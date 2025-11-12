Reacția conducerii Spitalului Județean Timișoara după sesizările că o parte din personal ar fi ieşit din unitate în echipament medical

De asemenea, s-a reclamat că, în anumite situaţii, nu s-ar fi respectat integral normele de echipare la intrarea în saloanele pacienţilor.

"Conducerea Spitalul Judeţean Timişoara nu tolerează şi nu este de acord cu un astfel de comportament, care contravine normelor de igienă, disciplinei muncii şi regulilor profesionale impuse în unităţile medicale. Respectarea protocolului de igienă şi echipare este o obligaţie permanentă a tuturor cadrelor medicale, fiind parte esenţială a siguranţei pacienţilor şi a propriei protecţii", a transmis conducerea Spitalului Judeţean Timişoara.

Control făcut de inspectorii Direcției de Sănătate Publică Timiș

"În 29 octombrie, inspectorii Direcţiei de Sănătate Publică Timiş au efectuat un control privind modul de acordare a asistenţei medicale unui pacient internat în compartimentul ATI Pediatrie. În urma verificărilor, aceştia au constatat că personalul medical poartă echipament de protecţie corespunzător şi că activităţile de curăţenie şi dezinfecţie se desfăşoară conform legislaţiei sanitare în vigoare", notează conducerea spitalului, miercuri seara, într-o postare publică.

Analiză internă dispusă de conducerea Spitalului Județean Timișoara

Conducerea unităţii a dispus o analiză internă pentru a se asigura că astfel de abateri nu se produc şi pentru a reaminti personalului medical obligaţia de a respecta permanent regulile de igienă şi conduita profesională, atât în interiorul spitalului, cât şi în afara acestuia, precizează sursa menţionată.

Îndemnurile conducerii Spitalului Județean Timișoara

"Reamintim întregului personal medical că imaginea spitalului se construieşte prin responsabilitatea şi respect faţă de pacient, iar conduita profesională trebuie să fie ireproşabilă, atât în interiorul, cât şi în exteriorul unităţii. Spitalul nostru îşi reafirmă angajamentul faţă de respectarea celor mai înalte standarde de igienă, etică şi profesionalism, asigurând totodată pacienţii şi aparţinătorii că siguranţa actului medical rămâne prioritatea absolută", încheie conducerea Spitalului Judeţean Timişoara, conform Agerpres.

