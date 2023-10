Româncă din Israel, apel disperat. Nepotul ei, bolnav, a fost răpit de Hamas. "Imaginile pe care le-am văzut rup inima oricui"

Zili Wenkert, o femeie din Israel cu origini românești, a făcut un apel public, la Antena 3 CNN, pentru a-și găsi nepotul răpit de teroriștii Hamas. Zili a plecat din România în 1965 și s-a stabilit în Israel. Acolo și-a întemeiat o familie, iar acum are doi băieți și nepoți. Unul dintre nepoții ei, Omer, a fost răpit de teroriștii Hamas.

VEZI ȘI: Miriam Rossman, israeliancă cu origini româneşti, spune că "trebuie să îi eliminăm pe cei din Hamas. Se comportă ca Daesh"

Povestea tânărului este tulburătoare pentru că, dincolo de imaginea care a făcut înconjurul planetei cu el dezbrăcat într-o camionetă, înconjurat de teroriștii Hamas. care l-au smuls de acolo, este și bolnav. Omer are o afecțiune care necesită tratament. Acesta a fost luat ostatic de la festivalul Nova din Ra'im, în apropiere de granița cu Gaza, acolo unde teroriştii Hamas au ucis sute de tineri nevinovaţi.

"Vă mulțumesc pentru că ne dați posibilitatea să vorbim despre nepotul meu și despre faptul că el n-a făcut absolut nimic. Este doar un tânăr căruia îi place muzica și a plecat să se distreze.

Eu sunt bunica lui. Eu m-am născut în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Imaginile pe care le-am văzut rup inima oricui, în special a bunicilor.

"Ca supraviețuitor al Holocaustului n-am crezut că am să mai trec prin așa ceva"

Am plecat din România în 1965. M-am stabilit în Israel și aici mi s-au născut copiii. Am doi băieți și nepoți. Vorbesc limba română și citesc limba română și am prieteni în România cu care ţin legătura şi care încearcă să mă consoleze. Nu există o consolare. Nu poate nimeni decât Dumnezeu să ne mai ajute.

Singura informație pe care o avem este că Omer a fost răpit de teroriștii Hamas. S-a dus la acel festival cu o prietenă care a fost ucisă şi care a fost înmormântată ieri.

Ca supraviețuitor al Holocaustului n-am crezut că am să mai trec prin așa ceva. Eram chiar un copil mic, eram aproape un sugar când ne-au luat din Cernăuți, acolo sunt născută. Am stat la gheto 3 ani și cinci luni şi singurul lucru care ne-a salvat au fost bunicii, că ei au fost duși din Rădăuți cu trenul şi ne-au luat cu ei", a povestit în lacrimi Zili Wenkert, bunica lui Omer.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News