€ 5.0903
|
$ 4.3905
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 13:31 13 Oct 2025 | Data publicării: 12:58 13 Oct 2025

Răsturnare de situație! Netanyahu nu va participa la summitul din Egipt, deși Trump l-a invitat
Autor: Anca Murgoci

donald trump
 

Netanyahu nu va participa la summitul din Egipt, este anunțul biroului premierului.

UPDATE:  Netanyahu nu va participa la summitul din Egipt, este anunțul biroului premierului

Anterior s-a raportat că premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost invitat de președinția Egiptului să participe la summitul internațional care are loc astăzi la Sharm el-Sheikh.

Cu toate acestea, biroul premierului israelian a transmis recent un comunicat în care precizează că Netanyahu nu va putea lua parte la summit, din cauza proximitații sărbătorii evreiești Sukkot.

„Prim-ministrul i-a mulțumit președintelui Trump pentru eforturile sale de a extinde cercul păcii – o pace obținută prin forță”, se arată în declarație.

 

Știrea inițială:

 

Netanyahu se va alătura lui Trump la summitul pentru pace din Egipt, anunță președinția egipteană, conform CNN.

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, va participa la summitul internațional pentru pace din Egipt, potrivit unui comunicat al președinției egiptene.

 

 

 

Lideri din peste 20 de țări vor participa luni la reuniunea la nivel înalt care urmează să aibă loc în stațiunea balneară Sharm el-Sheikh de la Marea Roșie, din Egipt, un „summit al păcii care își propune să pună capăt războiului din Fâșia Gaza.

Întâlnirea are loc după ce la începutul săptămânii s-a ajuns la un acord de încetare a focului și la un acord de eliberare a ostaticilor între Israel și gruparea islamistă palestiniană Hamas, în cadrul unui plan de pace al SUA.

VEZI ȘI: BREAKING NEWS Imaginile zilei spun totul: Cum arată bucuria păcii în Israel vs. Gaza - foto în articol

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Mamă și copilul său de 2 ani, spulberați pe o trecere de pietoni în București
Publicat acum 22 minute
Tânăr din București, speriat după ce Poliția i-a bătut la ușă: MApN cheamă la instrucție. Amendă de 4.000 de lei dacă nu vă prezentați
Publicat acum 22 minute
Analfabetismul funcțional: Prof. univ. dr. Lavinia Betea, cauze și soluții posibile, la DC Edu - VIDEO
Publicat acum 24 minute
MAI, proiecte de 3 miliarde de euro prin programul SAFE: Armament, drone și altele
Publicat acum 42 minute
Impact devastator între două trenuri în Slovacia: Aproape 100 de persoane rănite, două în stare critică
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 18 minute
Corlățean spune ADIO PSD după 24 de ani
Publicat pe 12 Oct 2025
O viperă care a mușcat un bărbat beat criță a murit din cauza intoxicației cu alcoolul din sângele acestuia
Publicat pe 11 Oct 2025
Ce pensie avea Marinela Chelaru, actrița care a murit la 66 ani. „Uitați-vă, vă rugăm, la aceste momente!”
Publicat pe 11 Oct 2025
Moartea lui Roei Shalev zguduie Israelul. A supraviețuit masacrului comis de Hamas, dar a căzut victimă unui alt război
Publicat acum 6 ore si 0 minute
A murit procurorul Ionel-Marian Gherman. Avea doar 51 de ani
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close