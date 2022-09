Becali supărat că FCSB ocupă locul 14 în Superliga: Lupta noastră nu e cu CFR sau cu Universitatea Craiova, ci cu Petrolul, Sepsi, UTA

Gigi Becali a declarat, după meci, că FCSB luptă acum cu echipe ca UTA, Petrolul sau Sepsi, nu cu CFR Cluj sau Craiova.

”Cine-i mulțumit de jocul ăsta? Dacă jucăm cu o echipă care nu are cei mai buni jucători... S-a întâmplat pentru că noi am avut un Coman, toate mingile le-a pierdut, apoi a intrat altul (n.r. Octavian Popescu) și le-a pierdut și el pe toate. Apoi l-am mai avut pe Haruț, care el nu era, era pe altă planetă”, a declarat Gigi Becali.

”Ne axăm doar pe campionat, că avem nevoie să intrăm în play-off, nu ne mai interesează așa tare Conference League. Dacă intrăm în play-off la opt puncte sau zece, cinci înjumătățite, avem șanse la campionat.

Doar campionatul contează. O să joace ceilalți. De exemplu, pe Miculescu de ce am dat 1.7 milioane? Pe Rusu de ce am dat bani? Toți ăștia pe care am dat bani să joace. Ce să fac? Asta e situația, pot face ceva? Ce perspectivă dacă avem opt puncte?

Singurul lucru pe care mi-l doresc e play-off-ul, că altfel am mai pierdut un an. Eu nu cred că o să pierdem play-off-ul, dar trebuie să batem Petrolul. Dacă vom câștiga restanțele și batem Petrolul, trecem peste. Lupta noastră nu e cu CFR sau cu Universitatea Craiova, e cu Petrolul, cu Sepsi, cu UTA”, a mai spus Gigi Becali, la Digi Sport.

Superliga - rezultatele etapei a 11-a şi clasamentul

Meciurile din etapa a 11-a a Superligii de fotbal au loc de vineri până luni.

Rezultate: Vineri 16 septembrie

FC Voluntari - FC U 1948 Craiova 1-0 (1-0), Stadion Anghel Iordănescu - Voluntari

A marcat: Lukas Droppa (45). Daniel Florea (FC Voluntari) a ratat un penalty în min. 77 (bară). Arbitru: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi); arbitri asistenţi: Ciprian Florin Danşa (Satu Mare), Marius Badea (Râmnicu Vâlcea); al patrulea oficial: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe) Arbitru video: Andrei Moroiţă (Ploieşti); arbitru asistent video: Valentin Avram (Bucureşti) Observatori: Florin Hîncu (Braşov) - CCA, Mircea Călin (Bucureşti) - LPF

FC Petrolul Ploieşti - FC Farul Constanţa 1-3 (0-2), Stadion Ilie Oană - Ploieşti

Au marcat: Gabriel Tamaş (57), respectiv Denis Alibec (11, 35), Enes Sali (90+4). Cartonaş roşu: Christian Irobiso (Petrolul, 79). Arbitru: Istvan Kovacs (Carei); arbitri asistenţi: Vasile Marinescu (Bucureşti), Ovidiu Artene (Vaslui); al patrulea oficial: Andrei Florin Chivulete (Bucureşti) Arbitru video: Cătălin Popa (Piteşti); arbitru asistent video: Gabriel Sabin Stroe (Piteşti) Observatori: Eduard Dumitrescu (Piteşti) - CCA, Viorel Anghelinei (Galaţi) - LPF

Sâmbătă 17 septembrie

AFC UTA Arad - AFC Hermannstadt 1-2 (1-1), Arena Francisc Neuman - Arad Au marcat: Virgiliu Postolachi (29 - penalty), respectiv Baba Alhassan (36, 90+6). Arbitru: Sebastian Colţescu (Bucureşti); arbitri asistenţi: Adrian Popescu (Craiova), Alexandru Vodă (Alba Iulia); al patrulea oficial: Florin Andrei (Târgu Mureş) Arbitru video: Sorin Costreie (Buftea); arbitru asistent video: Alexandru Cerei (Cluj-Napoca) Observatori: Zoltan Szekely (Baia Mare) - CCA, Dan Potocianu (Bucureşti) - LPF

ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - FC Botoşani 7-0 (2-0), Arena Sepsi OSK - Sfântu Gheorghe

