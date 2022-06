România, învinsă de Muntenegru. Ionuț Vulpescu: Acest eșec spune ceva și despre starea societății românești actuale

Într-o postare pe Facebook, Ionuț Vulpescu și-a exprimat dezamăgirea față de eșecul României în fața Muntenegru:

„Liga Națiunilor e a treia competiție inter-țări. Nu e nici Mondial, nici European, care ne sunt oricum străine din momentul tragerii la sorți. E un fel de Conference League între țări, de care marile puteri fug, în general pe plajă, după sezoanele lungi din campionatele care contează. Chiar și așa, România se dovedește mai aproape de Liga lui Mitică, adică de reziduurile unui trecut al stagnării decât de o Ligă a Națiunilor. Naționala nu mai are de-a face cu Naționalul. S-a feudalizat. S-a personalizat și a trecut pe persoană fizică. E a oricui și a nimănui, dar nu mai e a suporterilor. Dacă întrebi azi un copil primul 11 tricolor, nu va putea să îți răspundă. E semnul absolut al eșecului.

Am mai amintit cândva, după ratarea unei calificări la un turneu final, Constantin Teașcă răspundea la ancheta revistei "Fotbal": "Nu cred că ne vom mai califica vreodată la un turneu final, pentru că nu există turnee finale de circ, cu invitații din oficiu". Doar generația lui Hagi și Popescu a contrazis cu îndărătnicie acest blestem. Și cea de dinainte, a lui Balaci și Ștefănescu. Costică Ștefănescu.

După 2-5 cu Danemarca, Fănuș Neagu a renunțat să mai scrie despre fotbal. Și România încă avea echipă. Ce ar scrie azi Fănuș sau Ioan Chirilă? Știm ce a scris Radu Cosașu, că era un timp când învingeam Finlanda cu 9-0 și asta nu ne strica modestia.

Previzibil ce urmează, pe stadion, la radio sau aiurea. În no man’ s landul anonimatului. Cronici goale. Rutina eșecului. Generații nenăscute. Tranziție eternă. Și multe vorbe. Reformă, cum ar veni. Acest eșec spune ceva și despre starea societății românești actuale, dar și despre felul în care s-au degradat valori fundamentale, precum solidaritatea socială și națională. Despre demnitate, până la urmă. Nu ne mai este rușine. Ne-am obișnuit așa, vanitoși și prieteni cu eșecul.

Cu o zi înaintea morții lui Eminescu, era imposibil să se nască o Națională. Nu întâmplător Nichita credea că cel mai frumos vers din limba română este “nu credeam să-nvăț a muri vreodată”.“, a scris, pe Facebook, Ionuț Vulpescu.

România, umilită de Muntenegru. Stefan Mugosa, autorul hattrick-ului: Din minutul 1 am fost mai buni

România a suferit una dintre cele mai ruşinoase înfrângere pe teren propriu, golurile oaspeţilor fiind reuşite de Stefan Mugosa (42, 56, 63), jucător în Coreea de Sud, la Incheon United.

'Un meci uimitor pentru mine și echipă. România are jucători și suporteri fantastici. E o victorie importantă pentru noi. Am avut încredere că putem învinge. Am jucat bine din primul minut din Muntenegru și în ambele partide am fost echipa mai bună', a spus Stefan Mugosa.

Miodrag Radulovic ( antrenor Muntenegru) - Jucătorii mei au fost fantastici, am obţinut o mare victorie

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a Muntenegrului, Miodrag Radulovic, a declarat, marţi seara, într-o conferinţă de presă, că jucătorii săi au fost fantastici obţinând o mare victorie în meciul cu România (0-3) din Liga Naţiunilor.

'Chiar nu m-am aşteptat la un astfel de rezultat, dar mă aşteptam la un joc bun şi un rezultat pozitiv. Pentru că noi am jucat foarte bine şi în meciul tur. Iar adversarii chiar dacă au schimbat câţiva jucători, au folosit acelaşi sistem. Ştiam că România era obligată să câştige azi şi că e favorită la victorie. Dar le-am spus jucătorilor mei să intre pe teren şi să dea totul pentru că rezultatul va veni. Şi a venit. Jucătorii mei au fost fantastici azi şi îi felicit. Este o mare, mare victorie. Acum aşteptăm partidele din luna septembrie cu un moral bun. Ăsta este un lucru important pentru tinerii mei jucători', a afirmat Radulovic.

Selecţionerul Muntenegrului a subliniat că respectă naţionala României pentru că ştie ce a însemnat ea în fotbalul mondial.

'Nu este cea mai mare victorie din istoria naţionalei Muntenegrului, am învins şi echipe mai puternice. Dar este o victorie importantă. Eu am un mare respect pentru România, încă de la tragerea la sorţi am spus că România este echipa numărul 1 a grupei. Ce s-a întâmplat cu această echipă a României în aceste meciuri, nu ştiu. Dar eu respect jucătorii de acum şi pe cei de dinainte pentru ce au făcut. Ştiu foarte bine ce a însemnat România în fotbalul mondial', a precizat Miodrag Radulovic.

România nu a reuşit să străpungă defensiva muntenegreană

România nu a reuşit să străpungă defensiva muntenegreană, acţiunile noastre ofensive oprindu-se aproape invariabil la circa 20 de metri de poarta oaspeţilor. După o primă parte destul de bună a jocului pentru echipa antrenată de Edward Iordănescu, fără ocazii, dar cu posesie, Muntenegru a ieşit mai mult la joc şi prima oportunitate a venit în min. 25, când şutul lui Savicevic s-a dus peste poartă. Oaspeţii au fost aproape de gol în min. 30, la o eroare a lui Marius Marin, dar Chiricheş l-a blocat pe Vesovic.

Ameninţarea a crescut la poarta lui Niţă, iar Krstovic a reluat periculos cu capul (31), în urma unui corner. Muntenegru a deschis scorul în min. 42, după un corner executat de Jankovic, la care Mugosa a profitat de imobilitatea lui Niţă, s-a înălţat şi a trimis mingea cu capul în plasă (citește continuarea AICI).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News