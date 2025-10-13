Răsturnare de situație! Netanyahu nu va participa la summitul din Egipt, deși Trump l-a invitat

UPDATE: Netanyahu nu va participa la summitul din Egipt, este anunțul biroului premierului

Anterior s-a raportat că premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost invitat de președinția Egiptului să participe la summitul internațional care are loc astăzi la Sharm el-Sheikh.

Cu toate acestea, biroul premierului israelian a transmis recent un comunicat în care precizează că Netanyahu nu va putea lua parte la summit, din cauza proximitații sărbătorii evreiești Sukkot.

„Prim-ministrul i-a mulțumit președintelui Trump pentru eforturile sale de a extinde cercul păcii – o pace obținută prin forță”, se arată în declarație.

Știrea inițială:

Netanyahu se va alătura lui Trump la summitul pentru pace din Egipt, anunță președinția egipteană, conform CNN.



Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, va participa la summitul internațional pentru pace din Egipt, potrivit unui comunicat al președinției egiptene.

Lideri din peste 20 de țări vor participa luni la reuniunea la nivel înalt care urmează să aibă loc în stațiunea balneară Sharm el-Sheikh de la Marea Roșie, din Egipt, un „summit al păcii care își propune să pună capăt războiului din Fâșia Gaza.

Întâlnirea are loc după ce la începutul săptămânii s-a ajuns la un acord de încetare a focului și la un acord de eliberare a ostaticilor între Israel și gruparea islamistă palestiniană Hamas, în cadrul unui plan de pace al SUA.



