Televiziunea Română a difuzat luni seara, 5 iulie, emisiunea "Eurovision, pe şleau!", moderată de Marina Almășan, în cadrul căreia mai mulți invitați, printre care Horia Moculescu, Alin Dincă - solist Trooper (Rock FM), Dan Manoliu, Dani Constantin - regizor muzical, Mugurel Vrabete (Holograf), Alexandru Urucu (fan al Eurovisionului), Nicola, Andrei Partoş, Andrei Tudor, Elena Cârstea, dar și telespectatori, au dezbătut timp de două ore problemele României la Eurovision.

Printre temele de dezbatere s-au numărat: „De ce nu mai participă marile voci ale României la Eurovision?", „De ce a scăzut într-atât interesul românilor faţă de Eurovision?" și „Care sunt soluţiile pentru redresarea situaţiei?"

"11 ani de când m-am aflat la cârma uneia dintre cele mai reuşite ediţii Eurovision. Deodată, s-a rupt filmul"

"Au trecut 11 ani de când m-am aflat la cârma uneia dintre cele mai reuşite ediţii Eurovision. În 2010, minunaţii mei Paula şi Ovi aduceau României un meritoriu loc trei la marea Finală de la Oslo, artiştii surclasând ca punctaj performanţa Luminiţei Anghel.

Eram, pe atunci, şeful delegaţiei României, iar echipa mea se afla la butoane, în toată această sisifică muncă de pregătire - internă şi externă. Desigur, fără cele două voci extraordinare, fără melodia de nota 10, fără carisma celor doi artişti talentaţi, nu s-ar fi ajuns aici. Au fost, aşadar, ani în care Televiziunea Română (prin alţi colegi valoroşi de-ai mei) făcea o imagine foarte bună, în competiţia europeană.

Apoi, deodată, ...filmul s-a rupt. Iar ultimii ani au adus destulă încruntare şi mâhnire pe chipul românilor atenţi la Eurovision. Luni, pe 5 iulie, TVR vrea să pună, în sfârşit, degetul pe rană: să găsească punctele slabe (dar şi pe cele forte, căci există şi din acestea) ale participărilor noastre la Eurovision, să propună soluţii pentru redresarea situaţiei şi spălarea ruşinii.

Voi modera o dezbatere încinsă, în seara lui 5 iulie, pe TVR 1, cu invitaţi aleşi şi pricepuţi şi chiar dacă va ieşi cu scântei, important este ca lucrurile să se urnească. Şi la viitoarea ediţie, România să reajungă între primii 10!... asta dacă, în urma discuţiilor, nu va rezulta că, poate, e mai sănătos să stăm un an-doi, pe bară... Dialogul va fi LIVE, ceea ce pentru mine - om de live - va însemna o reîntoarcere la vremurile bune! Îi mulţumesc Televiziunii Române pentru că i-a încredinţat echipei mele acest eveniment şi... sper să nu dezamăgim!", a declarat Marina Almăşan în momentul anunțării emisiunii.

Vedetele și invitații Marinei Almășan, scuze și revoltă în urma emisiunii

Andrei Partoș, jurnalist român și un comentator muzical din România, a reacționat și el în urma emisiunii de aseară.

"Vă rog să acceptați scuzele mele pentru că v-am chinuit cu așa o mizerie. Am bănuit că va fi nasol, dar a ieșit mai rău decât am anticipat. Mâine vă aștept la o discuție relaxată despre cum se distruge un subiect! Vă mulțumesc pentru toate comentariile voastre și vă așteptăm la un Foc de P.A.E. special", a scris Andrei Partoș, pe pagina sa de Facebook.

Paula Seling, mesaj acid

Printre cei nemulțumiți de emisiunea de aseară și de intervențiile constante ale Marinei Almășan se numără și Paula Seling.

"În această seară am fost invitată la o dezbatere cu tema Eurovision, pe TVR1, din care nici eu nu am înțeles mare lucru și în care nici n-am apucat să spun mare lucru ...Din respect pentru fanii acestui concurs mă gândesc sa fac un video în care să vorbesc despre experiențele și părerea mea în legătură cu acest concurs și despre cum cred eu ca s-ar putea îmbunătăți prestația României în cadrul fenomenului Eurovision. Dacă vi se pare interesant și v-ați dori să vedeți așa ceva, scrieți în comentarii și eventual adresați și întrebări la care v-ați dori să aflați răspunsuri, legate de acest subiect. Vă pup!", a scris Paula Sleing pe Facebook.

