România, umilită de Muntenegru. Stefan Mugosa, autorul hattrick-ului: Din minutul 1 am fost mai buni

România a suferit una dintre cele mai ruşinoase înfrângere pe teren propriu, golurile oaspeţilor fiind reuşite de Stefan Mugosa (42, 56, 63), jucător în Coreea de Sud, la Incheon United.

'Un meci uimitor pentru mine și echipă. România are jucători și suporteri fantastici. E o victorie importantă pentru noi. Am avut încredere că putem învinge. Am jucat bine din primul minut din Muntenegru și în ambele partide am fost echipa mai bună', a spus Stefan Mugosa.

Miodrag Radulovic ( antrenor Muntenegru) - Jucătorii mei au fost fantastici, am obţinut o mare victorie

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a Muntenegrului, Miodrag Radulovic, a declarat, marţi seara, într-o conferinţă de presă, că jucătorii săi au fost fantastici obţinând o mare victorie în meciul cu România (0-3) din Liga Naţiunilor.

'Chiar nu m-am aşteptat la un astfel de rezultat, dar mă aşteptam la un joc bun şi un rezultat pozitiv. Pentru că noi am jucat foarte bine şi în meciul tur. Iar adversarii chiar dacă au schimbat câţiva jucători, au folosit acelaşi sistem. Ştiam că România era obligată să câştige azi şi că e favorită la victorie. Dar le-am spus jucătorilor mei să intre pe teren şi să dea totul pentru că rezultatul va veni. Şi a venit. Jucătorii mei au fost fantastici azi şi îi felicit. Este o mare, mare victorie. Acum aşteptăm partidele din luna septembrie cu un moral bun. Ăsta este un lucru important pentru tinerii mei jucători', a afirmat Radulovic.

Selecţionerul Muntenegrului a subliniat că respectă naţionala României pentru că ştie ce a însemnat ea în fotbalul mondial.

'Nu este cea mai mare victorie din istoria naţionalei Muntenegrului, am învins şi echipe mai puternice. Dar este o victorie importantă. Eu am un mare respect pentru România, încă de la tragerea la sorţi am spus că România este echipa numărul 1 a grupei. Ce s-a întâmplat cu această echipă a României în aceste meciuri, nu ştiu. Dar eu respect jucătorii de acum şi pe cei de dinainte pentru ce au făcut. Ştiu foarte bine ce a însemnat România în fotbalul mondial', a precizat Miodrag Radulovic.

România - Muntenegru, 0-3

Echipa naţională de fotbal a României a fost învinsă de selecţionata Muntenegrului cu scorul de 0-3 (0-1), marţi seara, pe Stadionul Rapid-Giuleşti din Capitală, într-un meci din Grupa a 3-a a Ligii B din Liga Naţiunilor la fotbal.

România, care ocupă utimul loc în grupă, are în mandatul lui Edward Iordănescu o victorie (1-0 cu Finlanda), un egal (2-2 cu Israelul, amical) şi patru înfrângeri (0-1 cu Grecia, în meci amical; 0-2 cu Muntenegru, 0-1 cu Bosnia, 0-3 cu Muntenegru).

În meciul tur, Muntenegru s-a impus cu 2-0, pe 4 iunie, la Podgorica, prin golurile marcate de Stefan Mugosa (66), Marko Vukcevic (87). Tricolorii, după o evoluţie promiţătoare cu Finlanda (victorie cu 1-0), au fost ridiculizaţi de o echipă mediocră din punct de vedere valoric, dar disciplinată, cu o bună organizare a jocului, determinată şi dispusă la efort.

România nu a reuşit să străpungă defensiva muntenegreană

România nu a reuşit să străpungă defensiva muntenegreană, acţiunile noastre ofensive oprindu-se aproape invariabil la circa 20 de metri de poarta oaspeţilor. După o primă parte destul de bună a jocului pentru echipa antrenată de Edward Iordănescu, fără ocazii, dar cu posesie, Muntenegru a ieşit mai mult la joc şi prima oportunitate a venit în min. 25, când şutul lui Savicevic s-a dus peste poartă. Oaspeţii au fost aproape de gol în min. 30, la o eroare a lui Marius Marin, dar Chiricheş l-a blocat pe Vesovic.

