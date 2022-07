Un copil de trei ani, pozat când doarme pe jos, într-un spital, din cauza căldurii. Manager: Fotografiile sunt de doi ani. Toată lumea face poze...

Revoltător, dar se întâmplă în România. Un copil de 3 ani, internat într-un spital, doarme pe podea din cauza căldurii / Foto: Captură video Realitatea Plus

Un copil de nici trei ani a fost nevoit să doarmă pe podea pentru a face față căldurii în timp ce era internat la Spitalul de Urgență pentru copii Grigore Alexandrescu din Capitală, secția de chirurgie plastică și reparatorie. Un cadrul medical a vorbit sub anonimat despre problemele generate de faptul că spitalul nu are aer condiționat. El a trimis presei mai multe fotografii în care poate fi văzut băiețelul. Prima imagine oferită de cadrul medical îl arată pe băiețel dormind în colțul salonului unde era internat împreună cu mama sa. Cea de-a doua l-a surprins dormind, noaptea, cu un așternut sub cap, pe același linoleum, unde era mai rece, scrie Libertatea.

Fotografiile ar fi fost făcute în prima săptămână a lunii iulie 2022, când în București s-au înregistrat și valori de peste 35 de grade Celsius. Copilul ar fi stat internat timp de 4 zile.

"Uneori, când intram în salon, la băiat, îl găseam dormind pe jos. Din cauza căldurii insuportabile din cameră, copilul pleca din pat și se ducea instinctiv și se culca pe podeaua rece.", a descris situația un cadru medical, sub anonimat.

Angajat al spitalului: Se ajunge la temperaturi de 30 de grade

"Cred că se ajunge și la temperaturi de 30 de grade, deoarece nici ferestrele nu sunt dotate cu storuri sau draperii. Aer condiționat este doar pe hol. Dar dacă deschizi ușa salonului pentru a-l răcori, riști să iasă pacientul minor afară, că pe copii îi ții mai greu.", a mai spus angajatul spitalului.

"În mod normal, pacienții care au plăgi deschise ar trebui să stea în saloane dotate cu sistem de climatizare care nu doar ventilează și răcoresc aerul, dar îl și sterilizează.", a mai spus acesta.

În cele din urmă, băiețelul a fost externat, dar cadrul medical susține că în continuare există pacienți care trebuie să suporte căldura insuportabilă, unii dintre ei fiind imobilizați la pat.

"Din fericire, nu a fost supus niciunei intervenții chirurgicale, dar trebuie să vină periodic la tratament. Majoritatea pacienților internați aici nu au însă norocul ăsta. Avem cazuri grave, cu arsuri pe suprafețe mari, care nu se pot ridica din pat și e extrem, extrem de cald.”, a explicat unul dintre medicii care cunosc acest caz.

Ce spune managerul spitalului

Doctorul Alexandru Ulici, managerul Spitalului de Urgență pentru copii Grigore Alexandrescu, a recunoscut că secția de chirurgie plastică nu este dotată cu un sistem performant de aer condiționat, dar a susținut că în saloane ar fi o temperatură optimă pentru pacienți.

"Aceste fotografii sunt vechi, de acum doi ani. E o poveste veche…(...) Acum toată lumea face poze… Dacă vrei să arunci o minciună, fă o fotografie. Nu o spun eu, a spus-o jurnalistul Joseph Pulitzer.", a afirmat acesta.

Întrebat dacă există aer condiționat în saloanele de arși acesta a răspuns: "Nu. Nici nu avem voie să montăm unități de aer condiționat în saloane unde sunt pacienți cu plăgi deschise. Ar exista riscul apariției infecțiilor… Aerul trebuie filtrat. (...) Dar în saloane există o temperatură acceptabilă, pentru că sunt răcorite indirect. Pe holuri sunt montate aparate de aer condiționat de 24.000 BTU".

Contactat de jurnaliștii Realitatea Plus, managerul a susținut același lucru, că aceste aparate de aer condiționat nu pot fi amplasate în saloane. În plus, el a susținut că nu are nicio plângere înregistrată în ultimii doi ani în privința faptului că temperatura din saloane nu ar fi optimă.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News