- "Am urmărit emisiunea! Cred că a fost un fail total. O cacofonie de zgomote,foarte mulți nevorbiți (Moculescu, Faur,Partoș,Nicola.s.a) care au vb unii peste alții, o moderatoare incapabilă să gestioneze criza, bâlbe peste bâlbe. Dragă Paula si indirect dragă Ovi! Subiectul Eurovision este si neterminat si neconcluzionat. Ar fi păcat ca lucrurile să rămână in faza asta. Eu vă propun ca, pe model podcast on YouTube, cu investiție minimală voi doi, să începeți SERIOS seria de discuții, cu calm, in liniște, cu unu, maxim doi invitați pe fiecare episod. Trăistariu, Luminița, Faur, chiar si Roxen (are dreptul la replică) si mulți, mulți alții iubitori, fani, implicați sau nu in fenomenul Eurovision pot fi invitații voștrii. Consider că emisiunea de aseară nu a atins nici 5% din problematică Oricum, serioasă nu a fost chiar dacă s-a dorit! Noua generație nu a fost reprezentată. S-a tot lovit in Roxen de parcă fata aia s-a invitat singură in concurs. S-a văzut din avion că toți cei care au luat cuvântul aveau o vendetta cu cineva sau ceva. Probleme grave de management,de politici in materie de industrie muzicală au fost atinse doar tangențial. Nimeni nu a oferit o soluție (poate că nu există soluții miracol, ci muncă, implicare, consecvență, curaj, cinste...) TVR.ul cred eu nu tratează serios fenomenul. Sau este depășită complet. Sau nu are oamenii potriviți. Sau naiba știe, cert este că, de câțiva ani România merge în jos, tot mai jos. Ovi vine din lumea bună a Eurovisionisticii. Ar putea fi un bun adviser. Sau s-ar putea folosi TVR de expații din Suedia, cei care de ani buni sunt martorii impliciți ai fenomenului din interior. De ce nu se apelează la experții Ucrainei, țară care a avut rezultate notabile. Și exemplele pot continua. Concluzie: Eurovision România a încăput pe mâini nepotrivite. Punct!", a fost unul dintre comentariile la postarea artistei.

"Excelent punctat. Mulțumesc", i-a comentat Paula Seling înapoi.

Telespectatorii TVR și Eurovision, val de revoltă la adresa Marinei Almășan

- "Am urmărit emisiunea....ați fost întrerupți de doamna Almășan de prea multe ori!....se vorbea foarte mult unul peste altul....păcat!"

- "Voi v-ati chinuit acolo sa suportați mizeria... noi am avut si opțiunea sa nu ne mai uitam, dar tot am rămas cu un gust amar si cu revolta pe care o naște in mine orice întâmplare de a o vedea sau auzi pe Marina Almasan... plus alte mizerii.. oamenii care au ceva de spus nu au loc de cei ce vorbesc fără rost și care ies precum păduchii, în frunte... trist"

- "Din păcate, maestre era previzibil sa se întâmple asa. Cu atâția invitați, eu nu am putut să mă edific asupra subiectului discutat. Niciunul nu ați putut să vă duceți ideile până la capăt.. Cred că cei din TVR, cu puteri de decizie, se comportă la fel. Îmbrățișez ideea dv, de a se retrage România cel puțin un an"

- "Prea multi invitați pentru o moderatoare căreia îi place sa se audă!"

- "Eu sunt profund indignată de ceea ce am văzut acolo. Nimeni nu a putut duce o idee la bun sfârșit!"

- "O șaorma cu de toate...un talmeș-balmeș greu de urmărit... 12 invitați, interviuri fără număr, telefoane, vox populi, interventii din regie, telefon din America, piese cântate de invitați și, peste toate acestea, întreruperea invitaților în mijlocul frazei... Păcat!!! Un subiect interesant, invitați unul și-unul și, totuși, un fiasco din cauza unei rețete nepotrivite... No offence!"

- "emisiunea de aseară a fost un eșec!"

- "Duamna Marina Almasan, dumneata îți permiți să îl jignești pe Andrei Partos pt ca spune lucrurilor pe nume?! Ar fi de preferat sa va lăsați de miștocăreli ieftine.... Cumva Duduie, dumneata îți permiți sa sugerezi ca noi cei care il apreciem pe Andrei Partos, noi cei care suntem, citez, cei care își vărsa la rându-le veninul"....suntem idioți, sau ne-am uitat la o alta emisiune?! Stimata Duduie pai dumneata vorbești despre morala si corectitudine?! Serios?! Cred că sensul și înțelesul acestor cuvinte sunt departe de dumneata duduie..."

- "Noi, fanii Eurovision am cedat psihic în timpul emisiunii. Mai ales când unele persoane habar nu aveau despre ce vorbesc"

- "Sincer show-ul a fost o bătaie de joc, nu a existat comunicare, fiecare a vorbit peste altul și alt lucru care m-a enervat este ca tvr-ul a dat complet vina către global și Roxen... hunny, e și vina ta aici, nu e deloc profesional ce ați făcut, ce au făcut ei a fost o bătaie de joc"

- "Marina Almășan a făcut emisiunea doar din dorința să-i plătească niște polițe Doinei Gradea. A fost părtinitoare, răutăcioasă și e clar că vrea cu orice preț să stăm în 2022 acasă"

Marina Almășan, reacție în urma emisiunii

"Când am primit provocarea de a produce și modera o dezbatere “cu cărțile pe față” despre Eurovision, am spus DA, din prima. Și nu neapărat pentru că “sarcinile se execută, nu se discută”, ci pentru că acest fenomen, “Eurovisionul”, chiar îmi este aproape de suflet, iar declinul său, in România ultimilor ani, chiar mi-a provocat o sinceră durere și dezamăgire… M-a durut cu atât mai mult, cu cât “la butoane” se află Televiziunea Română, instituție de care sunt atât de intim legată. M-au durut eșecurile ultimilor ani, m-a durut neasumarea lor de către cei vinovați, m-a durut de interesul crescând al românilor față de compozitorii și artiștii noștri, dar și față de un concurs spre care susținerea tuturor ar trebui să nu fie cu nimic mai prejos, spuneam, decât cea de la meciurile Simonei Halep sau ale naționalei de fotbal. Pentru ca această competiție muzicală are la rându-i șansa de a ne așeza în rândul țărilor lumii, de a arăta că nu suntem cu nimic mai prejos decât alții. (...)

Apoi să nu credeți că nu știu eu însămi cât de urât este să întrerup, ca moderator, invitații ; contrar aparențelor , nu mă simt deloc confortabil să o fac, însă a fost unica șansă de a aduna cât mai multe idei sub pălăria unui proiect care asta și-a propus : să facă lista virtuală a greșelilor din trecut și să identifice soluțiile, pentru un viitor mai bun. Și asta trăgând cu ochii spre cei din jur, ca doar nu suntem singuri pe lume…

Desigur că, dincolo de munca unei echipe întregi – editoriale, artistice, tehnice – în fața cărora mă plec, ca de obicei, mulțumindu-le, au fost și destule bâlbe – majoritar tehnice. “Vezi? Ăsta e TVR-ul!” – a izbucnit Horia Moculescu în direct, în asentimentul celorlalți, atunci când, dintr-un motiv halucinant pe are astăzi îl voi investiga, ne-am trezit cu pasaje repetate “în buclă” din intervențiile vedetelor filmate. Asemeni unui patefon stricat, care învârte discul de vinil la nesfârșit , repetând aceeași frază muzicală… Au fost și lucruri “neacoperite”, în emisiune. Dar nu interesează, probabil, pe nimeni refuzurile de participare pe care le-am încasat de la cei care ar fi trebuit să-și asume parte din eșecuri și nici faptul că ni s-a refuzat tranșant accesul la informații precum sumele investite de TVR, in ultimii ani, în “gaura neagră” a Eurovisionului.

Au fost și pasaje din “Desfășurătorul” nostru care, deși anticipam, n-au mai “încăput” în transmisia live. “Ce se taie, nu se fluieră” – spunea Mihai Tatulici, îndulcind regretul că munca ta n-a mai apucat să ajungă în eter. Îmi cer scuze față de avalanșa de telespectatori care au sunat la telefonul din Regie, neapucând însă să-și spună, în direct, punctul de vedere", a scris Marina Almășan, printre altele, pe blogul său.

Eurovision 2021. România a RATAT calificarea al treilea an la rând. Liana Stanciu dă vina pe lipsa de experiență: E ciudat, Roxen PLÂNGE!

"Seara de ieri a fost cu probleme, s-a cântat a doua oară. Seara de ieri nu ne-a ajutat. Dar cred că a fost din cauza lipsei de experiență. Dacă ne uităm, om descoperi că toți câștigătorii au experiență. La noi asta a constat mult! Cred că în seara asta a fost altceva! E ciudat și greu de comentat! Eu aș pune pe lipsa de experiență a lui Roxen. Din fiecare înfrângere învățăm!

Într-o cameră plânge Roxen, într-o cameră suntem noi, ceilalți. Am făcut ce am putut să ne reprezentăm țara cel mai bine", a declarat Liana Stanciu, în direct la TVR, imediat după terminarea Semifinalei.

Vă reamintim că anul acesta, în urma finalei, a votului juriilor din fiecare țară înscrisă și a votului publicului internațional, Italia a câștigat Eurovision.