Ameninţarea a crescut la poarta lui Niţă, iar Krstovic a reluat periculos cu capul (31), în urma unui corner. Muntenegru a deschis scorul în min. 42, după un corner executat de Jankovic, la care Mugosa a profitat de imobilitatea lui Niţă, s-a înălţat şi a trimis mingea cu capul în plasă.

România a avut şansa egalării la scurt timp (45+1), când Răzvan Marin a şutat din interiorul careului, dar Mijatovic a respins în bară, iar apoi a prins şi mingea trimisă cu capul de debutantul Ştefănescu. În partea secundă, defensiva echipei României a fost surprinsă avansată, iar Mugosa a sancţionat dezorganizarea cu o nouă lovitură de cap (56), de lângă Chiricheş, la centrarea perfectă a lui Jankovic. În min. 61, Puşcaş a reuşit să înscrie, însă golul a fost anulat pentru un ofsaid la limită.

Mugosa a realizat hat-trick-ul în min. 63, cu un şut din marginea careului, profitând de faptul că rămăsese nesupravegheat. România a fost aproape de a-şi înscrie un autogol (77), dar Niţă a apărat devierea lui Chiricheş la centrare a lui Krstovic.

Cei peste 10.000 de spectatori au scandat în mai multe rânduri demisia în ultima jumătate de oră a meciului.

România - Muntenegru 0-3 (0-1) A marcat: Stefan Mugosa (42, 56, 63). Bucureşti, Stadion Rapid-Giuleşti: 11.657 spectatori Liga Naţiunilor - Liga B, Grupa a 3-a

Au evoluat echipele:

România: 1. Florin Niţă - 4. Cristian Manea, 6. Vlad Chiricheş (căpitan), 15. Andrei Burcă, 11. Nicuşor Bancu -18. Răzvan Marin (7. Octavian Popescu, 57), 14. Marius Marin (5. Nicolae Păun, 76), 10. Alexandru Maxim (19. Florin Tănase, 46) - 21. Marius Ştefănescu (23. Darius Olaru, 57), 9. George Puşcaş, 13. Valentin Mihăilă (22. Deian Sorescu, 57). Selecţioner: Edward Iordănescu. Rezerve neutilizate: 12. Horaţiu Moldovan, 16. Ştefan Târnovanu - 2. Andrei Raţiu, 3. Mario Camora, 8. Alexandru Cicâldău, 17. Adrian Rus, 20. Sergiu Hanca.

Muntenegru: 1. Milan Mijatovic - 7. Marko Vesovic, 5. Igor Vujacic, 6. Zarko Tomasevic (căpitan; 20. Nikola Sipcic, 88), 3. Risto Radunovic - 16. Vladimir Jovovic (4. Marko Vukcevic, 46), 19. Aleskandar Scekic (15. Milos Raickovic, 75), 10. Marko Jankovic (8. Drasko Bozovic, 63), 18. Vukan Savicevic - 9. Stefan Mugosa, 14. Nikola Krstovic (23. Viktor Djukanovic, 88). Selecţioner: Miodrag Radulovic. Rezerve neutilizate: 12. Danijel Petkovic, 13. Milos Dragojevic - 2. Andrija Vukcevic, 11. Fatos Beciraj, 17. Vladan Bubanja, 21. Driton Camaj, 22. Milos Milovic.

Arbitru: Joao Pinheiro; arbitri asistenţi: Tiago Costa, Bruno Alves Jesus; al patrulea oficial: Vitor Ferreira Arbitru video: Tiago Martins; arbitru asistent video: Fabio Verissimo (toţi din Portugalia) Cartonaşe galbene: R. Marin (22), Jovovic (38), Burcă (40), Tomasevic (40), M. Marin (68), Milan Mijatovic (80), Manea (90+2), Olaru (90+4).

