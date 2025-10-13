€ 5.0903
Data publicării: 12:48 13 Oct 2025

BREAKING NEWS Imaginile zilei spun totul: Cum arată bucuria păcii în Israel vs. Gaza - foto în articol
Autor: Anca Murgoci

israel ostatici Agerpres
 

Două lumi, același moment: Contrastul sfâșietor dintre bucuria din Israel și exaltarea din Gaza.

Hamas a început luni dimineață predarea ostaticilor israelieni, conform planului de pace semnat cu Israelul. A eliberat deja cei 20 de ostatici care mai erau în viață, astfel că gruparea islamistă nu mai deține niciun ostatic viu.

Militanții Hamas au predat ostaticii Crucii Roșii în interiorul Fâșiei Gaza, iar aceasta i-a transferat în custodia armatei israeliene. La rândul ei, armata i-a dus la baza Reim, situată lângă granița cu Gaza, pe teritoriul israelian, unde ostaticii au fost supuși unei evaluări medicale și s-au reunit cu familiile lor.

Au fost eliberați primii prizonieri palestinieni

Israelul a început deja eliberarea celor aproximativ 2.000 de prizonieri palestinieni care vor fi predați în următoarele ore. În acest moment, autoritățile trimit autobuze din închisorile Negev și Ofer către Ramallah. Biroul pentru Presa al Prizonierilor Palestinieni a confirmat că deținuții palestinieni sunt transferați din închisorile israeliene către teritoriile palestiniene.

 

Două lumi atât de diferite...

 

Ziua eliberării ostaticilor a adus imagini care au emoționat o lume întreagă, dar și scene care arată, încă o dată, cât de adâncă este prăpastia dintre cele două părți ale conflictului.

Pe de o parte, în Israel, părinți plângând de bucurie și ușurare și-au îmbrățișat fiii și fiicele reîntoarse după aproape doi ani de captivitate. Lacrimi, recunoștință și rugăciuni s-au amestecat în piețele din Tel Aviv, unde mii de oameni au urmărit în direct eliberarea celor 20 de ostatici.

Pe de altă parte, la câțiva kilometri distanță, în Fâșia Gaza, o mamă palestiniană își ridica în brațe copilul, cu o banderolă Hamas pe frunte și un Kalashnikov fluturat în aer, într-un gest de triumf.

Aceeași oră, același cer, dar două lumi complet diferite. În timp ce în Israel se plângea de fericire, în Gaza se sărbătorea victoria.

Imaginea a devenit simbolul unei realități crude: Pentru unii, pacea înseamnă sfârșitul fricii; Pentru alții, continuarea luptei.