Au marcat: Mario Rondon (24, 45+1), Ion Gheorghe (66), Cătălin Golofca (71), Anass Achahbar (75), Alexandru Tudorie (83, 90+1). Mario Rondon (Sepsi OSK) a ratat un penalty în min. 18 (a apărat Eduard Pap). Ion Gheorghe (Sepsi OSK) a ratat un penalty în min. 66 (a apărat Eduard Pap). Cartonaş roşu: Shaquill Sno (FC Botoşani) 48. Arbitru: Iulian Călin (Ştefăneşti/Argeş); arbitri asistenţi: George Florin Neacşu (Câmpulung Muscel), Daniel Mitruţi (Craiova); al patrulea oficial: Rareş George Vidican (Satu Mare) Arbitru video: Horaţiu Mircea Feşnic (Cluj-Napoca); arbitru asistent video: Stelian Slabu (Braşov) Observatori: Corneliu Fecioru (Bucureşti) - CCA, Octavian Goga (Braşov) - LPF

FC Rapid Bucureşti - CS Mioveni 2-1 (1-1), Stadion Rapid-Giuleşti - Bucureşti

Au marcat: Antonio Sefer (39), Kevin Luckassen (87), respectiv Adrian Scarlatache (23). Cartonaş roşu: Vlad Pop (CS Mioveni, 34). Arbitru: Horia Gabriel Mladinovici (Bucureşti); arbitri asistenţi: Mihai Marius Marica (Bistriţa), Bogdan Gheorghe (Bucureşti); al patrulea oficial: Bogdan Dumitrache (Bucureşti) Arbitru video: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe); arbitru asistent video: Adrian Vornicu (Iaşi) Observatori: Iosif Olah (Sfântu Gheorghe) - CCA, Marian Bucurescu (Bucureşti) - LPF

Duminică 18 septembrie

FC Universitatea Cluj - AFC Chindia Târgovişte 1-0 (0-0), Stadion Gaz Metan - Mediaş A marcat: Lorand Fulop (63). Arbitru: Andrei Antonie (Bucureşti); arbitri asistenţi: Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe), Ferencz Tunyogi (Zalău); al patrulea oficial: Andrei Moroiţă (Ploieşti) Arbitru video: Szabolcs Kovacs (Carei); arbitru asistent video: Ionel Valentin Dumitru (Gherghiţa/Prahova) Observatori: Marcel Savaniu (Satu Mare) - CCA, Ion Marin (Bucureşti) - LPF

Universitatea Craiova - FC FCSB 2-1 (1-1), Stadion Ion Oblemenco - Craiova Au marcat: Bogdan Mitrea (32 - penalty), Răzvan Oaidă (autogol, 66), respectiv Andrea Compagno (45+6 - penalty). Arbitru: Radu Petrescu (Bucureşti); arbitri asistenţi: Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava), Mircea Orbuleţ (Bucureşti); al patrulea oficial: Cătălin Popa (Piteşti) Arbitru video: Andrei Florin Chivulete (Bucureşti); arbitru asistent video: Romică Bîrdeş (Piteşti) Observatori: Liviu Ciubotariu (Galaţi) - CCA, Iuliuss Nemţeanu (Ghermăneşti/Ilfov) - LPF

Luni 19 septembrie FC Argeş - FC CFR 1907 Cluj (Stadion Nicolae Dobrin - Piteşti, 20:30) Clasamentul: loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Farul Constanţa 11 7 3 1 22-10 24

2 Rapid 11 8 0 3 12-6 24

3 FC Hermannstadt 10 6 4 0 15-7 22

4 Universitatea Craiova 10 5 2 3 13-12 17

5 Petrolul Ploieşti 11 5 2 4 11-12 17

6 Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 11 4 4 3 18-8 16

7 CFR Cluj 8 5 0 3 15-9 15

8 UTA Arad 11 4 3 4 11-13 15

9 FC U Craiova 11 4 2 5 12-11 14

10 FC Argeş 10 4 1 5 9-14 13

11 FC Voluntari 11 3 3 5 8-11 12

12 FC Botoşani 10 3 3 4 9-16 12

13 Universitatea Cluj 11 2 4 5 7-11 10

14 FCSB 9 1 5 3 11-15 8

15 CS Mioveni 11 1 3 7 6-16 6

16 Chindia 10 0 3 7 10-18 3

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News