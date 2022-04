Record pe piața imobiliară din România. Nu s-a mai întâmplat din 1989

„2021 a fost un an record al pieţei rezidenţiale din perspectiva locuinţelor finalizate şi a faptului că majoritatea covârşitoare a acestora a fost absorbită în interval foarte scurt de clienţi”, spune Vlad Săftoiu, Head of Research, Cushman & Wakefield Echinox.



În perioada 2016-2020, pe fondul unor creşteri solide atât din punct de vedere economic cât şi a puterii de cumpărare, s-a înregistrat o medie naţională anuală de aproximativ 60.100 de locuinţe livrate, cu un vârf de 67.816 în 2020, precedentul an record de după 1989.

Datele de la Cushman & Wakefield Echinox arată că anul trecut au fost finalizate 13.344 de locuinţe în Bucureşti şi 8.666 în Ilfov, ajungând la un total la 22.010 locuinţe livrate în 2021 în această regiune, în creştere cu 6% faţă de 2020, şi la o cotă de piaţă de 30% din totalul livrărilor la nivel naţional.



De asemenea, judeţe precum Timiş (7.460 locuinţe finalizate, plus 24%), Iaşi (3.389, plus 66%), Arad (1.042, plus 74%) sau Bistriţa Năsăud (1.029, plus 51%) au consemnat o evoluţie pozitivă din această perspectivă.



Pe de altă parte, un număr mai redus de livrări noi comparativ cu 2020 a fost realizat în Cluj (4.675, minus 15%), Braşov (2.986, minus 27%) sau Bacău (768, minus 43%), judeţe care, deşi au înregistrat un recul în 2021, s-au aflat în anii anteriori printre zonele fruntaşe din punct de vedere al evoluţiei acestui indicator, scrie Mediafax.



Consultanţii de la Cushman & Wakefield Echinox apreciază că 2022 acesta va fi un an mai complicat, atât pe fondul creşterii continue a preţurilor materialelor de construcţie şi a inflaţiei, ce a atins un nivel de 8,5% în luna februarie, cât şi a incertitudinii cauzate de războiul aflat în desfăşurare în Ucraina.

De asemenea, creşterea dobânzii de politică monetară este de aşteptat să aibă un impact direct asupra creditării, mai ales începând cu al doilea semestru al anului, fapt care probabil va încetini atât livrările de noi locuinţe, dar şi tranzacţiile ulterioare.



„Există în schimb premisele ca, începând cu prima parte a anului viitor, inflaţia să fie ţinută sub control, iar impactul acesteia asupra creditării să fie diminuat, fapt ce ar mai reduce incertitudinea din acest segment, segment ce are fără discuţie nevoie de noi proiecte de calitate, luând în calcul că mai puţin de 15% din stocul de locuinţe la nivel naţional a fost finalizat după 1989”, concluzionează Vlad Săftoiu.

