Miriam Rossman, israeliancă cu origini româneşti, spune că "trebuie să îi eliminăm pe cei din Hamas. Se comportă ca Daesh"

Atacul terestru al armatei israeliene în Fâşia Gaza este iminent. În acest context, Miriam Rossman a fost întrebată care e atmosfera din Israel, dar şi ce se ştie acolo despre persoanele luate ostatice de Hamas.

"Vreau să spun că aici toată lumea este foarte tristă, devastată. Zilnic auzim de alte orori produse de acest masacru, poveşti insuportabile. Dar toată lumea este solidară, şi asta este foarte important.

Da, Israel a rămas o ţară democratică şi umană. Noi nu avem nimic împotriva populaţiei din Fâşia Gaza. Cei din Hamas îşi trimit populaţia în şcoli, spitale, etc, pentru a se apăra pe ei. Dar noi nu avem nimic împotriva populaţiei din Gaza. O mare parte dintre ei sunt împotriva Hamas, sunt prinşi de Hamas de ani de zile. Noi avem ceva cu liderii Hamas, cu teroriştii barbari.

În ceea ce îi priveşte pe cei dispăruţi, cred că deja aici se ştie de vreo 90 de persoane care ar fi ostaticii Hamas, iar familiile lor au primit deja informaţii de la autorităţi. Decizia autorităţilor însă este să nu se dea nume sau detalii despre ostaticii din Gaza, pentru ca teroriştii să nu aibă informaţii cu care să manipuleze.

Ne bucurăm de solidaritatea preşedintelui Joe Biden, de prezenţa secretarului de stat Anthony Blinken, am auzit şi mesajele preşedintelui Macron. Toate lucrurile astea pentru populaţia de aici sunt foarte importante. Lumea trebuie să înţeleagă. Israelul nu a început acest război. Sunt 1500 de oameni ucişi, bebeluşi masacraţi de teroriştii ăştia care se comportă ca cei din Daesh. Noi nu avem altă posibilitate, trebuie să intrăm în Gaza şi să îi eliminăm pe cei din Hamas.

Eu sunt istoric şi trebuie să înţeleagă toată lumea că Hamas e o ideologie. Astăzi celebrează 100 de ani de când există. Ideologia poate va rămâne, poate nu. Dar teroriştii trebuie să fie anihilaţi. Ce au făcut e barbar, e masacru, e oroare. Nu am mai văzut aşa ceva!", a declarat Miriam Rossman la Antena 3 CNN.

De ce nu a plecat din Israel până acum. "Mă tem pentru copiii mei, nu pentru mine"

"Eu primesc mereu telefoane. Am familie în Franţa, la New York, am prieteni. De când a început conflictul, sunt invitată să mă duc cu mama şi cu copiii mei peste tot. Dar eu sunt israeliancă, evreică, sionistă. Ţara mea e foarte importantă pentru mine. De sâmbătă dimineaţă, fac totul pentru a explica în străinătate ce se întâmplă aici.

Am gemeni care în ianuarie vor împlini 6 ani. Nu ştiu ce va fi aici, e doar începutul. Mergem într-un război care va fi foarte dificil. Pentru copiii mei mi-e teamă. Dacă nu aveam copii... nu vreau să spun că viaţa mea nu are valoare, dar... Pentru copii de 6 ani nu asta trebuie să fie realitatea. Şi ai mei sunt încă bine. Sunt familii masacrate, copii care au fost ucişi în patul lor. Astea sunt crime de război", a mai declarat aceasta.

