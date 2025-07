Haos pe Litoral. Apele Române habar n-au ce se construiește pe plajele din Mamaia, sau închid ochii la construcții ilegale

Regulile de pe litoralul românesc par a fi făcute doar pentru unii investitori, în timp ce alţii sunt lăsaţi în pace. Conform unei circulare de la Apele Române, investitorii care concesionează segmente de plajă trebuie să respecte mai multe reguli, una dintre acestea fiind faptul că nu au voie să construiască cu materiale precum betonul pe plajă sau că trebuie să obţină avize pentru orice construcţie.

O astfel de întrebare se ridică pentru plaja Malibu din Mamaia, unde există o piscină care funcţionează şi este folosită de turişti. Iar situaţia abia aici devine absurdă. Pentru că instituţia care se ocupă de avizarea unor astfel de investiţii pe plajele de pe litoralul românesc pretinde că nu ştie care e situaţia din teren. Directorul ABA D-L invocă nevoia unui control, deşi ar fi trebuit să ştie dacă ce s-a construit pe plajă are sau nu are aviz, dar şi dacă au fost respectate regulile.

Pentru orice investiţie de pe litoralul românesc sunt necesare avize, astfel că instituţia ar fi trebuit deja să ştie situaţia de la faţa locului, mai ales că o astfel de investiţie nu se realizează peste noapte, ci necesită un şantier de amploare.

Directorul Apelor Române Dobrogea-Litoral, Stelică Hagi, contactat de DC News TV, a spus că "am luat tema în vedere, vom trimite Inspecţia să facă un control acolo, iar apoi vom reveni cu rezultatele obţinute".

Rămâne de văzut dacă problemele semnalate se confirmă la faţa locului sau dacă, într-adevăr, investiţia respectă toate normele în vigoare şi dacă are toate avizele necesare.

Am trimis o solicitare şi pentru cei care administrează Plaja Malibu din Mamaia, în care am întrebat dacă într-adevăr în construcţia piscinei s-a folosit beton, când au fost obţinute avizele de construcţie, dacă acestea au fost obţinute înainte de a porni investiţia sau după, dar şi cât a costat întreaga investiţie. Până la momentul redactării acestui material nu am primit un răspuns, dar vom reveni cu acesta de îndată ce ne va fi furnizat.

Foto captură video Youtube LIVE Plaja Malibu

Reguli doar pentru unii?

În acest context, rămâne o întrebare: regulile se aplică doar pentru unii? Tot pe plaja din Mamaia stă abandonată o construcţie, la plaja Caelia, unde mai multe piscine, dar şi un restaurant stau nefolosite din cauza unei lupte surde între investitor şi autorităţi.

DC News TV a mers pe plaja Caelia, a discutat cu investitorul Alin Bucur şi a văzut situaţia de la faţa locului. Şi, în ciuda faptului că au trecut câţiva ani de la momentul iniţial al investiţiei, aceasta nu poate fi folosită.

Dacă în cazul acesta, investitorul este blocat, îndârjirea autorităţilor nu se vede şi în alte locuri de pe litoral.

Mai multe informaţii sunt disponibile în materialul video de mai jos:

