Reacția lui Dică la vestea că Dan Petrescu rămâne la CFR Cluj: „Nu pot să știu dacă mă bucur sau sunt trist”

„Nu pot să știu dacă mă bucur sau sunt trist că rămâne. Nu înțelegeam de ce să fie dat afară, a făcut performanțe la Cluj, a reușit să ducă și echipa în grupele Conference”, a spus Nicolae Dică, la Orange Sport.

Dan Petrescu mai are contract cu CFR Cluj, club la care a revenit în septembrie 2021, până în iunie 2024.

„Rămâne! Urmează să-mi explice cum vrea să reabiliteze echipa și cum a jucat atât de prost echipa. Întâlnirea noastră nu era să-l dau afară. Să-mi explice care sunt motivele, de ce joacă așa moale, de ce nu joacă un fotbal frumos, de ce nu dă goluri mai multe. Obiectivele sunt aceleași: câștigarea campionatului și primăvara europeană”, a spus Varga, pentru PRO TV.

Conducerea CFR: Dan Petrescu are parte de încrederea

„În urma ultimelor speculații apărute în mass-media cu privire la posibila schimbare de pe banca tehnică a antrenorului echipei noastre, clubul CFR 1907 Cluj dorește să facă anumite precizări.

Dan Petrescu are parte de încrederea conducerii clubului și rămâne în continuare antrenorul echipei CFR 1907 Cluj. Tehnicianul echipei noastre a avut o discuție cu patronul clubului, una bazată pe maturitate și respect, iar scopul ambelor părți s-a dovedit a fi, așa cum era de așteptat, unul comun: acela de a avea continuitate pe banca tehnică și de a avea rezultate importante.

Rămânem o familie unită, așa cum am fost mereu, iar pentru asta avem nevoie ca și suporterii să fie în continuare alături de jucători, dar și de staff-ul tehnic, pentru că doar împreună vom reuși să obținem rezultate importante, așa cum am făcut-o mereu în ultimii ani”, se arată într-un comunicat de presă emis de club.

Becali supărat că FCSB ocupă locul 14 în Superliga: Lupta noastră nu e cu CFR sau cu Universitatea Craiova, ci cu Petrolul, Sepsi, UTA

CS Universitatea Craiova a învins-o pe FCSB cu scorul de 2-1 (1-1), duminică seara, pe Stadionul Ion Oblemenco, într-un meci din etapa a 11-a a Superligii de fotbal.

Gigi Becali a declarat, după meci, că FCSB luptă acum cu echipe ca UTA, Petrolul sau Sepsi, nu cu CFR Cluj sau Craiova.

”Cine-i mulțumit de jocul ăsta? Dacă jucăm cu o echipă care nu are cei mai buni jucători... S-a întâmplat pentru că noi am avut un Coman, toate mingile le-a pierdut, apoi a intrat altul (n.r. Octavian Popescu) și le-a pierdut și el pe toate. Apoi l-am mai avut pe Haruț, care el nu era, era pe altă planetă”, a declarat Gigi Becali.

”Ne axăm doar pe campionat, că avem nevoie să intrăm în play-off, nu ne mai interesează așa tare Conference League. Dacă intrăm în play-off la opt puncte sau zece, cinci înjumătățite, avem șanse la campionat.

Doar campionatul contează. O să joace ceilalți. De exemplu, pe Miculescu de ce am dat 1.7 milioane? Pe Rusu de ce am dat bani? Toți ăștia pe care am dat bani să joace. Ce să fac? Asta e situația, pot face ceva? Ce perspectivă dacă avem opt puncte?

Singurul lucru pe care mi-l doresc e play-off-ul, că altfel am mai pierdut un an. Eu nu cred că o să pierdem play-off-ul, dar trebuie să batem Petrolul. Dacă vom câștiga restanțele și batem Petrolul, trecem peste. Lupta noastră nu e cu CFR sau cu Universitatea Craiova, e cu Petrolul, cu Sepsi, cu UTA”, a mai spus Gigi Becali, la Digi Sport.

