazie?
Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel